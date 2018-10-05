Ey Suudi Kralı!

Trump var ya Trump...
Seni öyle bir aşağıladı ki...
Zillet dediğimiz o kahrolası durumun tam göbeğine düştün.
Bak, Kral!
Zillet kimseye yakışmaz.
Ama Mekke ve Medine’ye hükmeden birine hiç yakışmaz.
Bak, Kral!
Sana “Benim sayemde o tahtta oturuyorsun, ben olmasam iki haftada devrilir gidersin” diyen Trump’a en küçük bir itirazın olmayacaksa...
Yapacağın tek şey var:
Mekke ve Medine’den elini eteğini derhal çekmek!
Mekke ve Medine’yi bıraktığın anda...
Zillet içinde, onursuzca krallığının keyfini sürmeye devam edebilirsin.
Başka türlü kurtarmaz!
BAKAN VARANK'IN HAKKINI TESLİM EDİYORUM
HATAY’da bir belediye uluslararası başarılar elde eden bir bilim merkezi oluşturunca...
“Keşke Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da böyle merkezler kursa” falan demiştim.
Çok pardon!
Zaten kuruyormuş Bakan Varank bu tür merkezleri.
Adına “DENEYAP Teknoloji Atölyeleri” adı verilen merkezlerde amaç, ileri teknoloji geliştirecek insan kaynağını çekirdekten yetiştirmekmiş.
Bakan Varank’ın en önem verdiği projesi buymuş.
Atladığım için çok hayıflandım ama proje için çok memnun oldum, umutlandım.
Umarım çok ama çok başarılı olur bu merkezler!
AHA BU SEÇİM DE TARİHİ SEÇİM OLUVERDİ
SON 10 yıldır yapılan her seçim için “tarihi seçim” deniyor.
En son Fikri Sağlar, “Önümüzdeki yerel seçimler son çıkış kapısı” diye yazınca...
“Oh my God” deyiverdim.
KURTLAR VADİSİ'NE YENİ FİLM ÖNERİSİ
SELAM Necati!
“Kurtlar Vadisi: Suriye” ve “Kurtlar Vadisi: Irak” filmlerini çekmiş bir kardeşimiz olarak “Kurtlar Vadisi: Pensilvanya’da Panik” filmini çekmenin zamanı gelmedi mi?
Gitsen Pensilvanya’ya, FETÖ’nün inine girsen, adamı oradan çekip alsan ve buraya getirsen falan...
Gerçeğini yapamıyoruz bari filmini çeksek... Ne dersin?
RAHİP BAROMETRESİ
SERBEST KALACAK: Yüzde 50
EV HAPSİNE DEVAM: Yüzde 50
TAKIM ELBİSEYLE HAVUZA GİREN BAŞKANA SORULAR
Merhabalar, nasıl gidiyor arabalar?
Bu kafaya ulaşmak için ne içiyorsunuz?
Bir an tereddüt ettiniz mi? Bir an...
Haymana kaplıcaları daha önce böyle bir zulüm gördü mü?
On binlerce yıllık yeryüzü yaşamında nasıl oldu da siz bize denk geldiniz?
SAĞIN DİLİYLE KONUŞMAK DİYE BİR ŞEY DENMİYOR
CHP toplantı yapmış...
Ve “Bundan sonra sağın diliyle konuşalım” denmiş.
Yok böyle bir şey!
Tamamen çarpıtma, tamamen eksik aktarma, tamamen yanıltıcı özetleme...
Adamların söyledikleri tam olarak şu:
“Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşalım”.
Tabii ki böyle olmalı.
Tabii ki geniş halk kesimlerinin dilinden konuşulmalı.
Tabii ki akademik takılma olmamalı.
Mesela...
Yüzde 70’in dikkatini bile çekmeyecek olan “McKinsey” meselesini teknik detaylara boğarak halka anlatmak yerine...
Enflasyon, pahalılık, işsizlik falan gibi yüzde 70’in kolayca dikkat kesilebileceği sorunlar üzerinde durulmalı.
Gerçi bugün CHP bunun tam tersini yapıyor ama neyse... Yine lafı “CHP ve umutsuzluk” bağlamına getirmeyelim şimdi.
CHP'NİN İSTANBUL ADAYI ÜMİT BOYNER OLURSA
SAĞDAN soldan kulağıma geliyor.
CHP, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı için Ümit Boyner’e teklif götürecekmiş.
Ümit Boyner’in müktesebatından, kişiliğinden, liyakatinden bağımsız olarak söylüyorum:
Böyle bir şey gerçek olursa... AK Parti kimi aday gösterirse göstersin yüzde 70’le kazanır.
İREM DERİCİ'NİN 'NECMİ DEDE'Sİ
İREM Derici’nin Necmi Dede olarak bildiği bir akrabası varmış.
Çocuklara kafiyeli isim koyma hastası, inceden şair bir adam.
Necmi Dede, çocuklarına şu isimleri vermiş: Erol, Birol, Varol.
Yeğenlerine ise şu isimleri: Nurol, Şenol, Gürol.
İrem Derici’nin dünyaya gelmesine ramak kala...
Necmi Dede hemen atılmış... Demiş ki: “Bu kızın adı İlkol olsun”.
Necmi Dede’nin kafiye merakına sinirlenen İrem Derici’nin babası durur mu?
O da yapıştırmış hemen cevabı:
“Necmi Dede yeter yahu! Defol, s...ol falan diye gidecek bu”.
Bayıldım buna! Necmi Dede’ye rahmet olsun, İrem Derici’nin babasının da kulakları çınlasın.
Ey Suudi Kralı!
BAK, Kral!
Trump var ya Trump...
Seni öyle bir aşağıladı ki...
Zillet dediğimiz o kahrolası durumun tam göbeğine düştün.
Bak, Kral!
Zillet kimseye yakışmaz.
Ama Mekke ve Medine’ye hükmeden birine hiç yakışmaz.
Bak, Kral!
Sana “Benim sayemde o tahtta oturuyorsun, ben olmasam iki haftada devrilir gidersin” diyen Trump’a en küçük bir itirazın olmayacaksa...
Yapacağın tek şey var:
Mekke ve Medine’den elini eteğini derhal çekmek!
Mekke ve Medine’yi bıraktığın anda...
Zillet içinde, onursuzca krallığının keyfini sürmeye devam edebilirsin.
Başka türlü kurtarmaz!
BAKAN VARANK'IN HAKKINI TESLİM EDİYORUM
HATAY’da bir belediye uluslararası başarılar elde eden bir bilim merkezi oluşturunca...
“Keşke Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da böyle merkezler kursa” falan demiştim.
Çok pardon!
Zaten kuruyormuş Bakan Varank bu tür merkezleri.
Adına “DENEYAP Teknoloji Atölyeleri” adı verilen merkezlerde amaç, ileri teknoloji geliştirecek insan kaynağını çekirdekten yetiştirmekmiş.
Bakan Varank’ın en önem verdiği projesi buymuş.
Atladığım için çok hayıflandım ama proje için çok memnun oldum, umutlandım.
Umarım çok ama çok başarılı olur bu merkezler!
AHA BU SEÇİM DE TARİHİ SEÇİM OLUVERDİ
SON 10 yıldır yapılan her seçim için “tarihi seçim” deniyor.
En son Fikri Sağlar, “Önümüzdeki yerel seçimler son çıkış kapısı” diye yazınca...
“Oh my God” deyiverdim.
KURTLAR VADİSİ'NE YENİ FİLM ÖNERİSİ
SELAM Necati!
“Kurtlar Vadisi: Suriye” ve “Kurtlar Vadisi: Irak” filmlerini çekmiş bir kardeşimiz olarak “Kurtlar Vadisi: Pensilvanya’da Panik” filmini çekmenin zamanı gelmedi mi?
Gitsen Pensilvanya’ya, FETÖ’nün inine girsen, adamı oradan çekip alsan ve buraya getirsen falan...
Gerçeğini yapamıyoruz bari filmini çeksek... Ne dersin?
RAHİP BAROMETRESİ
SERBEST KALACAK: Yüzde 50
EV HAPSİNE DEVAM: Yüzde 50
TAKIM ELBİSEYLE HAVUZA GİREN BAŞKANA SORULAR
Merhabalar, nasıl gidiyor arabalar?
Bu kafaya ulaşmak için ne içiyorsunuz?
Bir an tereddüt ettiniz mi? Bir an...
Haymana kaplıcaları daha önce böyle bir zulüm gördü mü?
On binlerce yıllık yeryüzü yaşamında nasıl oldu da siz bize denk geldiniz?
SAĞIN DİLİYLE KONUŞMAK DİYE BİR ŞEY DENMİYOR
CHP toplantı yapmış...
Ve “Bundan sonra sağın diliyle konuşalım” denmiş.
Yok böyle bir şey!
Tamamen çarpıtma, tamamen eksik aktarma, tamamen yanıltıcı özetleme...
Adamların söyledikleri tam olarak şu:
“Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp sağ partilere oy veren büyük kesimin diliyle konuşalım”.
Tabii ki böyle olmalı.
Tabii ki geniş halk kesimlerinin dilinden konuşulmalı.
Tabii ki akademik takılma olmamalı.
Mesela...
Yüzde 70’in dikkatini bile çekmeyecek olan “McKinsey” meselesini teknik detaylara boğarak halka anlatmak yerine...
Enflasyon, pahalılık, işsizlik falan gibi yüzde 70’in kolayca dikkat kesilebileceği sorunlar üzerinde durulmalı.
Gerçi bugün CHP bunun tam tersini yapıyor ama neyse... Yine lafı “CHP ve umutsuzluk” bağlamına getirmeyelim şimdi.
CHP'NİN İSTANBUL ADAYI ÜMİT BOYNER OLURSA
SAĞDAN soldan kulağıma geliyor.
CHP, İstanbul belediye başkanlığı adaylığı için Ümit Boyner’e teklif götürecekmiş.
Ümit Boyner’in müktesebatından, kişiliğinden, liyakatinden bağımsız olarak söylüyorum:
Böyle bir şey gerçek olursa... AK Parti kimi aday gösterirse göstersin yüzde 70’le kazanır.
İREM DERİCİ'NİN 'NECMİ DEDE'Sİ
İREM Derici’nin Necmi Dede olarak bildiği bir akrabası varmış.
Çocuklara kafiyeli isim koyma hastası, inceden şair bir adam.
Necmi Dede, çocuklarına şu isimleri vermiş: Erol, Birol, Varol.
Yeğenlerine ise şu isimleri: Nurol, Şenol, Gürol.
İrem Derici’nin dünyaya gelmesine ramak kala...
Necmi Dede hemen atılmış... Demiş ki: “Bu kızın adı İlkol olsun”.
Necmi Dede’nin kafiye merakına sinirlenen İrem Derici’nin babası durur mu?
O da yapıştırmış hemen cevabı:
“Necmi Dede yeter yahu! Defol, s...ol falan diye gidecek bu”.
Bayıldım buna! Necmi Dede’ye rahmet olsun, İrem Derici’nin babasının da kulakları çınlasın.