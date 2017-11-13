Fesli Kadir’i zıvanadan çıkaracak gelişmeler

- BİR: Atatürk’ten nefret eder.

- İKİ: Osmanlı hanedanını pek sever.

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Son günlerde Fesli Kadir’in hayatını kâbusa çevirecek şu iki gelişme yaşandı:

- BİR: AK Parti, Atatürkçü çizgiye doğru meyletti.

- İKİ: Osmanlı hanedanına mensup torunlardan birinin “Naz” adıyla komedyenlik yaptığı ortaya çıktı.

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Birinci gelişmenin tüm ayrıntılarını biliyorsunuz.

İkinci gelişmenin ayrıntılarına gelince...

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Hürriyet Pazar’da yayınlanan söyleşiden öğrendik ki...

- İngiltere’de “Naz” ismiyle sahneye çıkan komedyen, Sultan Reşad’ın torununun oğlu imiş...

- Bu hanedan komedyenine, anası-babası “Nazım Ziyaeddin Nazım Osmanoğlu” gibi çok tumturaklı ve ağır bir isim koymuş.

- Fakat bizim “Komedyen Sultan”, bu tumturaklı ve ağır ismi bırakıp kendisine kısaca ve hafifçe “Naz” demeyi tercih etmiş.

- “Naz Sultan”, sahneye çıktığında hanedan mensubu olmasıyla bile kafa buluyormuş.

- Mesela “Benim sultan olabilmem için önümdeki 16 adamı öldürmem gerekir” falan diye espriler patlatıyormuş.

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İlahi Fesli Kadir!

Zaten azıcık delirmiş gibiydin.

Bu iki gelişmenin ardından...

İyice zıvanadan çıkarsın artık.

Hahahahaha!

ÜZERİNE ÇAY İÇİLMEMİŞ BİR YEMEK GİBİ AŞK

“SAHİ, biz ne ara üzerine çay içilmemiş bir yemek gibi yarım kaldık sevgilim” diye bir cümle dolaşıyor sosyal medyada.

“Kafa” dergisinin bir yazarının yazdığı kitabın tanıtım cümlesiymiş bu.

Sosyal medyada herkes, buna benzer cümleler bulmak için yarış halinde.

Ben de bu kervana katıldım.

Bulabildiğim cümleler şunlar:

- Sahi, biz ne ara kabuğundan ayrılmış bir kestane gibi uzaklara düştük sevgilim.

- Sahi, biz ne ara kebaptan sürülüp kahrolası brokoliye mahkûm olduk sevgilim.

- Sahi, biz ne ara höşmerimdeki peynir, trileçedeki süt haline geldik sevgilim.

- Sahi, biz ne ara serpme kahvaltıdaki tabaklar gibi ortaya serpildik sevgilim.

BUGÜNLERDE ÜST ÜSTE DİNLEDİĞİM ŞARKILAR

- CANA RAKİBİ HANDAN EDERSİN: Safiye Ayla Hanım’dan dinliyorum. Ah ne de içli söylüyor Safiye Hanım bu şarkıyı!

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- VARDAR OVASI: Müzeyyen Senar’dan dinliyorum. “Kazanamadım rakı parası” bölümünde Bülent Arınç’ı anıyorum.

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- ALİŞ’İMİN KAŞLARI KARA: Hamiyet Yüceses’ten dinliyorum. Hamiyet Hanım “Ah civan Aliş’im” dedikçe... “Of ulan of” diyorum.

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- MANİ OLUYOR TAKRİRE HİCABIM: Zeki Müren’den dinliyorum. Hüzünlendikçe elim bir tutam beyaz leblebiye gidiyor.

‘KADINI NASIL ÖPERSİN, BURASI UÇAK’ DİYENE VERİLECEK CEVAPLAR

İSTANBUL–Bodrum uçağında bir adam, karısını yanaktan öpmüş. Bunu gören yandaki adam, “Kadını nasıl öpersin, burası uçak” diye höykürmüş. Olay büyümüş, uçağın kalkışı gecikmiş, karakolluk olunmuş falan...

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Eğer bir gün herhangi bir Bodrum uçağında sizin de karşınıza “Kadını nasıl öpersin, burası uçak” diye höyküren bir tip çıkarsa...

Ona şu cevaplardan birini verin:

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- Ama yanaktan öptüm.

- Sana ne ulan sana ne?

- Bodrum yolcusuyuz Bodrum.

- Uçak mı dedin, uçuk mu dedin?

- Arabistan bile ılımlıya geçti birader.

- Öpmeyip dövsek hoşuna giderdi değil mi?

- Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa!

ASLA ŞAŞIRMAYACAĞIM

- PEK yakında... “İsmet Paşa da iyi adamdı... CHP, İsmet Paşa’nın da yolundan saptı” demeye başlarlarsa... Asla şaşırmayacağım.

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- Pek yakında... “Yılbaşı kutluyoruz, yılbaşının Noel’le ilgisi yoktur, Noel başka yılbaşı başka” demeye başlarlarsa... Asla şaşırmayacağım.

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- Pek yakında... Siyah ilkokul önlüğü giyerek, beyaz yaka takarak... “Andımız”ı okumaya başlarlarsa... Asla şaşırmayacağım.

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- Pek yakında... Bütün statlarda İzmir Marşı’nın söylenmesini zorunlu hale getirirlerse... Asla şaşırmayacağım.

SON GÜNLERDE

- BALONA rövaşata yapmak istiyorum.

- Beyaz bir montum olsun istiyorum.

- “Hayvan haklarını savunma çetesi” kurmak istiyorum.

- Yılmaz Morgül’le azıcık muhabbet çevirmek istiyorum.

AK PARTİ’NİN MECLİS ADAYI KİM OLURSA NE OLUR?

- İSMAİL KAHRAMAN OLURSA... Esaslı devrimci olmaktansa idare-i maslahata devam edilecek demektir.

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- HAYATİ YAZICI OLURSA... Vefa, teşkilat ve doktrin açısından... Hiç de fena olmayan bir hamle yapılacak demektir.

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- BURHAN KUZU OLURSA... Turgut Özal’dan Süleyman Demirel’e... Merkez sağa şöyle eğlenceli bir selam yollanacak demektir.

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- BEKİR BOZDAĞ OLURSA... Sadakatin önemine bir kez daha vurgu yapılacak demektir.