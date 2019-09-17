‘Erdoğan’sız ben bir hiçim’ sözünün önü, arkası, sağı, solu, eksiği, fazlası falan

Habertürk ekranında “Partinizden kopmalar olur mu?” diye sorulunca...
Şöyle yanıt vermiş AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
*
“Halkımız bize Erdoğan’la beraber olun diye oy verdi. Çanakkale’de ben çok çalışıyorum. Çok emek harcıyorum. Ama ben biliyorum ki Erdoğan’sız Bülent Turan, Çanakkale’de bir hiçtir. O yüzden Erdoğan’la beraber yürürsem kıymetliyim”.
*
Muhalif kesimler, AK Partili Bülent Turan’ın bu açıklamasını...
“Adama bak! Erdoğan’sız ben bir hiçim dedi!” diye özetliyorlar ve buradan yola çıkarak...
Hem Bülent Turan’a hem de lideri Erdoğan’a demediklerini bırakmıyorlar.
*
Oysa Bülent Turan...
“Partinizden kopmalar olur mu?” sorusuna...
Şöyle cevap verebilirdi:
*
“Halkımız bize Erdoğan liderliğindeki AK Parti saflarında mücadele edin diye oy verdi. Ben çok çalışıyorum. Çok emek harcıyorum. Ama ben biliyorum ki AK Parti’den kopmuş bir Bülent Turan, kendi seçmeniyle ters düşer. O yüzden ben ancak AK Parti içinde mücadelemi sürdürürsem bana oy verenlere yakışır bir tutum almış olurum”.
*
Kendini böyle ifade etseydi Bülent Turan...
Hem kendi kişiliğini korumuş olacaktı... Hem de lideri Erdoğan’a söz getirmemiş olacaktı...
Fakat heyhaaaat!
GERÇEK EKONOMİSTLİK BU DEĞİL
BU zamana kadar hangi ekonomiste mikrofon uzatılsa...
Hepsinden tek bir ses yükseliyordu:
“Faiz asla düşmemeli! Faiz düşerse kur yükselir! Faiz düşerse perişan oluruz!”
*
E ne oldu? Şu oldu: Faiz düştü, kur da yükselmedi!
*
“Faiz düşerse kur füze olur” diye beynimizde boza pişiren ekonomistlerden şöyle bir açıklama bekliyorum:
“Hay Allah müstahakkını versin Adam Smith! Pejmürde ettin bizi!”
AK PARTİ ÖNÜNDE OTURAN ANNELER
ÇOCUKLARINI FETÖ’ye kaptıran anneler, AK Parti önünde oturma eylemi başlatmışlar.
*
Polisiye tedbirlerle o annelere müdahale edilirse...
AK Parti, kendi sözüyle çelişmiş olur.
*
Oysa yapılması gereken basittir:
Bir parti yetkilisi, o annelere gidip...
“Anneler nerede isterse orada oturabilir... Bir şey demeyiz. Ama siz evlatlarınızı kapan Pensilvanya’daki yaratığın kapısında oturursanız çok daha isabetli bir adreste oturmuş olursunuz” demelidir.
EY YÜKSELEN YENİ NESİL! İSTİKBAL SİZSİNİZ!
YAŞLI bir adam, Kocaeli’nde kendi halinde dolaşan gariban bir köpeği acımasızca taşa tutuyor.
Tam bu sırada...
15-16 yaşında bir genç...
“Dayı! Ne yapıyorsun sen ya” diye adamın önüne bir dev gibi çıkıyor.
Mazlum köpeği korumaya alan genç, milim adım attırmıyor yaşlı adama.
*
Görüntüleri izlerken...
Köpeğe sahip çıkan o gence bakarak...
“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz” diye haykırıverdim.
TROLLÜK DE YOBAZLIK GİBİDİR
BAŞÖRTÜLÜ bir kadın, sokakta gördüğü Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir fotoğraf çektirmiş.
Ve çektirdiği bu fotoğrafı, sosyal medyada paylaşmış.
*
Alçağın teki, bu fotoğrafı almış, “Metin Feyzioğlu’nun eşi, başını örttü” diye yayınlamış.
*
Önüne arkasına hiç bakmayan andavallar da... Bunu olduğu gibi alıp paylaşmışlar da paylaşmışlar.
*
Yalana, iftiraya, ahlaksızlığa, alçaklığa dayalı “trollük”, sadece bir kesime özgü değildir.
“Trollük” de tıpkı “yobazlık” gibidir.
Her kesimin içinden çıkar ve o pis yüzünü gösterir.
YENİKAPI’DA İSRAF SERGİSİNE KONU OLABİLECEK ŞEYLER
- Kimsenin yüzüne bile bakmadan çöp sepetine basket yaptığı tüm sektörel dergiler.
*
- Banyoya girmeden önce ısınsın diye 15 dakika boşa akıtılan sular.
*
- Şeyma Subaşı ve türevleri tarafından çıkarılan kitaplar.
*
- Her gün bayatladı diye merhametsizce çöpe attığımız ekmekler.
*
- Bir hevesle satın alıp evde elbise askısı olarak kullandığımız koşu bantları...
DIŞ POLİTİKA YAPANLAR! ŞU İKİ SÖZÜ AVUÇ İÇİNİZE YAZIN
- BİR: Sosis ve dış politika halkın gözü önünde yapılmaz.
- İKİ: Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.
EFSANE KAPAK
UZUN süredir şöyle okkalı bir kapakla karşılaşmamıştık.
*
“Susamam” adlı rap şarkısı var ya...
Hani epey tartışılan...
İşte o şarkının öncülerinden Şanışer’in attığı şu tweet, epeydir eksikliğini ve özlemini çektiğimiz “efsane kapaklar” serisinin ilk 10’una girer:
*
“Bazı TV kanallarında hakkımda FETÖ’cü, PKK’lı, Amerika, İsrail destekli diye uzun uzun konuşulmuş. Bana cevap hakkı doğdu. Cevap hakkımı kullanıyorum: Puhahahahahahahaha!”
‘Erdoğan’sız ben bir hiçim’ sözünün önü, arkası, sağı, solu, eksiği, fazlası falan
BAŞINI, sonunu hiç kesmeden yayınlıyorum.
Habertürk ekranında “Partinizden kopmalar olur mu?” diye sorulunca...
Şöyle yanıt vermiş AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan:
*
“Halkımız bize Erdoğan’la beraber olun diye oy verdi. Çanakkale’de ben çok çalışıyorum. Çok emek harcıyorum. Ama ben biliyorum ki Erdoğan’sız Bülent Turan, Çanakkale’de bir hiçtir. O yüzden Erdoğan’la beraber yürürsem kıymetliyim”.
*
Muhalif kesimler, AK Partili Bülent Turan’ın bu açıklamasını...
“Adama bak! Erdoğan’sız ben bir hiçim dedi!” diye özetliyorlar ve buradan yola çıkarak...
Hem Bülent Turan’a hem de lideri Erdoğan’a demediklerini bırakmıyorlar.
*
Oysa Bülent Turan...
“Partinizden kopmalar olur mu?” sorusuna...
Şöyle cevap verebilirdi:
*
“Halkımız bize Erdoğan liderliğindeki AK Parti saflarında mücadele edin diye oy verdi. Ben çok çalışıyorum. Çok emek harcıyorum. Ama ben biliyorum ki AK Parti’den kopmuş bir Bülent Turan, kendi seçmeniyle ters düşer. O yüzden ben ancak AK Parti içinde mücadelemi sürdürürsem bana oy verenlere yakışır bir tutum almış olurum”.
*
Kendini böyle ifade etseydi Bülent Turan...
Hem kendi kişiliğini korumuş olacaktı... Hem de lideri Erdoğan’a söz getirmemiş olacaktı...
Fakat heyhaaaat!
GERÇEK EKONOMİSTLİK BU DEĞİL
BU zamana kadar hangi ekonomiste mikrofon uzatılsa...
Hepsinden tek bir ses yükseliyordu:
“Faiz asla düşmemeli! Faiz düşerse kur yükselir! Faiz düşerse perişan oluruz!”
*
E ne oldu? Şu oldu: Faiz düştü, kur da yükselmedi!
*
“Faiz düşerse kur füze olur” diye beynimizde boza pişiren ekonomistlerden şöyle bir açıklama bekliyorum:
“Hay Allah müstahakkını versin Adam Smith! Pejmürde ettin bizi!”
AK PARTİ ÖNÜNDE OTURAN ANNELER
ÇOCUKLARINI FETÖ’ye kaptıran anneler, AK Parti önünde oturma eylemi başlatmışlar.
*
Polisiye tedbirlerle o annelere müdahale edilirse...
AK Parti, kendi sözüyle çelişmiş olur.
*
Oysa yapılması gereken basittir:
Bir parti yetkilisi, o annelere gidip...
“Anneler nerede isterse orada oturabilir... Bir şey demeyiz. Ama siz evlatlarınızı kapan Pensilvanya’daki yaratığın kapısında oturursanız çok daha isabetli bir adreste oturmuş olursunuz” demelidir.
EY YÜKSELEN YENİ NESİL! İSTİKBAL SİZSİNİZ!
YAŞLI bir adam, Kocaeli’nde kendi halinde dolaşan gariban bir köpeği acımasızca taşa tutuyor.
Tam bu sırada...
15-16 yaşında bir genç...
“Dayı! Ne yapıyorsun sen ya” diye adamın önüne bir dev gibi çıkıyor.
Mazlum köpeği korumaya alan genç, milim adım attırmıyor yaşlı adama.
*
Görüntüleri izlerken...
Köpeğe sahip çıkan o gence bakarak...
“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz” diye haykırıverdim.
TROLLÜK DE YOBAZLIK GİBİDİR
BAŞÖRTÜLÜ bir kadın, sokakta gördüğü Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile bir fotoğraf çektirmiş.
Ve çektirdiği bu fotoğrafı, sosyal medyada paylaşmış.
*
Alçağın teki, bu fotoğrafı almış, “Metin Feyzioğlu’nun eşi, başını örttü” diye yayınlamış.
*
Önüne arkasına hiç bakmayan andavallar da... Bunu olduğu gibi alıp paylaşmışlar da paylaşmışlar.
*
Yalana, iftiraya, ahlaksızlığa, alçaklığa dayalı “trollük”, sadece bir kesime özgü değildir.
“Trollük” de tıpkı “yobazlık” gibidir.
Her kesimin içinden çıkar ve o pis yüzünü gösterir.
YENİKAPI’DA İSRAF SERGİSİNE KONU OLABİLECEK ŞEYLER
- Kimsenin yüzüne bile bakmadan çöp sepetine basket yaptığı tüm sektörel dergiler.
*
- Banyoya girmeden önce ısınsın diye 15 dakika boşa akıtılan sular.
*
- Şeyma Subaşı ve türevleri tarafından çıkarılan kitaplar.
*
- Her gün bayatladı diye merhametsizce çöpe attığımız ekmekler.
*
- Bir hevesle satın alıp evde elbise askısı olarak kullandığımız koşu bantları...
DIŞ POLİTİKA YAPANLAR! ŞU İKİ SÖZÜ AVUÇ İÇİNİZE YAZIN
- BİR: Sosis ve dış politika halkın gözü önünde yapılmaz.
- İKİ: Büyük devletlerle ilişki kurmak, ayı ile yatağa girmeye benzer.
EFSANE KAPAK
UZUN süredir şöyle okkalı bir kapakla karşılaşmamıştık.
*
“Susamam” adlı rap şarkısı var ya...
Hani epey tartışılan...
İşte o şarkının öncülerinden Şanışer’in attığı şu tweet, epeydir eksikliğini ve özlemini çektiğimiz “efsane kapaklar” serisinin ilk 10’una girer:
*
“Bazı TV kanallarında hakkımda FETÖ’cü, PKK’lı, Amerika, İsrail destekli diye uzun uzun konuşulmuş. Bana cevap hakkı doğdu. Cevap hakkımı kullanıyorum: Puhahahahahahahaha!”