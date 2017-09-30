Emrah’lar, Kadir’ler, Can’lar Zerrin’ler, Rüzgâr’lar falan... Çok ucuz bir roman

Ta ki...

Teslim olduktan sonra polis aracına bindirilirken...

“Ben Emrah Serbes! Serbes’in sonunda t yok!” diye bağırdığını işitinceye kadar.

Bakar mısınız herifin yaptığına!

16 yaşında genç bir kızın ve babasının ölümüne sebebiyet verdiği için vicdanı sızlayan bir adam, “Soyadımın sonunda t yok” falan diye espri patlatmaya ve mevzu çıkarmaya çalışıyor!

Senaryo falan değil bu...

Çok pespaye ve çok ucuz bir roman!

KADİR TOPBAŞ

İSLAM’A ADAYACAKMIŞ ÖMRÜNÜ

KADİR Topbaş’ın “Bundan sonra hayatımı İslam’a adayacağım” dediğini işitince...

Aklıma nedense...

Ömrünün son demlerine kadar günah bataklığı içinde yaşadıktan sonra...

Hacca gidip her şeye tövbe eden tipler geldi.

MELİH GÖKÇEK

MELİH NİYE ATEŞE ATIYOR KENDİNİ

YÜZDE 40’lık vergi zammını kimse savunmuyor, savunamıyor.

*

Tepedekiler susuyor, milletvekilleri “Biraz fazla mı oldu ne” diyor, hükümet yanlısı basında “Kantarın topuzu kaçtı” diye yazılar çıkıyor...

Ve fakat bizim Melih Gökçek, kendini ateşlere atarcasına vergi zammının haklılığını anlatmaya çalışıyor kamuoyuna...

*

Önce “Acaba Melih kendini niye ateşe atıyor” diye düşündüm.

Sonra cevabı buldum:

“Ne ateşi! Adam adaylığını garantilemeye çalışıyor.”

MEVLÜT UYSAL

YA BATAR YA DA ÇIKAR

İSTANBUL’un yeni belediye başkanı Mevlüt Uysal’ın önünde şimdi iki yol var:

- BİR: Ya tamamıyla tarihe gömülür.

- İKİ: Ya da kalıcı hale gelecek bir çıkış yapar.

*

Önümüzdeki süreç içinde...

Üslubuyla, yapıp ettikleriyle, icraatıyla, yapacağı yeniliklerle, gideni arar hale getirmemekle falan...

Hangi yola gideceğini kendisi belirleyecek.

CAN DÜNDAR

NOBEL TÜYME ÖDÜLÜ VERSİNLER

CAN Dündar’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişler.

*

Bence Can Dündar...

Nobel’in “Arkadaşlarını burada bırakıp yurtdışına tüyme” ödülüne aday gösterilmelidir.

FATİH TERİM

VERMEYİN ŞUNA O PARAYI

BİR yıllık maaşını istiyormuş.

Bir yıllık maaşı kaç para biliyor musunuz?

Tam 3.5 milyon Euro...

*

Ey Türkiye Futbol Federasyonu!

Ulusal güvenliğimiz adına milletin sırtına yüzde 40’lık vergi zamlarının bindirildiği şöyle bir ortamda...

Fatih Terim’e bu parayı verirseniz...

Sizi gayrimilli ilan ederim.

RÜZGAR ERKOÇLAR

TİPİK TÜRK ERKEĞİ OLDU

EVLENMİŞ Rüzgar Erkoçlar.

Mesut bahtiyar olsun, ne diyelim?

Fakat düğünün hemen ardından gelin hanıma takılan altınları, koşa koşa gittiği kuyumcuda bozdurmasını görünce...

“Hah! İşte şimdi tipik bir Türk erkeği oldu” deyiverdim.

ZERRİN GÜNGÖR

İSPATLAMA FIRSATI

DANIŞTAY Başkanı sıfatıyla şöyle bir demeç vermişti:

“Yargı hiç olmadığı kadar bağımsızdır.”

*

Şimdi önünde bunu ispatlama fırsatı var Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün.

*

Çıkıp şöyle demelidir:

“Yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak Danıştay’ın aldığı karar derhal uygulamaya sokulmalıdır.”

FATİH ERBAKAN

AK PARTİ’YE GEÇME PLANI MI?

BAKTI ki...

“Reis”, sağda küçük parti görmek istemiyor ve sağdaki küçük partileri kendi bünyesinde topluyor...

Fatih Erbakan da sağda küçük bir parti kurarak...

“Reis”e “bizi de gör” selamı çakmaya karar vermiş.

Bu gidişle...

Sağda çok küçük parti kurulur.

Benden uyarması.

CELAL ÇELİK

E HANİ? E HANİ? E HANİ?

KILIÇDAROĞLU’nun avukatı Celal Çelik’in tahliye olmasıyla ilgili olarak...

- İktidar yandaşlarına soruyorum: E hani... Adamın FETÖ’cülüğü acayip kesin bir şeydi?

- İktidar karşıtlarına soruyorum: E hani... Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanacak bir süreç başlamıştı?

CELAL KILIÇDAROĞLU

BU NE İŞTİR BABALAR!

CELAL Kılıçdaroğlu diye bir adam var...

Abisi Kemal Kılıçdaroğlu’na demediğini bırakmadı sosyal medyada.

Fakat o da ne!

Celal Kılıçdaroğlu, mahkemede verdiği ifadede...

“O mesajların hiçbirini ben yazmadım, benim adıma yazanlardan da şikâyetçiyim” demiş.

İyi de bu adama Kemal Bey dahil herkes attığı bu mesajlar nedeniyle verip veriştirmemiş miydi?

Ne iştir babalar?

FETULLAH GÜLEN

ŞİMDİ DE ‘PAPAZ’ OLDU

FETULLAH Gülen’e takılan lakaplara bakalım: Haşhaşi, Mankurt, Paralel, Cizvit, kırık falan.

*

Son lakap Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi:

“Papaz.”

*

Benim bir iddiam var: Bu lakapların hiçbiri, “sümüklü”nün yanına bile yaklaşamaz.