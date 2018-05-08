Eşitsiz propaganda nelere yol açar?

- Bir mağduriyet duygusuna yol açar. Bu öyle yaman bir duygudur ki... Nasıl bir şey olduğunu bu zamana kadar hep mağduriyetten beslenenlere sorun anlatsınlar!

*

- Hep aynı parti, hep aynı lider, hep aynı söylem... Bıkkınlığa yol açar... Öyle bir bıkkınlığa yol açar ki aman Allah muhafaza!

*

- Anti-medya bir rüzgârın esmesine yol açar... Bu öyle bir rüzgârdır ki neyi silip süpüreceği hiç ama hiç belli olmaz.

*

- Gizlenenler, saklananlar, gösterilmeyenler... Tuhaf bir cazibeye yol açar... Öyle bir cazibedir ki bu, hak etmeyenler bile hak ettiklerinden çok ama çok daha fazla ilgi görmeye başlarlar.

*

- Alternatif ve konvansiyonel olmayan mecralara hücuma yol açar... Öyle ki buna “fısıltı” adı verilen aşırı tekinsiz, süper yalancı ve muazzam berbat mecra da dâhildir.

*

Tabii işin bir de ahlaki boyutu var.

Ama onun üzerinde bile durmaya gerek yok.

Çünkü maalesef işin o boyutunu takan pek kalmadı memlekette.

ERDOĞAN’IN MANİFESTOSU ÜZERİNE BİRKAÇ KELAM

- “Ahdim olsun!” güzel bulunmuş bir tabir. Erdoğan’ın üslubuna da çok uygun düşüyor. Keşke “manifesto” gibi yabancılaştırıcı bir tabir kullanmak yerine “ahitname” gibi Erdoğan’a daha yakışır bir başlıkla halkın önüne çıkılsaydı.

*

- Bireysel özgürlükler için verilen güvence, kadına yönelik cahiliye âdetlerinin çiğneneceğinin belirtilmesi, gençlere alan açılacağının söylenmesi, adalet vurgusu, teröre karşı kararlı duruş, “Türkiye küresel güç olacak” vaadi... Manifestoda benim altını çizdiğim hususlar bunlar.

*

- 16 yıl iktidarda kalmış bir lider açısından en büyük sorun, “Madem yapacaktın 16 yılda niye yapmadın” sorunudur... Bundan kurtuluş için “ahdim olsun enflasyonu düşüreceğim” demek yerine... “Enflasyonu şöyle düşüreceğim” diye başlayan somut yol haritası açıklanması çok daha etkili olurdu.

*

- FETÖ ile mücadele... Bu konuda herkes hemfikir... “FETÖ ile mücadele”, tabii ki bir seçim vaadi olur, olmalı... Ancak “Haksızlıklara yol açmayacak bir FETÖ mücadelesi” çok daha isabetli bir seçim vaadi olurdu.

DOĞU PERİNÇEK’E NİYE İMZA VERMİYORSUNUZ?

MERAL Akşener’e oy vermeyecek olanlar bile...

Demokrasi adına Meral Akşener’e imza verdiler.

*

Temel Karamollaoğlu’yla taban tabana zıt görüşlere sahip olanlar bile...

“Temel Bey de yarışa girsin” diye Temel Bey’e imza verdiler.

*

Fakat sıra Doğu Perinçek’e gelince...

İmza mimza yok!

“Ya niye imza vermiyorsunuz? Bırakın Doğu Perinçek de demokratik bir seçenek olarak milletin önüne çıksın” diyorsunuz, “tıs” yok.

*

En demokrat geçinenlerinin bile sadece kendi gibilerine demokrat oldukları bir memlekettir burası.

BAYILDIM BU PANKARTA

MERAL Akşener’in mitinginde “Abla bize terlik at” diye pankart açılmış.

Yemin ederim mizah duygusu çok güçlü bir milletimiz var.

ÇORUM’DAKİ MEZARLIK FİLM OLSA ADI NE OLURDU

- Blair Cadısı / Çorum

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- Dabbe Çorum’da

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- Çorum’da Paranormal Aktivite

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- Çorum / Yozgat: Dehşet Çemberi

İYİ PARTİ’YE YÖNELİK BAĞCILAR SALDIRISI

- Bu aşağılık provokasyon... Ancak bütün partilerin çok güçlü itirazıyla amacına ulaşamaz.

*

- Bu kalleş saldırı... Ancak bütün adayların çok net biçimde karşı çıkmasıyla yerin dibine gider.

*

- Bu alçak vandallık... Ancak bütün siyasi görüşlerin ortak tepki ve kınamasıyla hedefine milim varamamış olur.

KİM KAZANIR?

YENİ bir hikâye anlatan, yeni bir umut oluşturan, yeni bir sayfa açan, yeni bir yaklaşım sergileyen, yeni bir çizgi belirleyen, yeni bir söylem geliştiren, yeni bir rüzgâr estiren, yeni bir siyaset tarzı ortaya koyan, yeni bir barış dönemi başlatan...

KAZANIR.

EY EDİP YÜKSEL! EY CANER TASLAMAN! EY İSLAMOĞLU!

300 Fransız yazar ve siyasetçi, Yahudi düşmanlığı ve şiddet yaydığı iddiasıyla Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemiş.

*

Ey Edip Yüksel! Ey Abdülaziz Bayındır! Ey Caner Taslaman! Ey Mustafa İslamoğlu!

Ey Kuran İslam’ını savunan aydınlar!

Cübbeli türü adamlarla uğraşmayı hiç değilse bir süreliğine bir tarafa bırakıp...

Kuran’a iftira atan ve alçakça saldıran şu 300 Fransız’a ağızlarının payını vermeniz için harekete geçmeniz gerekiyor.

TARAFSIZ BÖLGE’DEN İKİ İSİM

- MEHMET ŞAHİN: Nezaketini, kibarlığını hiç bozmadı. Makulden hiç şaşmadı. İktidarı savunurken yanlışa yanlış demesini bildi. Muhalefeti eleştirirken de doğruya doğru demesini bildi. Bilgisi var, birikimi var, analiz yeteneği var. Ve şimdi AK Parti’den aday adayı... Umarım aday olur.

*

- ÖMER LÜTFÜ AVŞAR: Tertemiz üslubuyla, nezaketini bozmayan ama milim geri adım atmayan tavrıyla, muhalif duruşunu karşı tarafı asla rahatsız etmeyecek bir üslupla sürdürmesiyle göz dolduran bir isim... Müthiş bir hukukçu... CHP’den aday adayı olup olmadığını bilmiyorum ama keşke olsa.