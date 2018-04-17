Erdoğan’ın birleştiriciliği

Başakşehir’e destek atınca...

Ezeli rakipler anında birleşiverdi.

*

Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan için...

“Ayrıştırıyor, cepheleştiriyor, bölüyor” falan derler.

Oysa bakın:

Kendisi nasıl da birleştirici güç!

*

İşte bakın:

Bir demeciyle...

Galatasaray’ı Fenerbahçe’yle, Fenerbahçe’yi de Beşiktaş’la...

“Küt” diye kardeş yapıverdi.

*

NOT: Yukarıdaki cümleler, sadece ironiden anlayan nesiller için yazılmıştır.

CHP, SEDA SAYAN’LA LAF YARIŞTIRABİLİR Mİ?

O Seda Sayan ki...

- İcabında canlı yayında “lan” der.

- “Açtırmasınlar benim ağzımı” diye söze başlar.

- Makineli tüfek gibi saydırır aklına hayaline gelmeyecek lafları.

- Kendisini överken hiçbir ölçü tanımaz.

- Karşısındakini kötülerken de hiçbir ölçü tanımaz.

*

Böyle bir Seda Sayan portresi karşısında...

Hiçbir CHP’linin laf yarışında başarılı olma ihtimali yoktur.

*

Dolayısıyla...

Seda Sayan’ın “Lerzan Mutlu’yu affettim, Kemal Kılıçdaroğlu’nu affetmeyeceğim” açıklaması karşısında...

Bütün CHP’liler ölü taklidi yapsa iyi olur.

MEZOPOTAMYA’NIN RESSAMI

İLKOKULUN bir kısmını Doğubayazıt’ta okumuş olmamdan mı nedir, hemen kanım ısınıverdi Doğubayazıtlı ressam Berkan Baycan’a.

*

Özü noktalamalara dayanan bir teknik kullanıyor Berkan Baycan.

Kabartılı noktaların muazzam bir uyumla bir araya gelmesi sonucunda...

Anka kuşu havalanıyor, Mezopotamya coğrafyasının efsaneleri hayat buluyor, kadim antik şehirler canlanıyor, çok eski masallara selamlar gönderiliyor.

*

Meraklılarına duyurumdur:

Berkan Baycan’ın Marduk’un mistik şehirlerini kendi hayal gücüyle resmettiği eserleri, 19 Nisan’da Kuruçeşme’de ‘Sanat Gezgini’ adlı galeride sergilenecek.

YUNAN ORDUSU 1 SAATTE ANKARA’YA GİRERMİŞ

YUNANİSTAN Savunma Bakanı demiş bunu.

Bunlar da Yunan Savunma Bakanı’na söylenmesi gereken sözler:

- Yorgo! Bir dur Allah’ını seversen, zaten ortalık karışık.

- Yüzme biliyorsunuz, değil mi?

- Polatlı taraflarına dikkat! Aman ha aman!

- Ankara derken adalarınızı kaptırmayın da.

- Yozgat’a da bir uğrayın, arabaşı yutarsınız.

HER İFTİRACI, BİR GÜN İFTİRASINDA BOĞULACAK

“ASKERİ bilgileri Yunan’a satıyorlardı” diyerek askeri casusluk davası açan FETÖ’cü savcı, Yunanistan’a kaçarken yakalanmış!

“Her iftiracı, bir gün iftirasında boğulacaktır” sözünü haklı çıkaran Allah’a sonsuz şükran.

TEŞVİKİYE CAMİSİ YANGININA DAİR

RESTORASYONDAKİ bir cami, restorasyonu yapan firmaya emanettir.

*

Daha emaneti restorasyon sırasında koruyamayanların yapacakları restorasyona da zerre güven olmaz.

*

Buradan yetkililere sesleniyorum:

İstanbul’un en şık, en zarif, en güzel camilerinden biri olan Teşvikiye Camisi’nin az kalsın yanmasına yol açacak bir ihmale neden olanlar, bu camiyi restore edemezler.

Lütfen bu işi alın ellerinden!

BAKALIM

BAKALIM bu hafta hangi ünlümüz...

- Baskı var diyorlar, nerede baskı?

- Cumhurbaşkanımızı seviyorum.

- Kemal Kılıçdaroğlu çok şey.

Tarzı açıklama yapacak?

CEP TELEFONU KUTUSUNA SAKLANMIŞ BİR KİTAP

CEP telefonu kutusunun içine yerleştirilmiş, cep telefonu gibi bir kitap geldi masama.

Kitabın adı: “Çocukları Sanal Dünyadan Koruma Kılavuzu”

“Kapat bakayım o telefonu” diyerek...

“Bundan sonra sana telefon yasak” diyerek...

“Bütün sosyal medya hesaplarını hemen kapatıyorsun” diyerek...

Sorunu çözemeyenlere gayet özgün öneriler getiren kitabı, Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile Dr. Cansel Poyraz Akyol kaleme almış.

HayyKitap’tan çıkan bu kılavuzu ilgililerine hararetle tavsiye ederim.

ALLAH’IN BELASI MERKÜR RETROSU

“Merkür retrosu” denilen kahrolası astrolojik olay nedeniyle son bir ayda...

- Yanlış anlamalar yüzünden kırk iki arkadaşımla aram açıldı.

- En az 25 iletişim kazası geçirdim.

- Evdeki elektronik aletlerden arıza yapmayan kalmadı.

- En az 78 asılsız dedikoduya maruz kaldım.

- Cep telefonum yere düşüp kırıldı.

- Aşırı alınganlıklar içinde debelenip durdum.

Ve müjde!

Bugün yarın bitiyormuş Merkür retrosu.

Bitsin ve bir daha hiç başlamasın lütfen!