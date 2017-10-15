Erdoğan’ın stratejisi: Zafere kadar CHP’ye vur da vur

*

Vuruşları da şu üç noktadan olacak:

*

- BİR: Özellikle değerler, kimlikler, inançlar üzerinden CHP’ye vurarak... Yüzde 70’lik muhafazakâr kesimi arkasında toplamaya çalışacak.

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- İKİ: CHP’nin yaptığı küçük, büyük her türlü hatanın üzerine yüklenerek... Ahaliye “Onlar mı, ben mi? Seç!” demeye çalışacak.

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- ÜÇ: CHP’nin geçmiş defterlerini açarak... Sağ kesime “Benim arkamda toplanın” mesajını vermeye çalışacak.

*

Kısacası...

Tayyip Erdoğan’ın tek bir amacı var:

“Ben gidersem CHP zihniyetiyle baş başa kalırsınız” cümlesini, ahalinin zihnine bir mıh gibi çakmak.

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CHP’nin bu stratejiyi boşluğa düşürecek feraseti, kabiliyeti, sezgisi, organizasyonu olmadığına göre...

Bu stratejinin tutmaması için hiçbir neden yok.

*

Tabii ahali, “Yahu yeter! Sıkıldık artık! Hep aynı hikâye!” demezse...

İYİ DE O MEMURLAR KEMAL BEY’İN MEMURLARI MI?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, müftü nikâhına itiraz eden Kemal Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Senin memurlarının lafını Anadolu’daki kız dinlemez ama bir hoca efendinin lafını Anadolu’daki kız da erkek de dinler”.

*

Çok merak ediyorum.

Kemal Bey çıkıp da “O memurlar nereden benim memurlarım oluyor Tayyip Bey” derse...

Nasıl bir cevap verilecek kendisine?

MELİH GÖKÇEK’LE İLGİLİ ÇÖKEN ÜÇ ŞEHİR EFSANESİ

- ÇÖKEN EFSANE BİR: Melih bu! Kadir Abi’ye benzemez... Ne yapar ne eder... Ayakta kalır.

- ÇÖKEN EFSANE İKİ: Herkese dokunulur ama Melih’e dokunulamaz. Melih’i yemek hiç de kolay değildir.

- ÇÖKEN EFSANE ÜÇ: Melih’ten korkulur... Melih’ten çekinilir... O yüzden Melih’i götürmek istemezler.

ROLLS ROYCE HANUTÇUSU OLDUM





“MADEM hanutçuluk yapacaksın, bari İngiliz ipiyle hanutçuluk yap” demiş Babıâli tarihinin en delişmen gazetecisi Baba Tahir...

Ben de Baba Tahir’in bu öğüdünü tutarak...

Rolls Royce hanutçusu oldum.

*

Olay şöyle gelişti:

Aradılar...

“İmparator ve krallara layık Rolls Royce’larımız var... En havalısını bir günlüğüne kullanmak ister misiniz?” diye sordular.

Bizim hanut düşmanı okur temsilcimiz Faruk Bildirici’nin tek kaş havada “Sakın ha! Sakın! Sakın kabul etme” bakışını falan unutup şeytana uydum ve bu baştan çıkarıcı teklife “evet” dedim.

*

Araba geldi.

Bakmayın “araba” dediğime... Buna “araba” dersek... Bu zamana kadar kullandıklarımıza başka bir şey demek zorunda kalırız.

*

- İç hacmi öyle genişti ki... İyi bir Türkiye minibüsçüsü buna rahat 18 kişiyi sığdırır...

- Motorunun gücü öyle yüksekti ki... Bunun MTV vergisiyle en az üç otomobil alınır.

- Öyle sarsmıyordu ki... En çukurlu yolda bile ön panele diktiğin kalem düşmüyordu.

- Bununla Yozgat’a gitsek... Koca şehirde en az 45 gün mevzu olur...

*

Gezdim, dolaştım, tadını çıkardım.

Sonra Rolls Royce’u alışkın bir edayla bizim kahvenin önüne çekip havalı bir biçimde...

“Emre! Bana bir kahve ver” diyerek kahvenin önündeki masalardan birine oturuyordum ki...

Masalardan birinde oturan abla, “Şuna bak şuna! En az Ali Ağaoğlu kadar görgüsüz” deyiverdi.

*

“Abla” dedim, “hanut” dedim, “bir günlük” dedim, “benimki alaycı bir heves” dedim, “ne olur beni onunla mukayese etme” dedim, “nefsimin kurbanı oldum” dedim.

Dedim de dedim yani.

Ama “hanımefendi”yi zerre yumuşatamadım.

YENİ DAMAT MEHMET ALİ ŞAHİN İÇİN ŞARKI ÖNERİLERİ





- İkinci bahar yaşıyor gönlüm...

*

- Bir bahar akşamı rastladım size...

*

- Küçük bir aşk masalı...

*

- Keman öğretmeni...

*

- Ben her bahar âşık olurum.

*

- Aşkın yaşı yoktur.

*

- Gönül ferman dinlemiyor.

AŞK KURŞUNU DEĞİL SAPIK KURŞUNU

HELİN isimli gencecik bir kızı katletti sapığın teki.

*

Basında “Aşk kurşunları” falan diye başlıklar var.

*

Yapmayın arkadaşlar!

O kurşunların aşkla maşkla ilgisi yok.

Sapık kurşunları onlar sapık!

ALLAH ÇINAR’A ACISIN

CANER ile Asena’nın çocuklarının adı: Çınar.

Zavallı Çınar, Caner ve Asena arasında sıkışıp kalmış durumda.

*

Velayet davası görüşülürken...

Taraflar öyle şeyler söylemiş ki...

Hâkim, “Çınar’ı bu iki tarafın da elinden kurtarmak lazım” demiş.

*

Hâkimden çocuğu devletin almasına yönelik bir karar gelse...

Çınar adına sevineceğiz.

O derece yani.

SIRP ETİ

SIRBİSTAN’dan et ithal eden AK Parti değil de CHP olsaydı...

AK Parti, bu konuyu en az 80 yıl gündemde tutardı.