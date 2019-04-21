Ekrem İmamoğlu’na karşı nasıl muhalefet yapılır?

“Sen ne yaparsan yap biz seni ham yapacağız” algısı yaratılmaz.
*
İyi yaptığına iyi, kötü yaptığına kötü denir. Böyle bir olgunluk seviyesiyle hareket edilir.
*
Milletin oylarıyla seçilmiş bir başkan olduğu dikkate alınarak saygıda asla kusur edilmez.
*
En ağır şekilde eleştirirken bile küçümseyen, aşağılayan bir dile başvurulmaz.
*
Yapılan tüm eleştirilerin kamu vicdanında karşılık bulacak türde eleştiriler olmasına dikkat edilir.
*
Gereksiz çakışların, çakılanı büyüteceği asla akıldan çıkarılmaz.
E HANİ?
E hani martın sonu bahardı? Biz hâlâ soba yakıyoruz.
*
E hani Mekke, Medine düşerdi? Hâlâ yerlerinde duruyor.
*
E hani mazbatayı vermezlerdi? Verdiler işte.
BAKIN, BU BİR DRAMDIR
AK Parti içinden kiminle görüşsem...
Söyledikleri şu:
“Seçim iptal edilirse bizim için çok riskli bir durum ortaya çıkar... Bu riski göze alamayız”.
*
AK Parti içinde herkes böyle düşünüyor ama hiç kimse bunu yüksek sesle ifade etmiyor, edemiyor.
*
AK Parti’nin dramı buradadır.
Ve partinin en acil çözmesi gereken sorunu budur.
ZÜLFÜ KÂKÜLLERİN AMBER MİSALİ
BU türküyü Erkan Oğur’dan dinlemeyen...
“Ben bu coğrafyanın hüznünü tanıyorum” demesin.
“Ben aşk nedir gayet iyi bilirim” demesin.
“Ben deryalara daldım” demesin.
“Ben güzelliği çok iyi tarif ederim” demesin.
HANGİ HESAP DAHA İYİ?
Devlet Bahçeli’nin hesabı şu: Son seçimde MHP’nin aldığı oy yüzde 18.81... Atatürk’ün doğum tarihi ne? 1881...
*
CHP’lilerin hesabı ise şu: Seçimin 17. günü, ayın 17’sinde, saat 17.17’de, iktidarın 17. yılında mazbatayı aldık. Ayrıca başkanımız İstanbul’un 17. başkanı.
SEN BELEDİYE ÇALIŞANISIN
MİLİTANLAŞMAK, partizanlık yapmak, seçilmişi beğenmemek, seçilmişe laf sokmak, tarafgir olmak, bir partinin adamı gibi davranmak, halka hizmet yerine partiye hizmeti esas almak, seçilmişle mücadeleye girişmek, hırçınlaşmak, küstahlaşmak...
Senin haddin değildir!
BU FESTİVALİ İPLE ÇEKİYORUM
“BUGÜNLERDE en çok dinlediğin sanatçı kimdir” diye sorsalar... Hiç düşünmeden Selda Bağcan derim.
Bu zamana kadar hiç sahnede canlı dinlemek nasip olmamıştı Selda Bağcan’ı...
Ve işte fırsat doğdu:
Bu yılki Sokak Festivali’nde sahne alacakmış Selda Bağcan...
Üstelik hem akustik, hem de elektronik canlı performans sergileyecekmiş, dünyaca ünlü DJ Acid Pauli ile sahne alacakmış.
*
“Sokak Festivali de nedir” diyecekler için parametreleri veriyorum:
Bu yıl ikincisi düzenleniyor bu festivalin... Şakayla karışık “Geleneksel” diyebiliriz yani.
Olay mahalli, Maçka’daki KüçükÇiftlik Parkı’ymış. Benim gibi bir üşengeç için eve yakın olması açısından iyi yani.
27 Nisan/28 Nisan... İki günlük bir festival bu...
Selda Bağcan, Göksel, Yasemin Mori, Cem Yıldız, Ekin Beril gibi sanatçılar sahne alacakmış.
Atölyeler, dijital sahne şovları, dans gösterileri, sokak lezzetleri falan da cabasıymış.
*
28 Nisan akşamı seni dinlemeye geleceğim. Bekle beni Selda Bağcan!
PKK İŞTE BUDUR
Ne zaman mesela Demirtaş odaklı bir yumuşama havası doğsa...
Ne zaman mesela Cumartesi Anneleri bağlamında bir duyarlılık oluşsa...
PKK hemen kafayı kaldırıp kan döküyor.
*
İşte bu yüzden Kürt sorununun çözümü önündeki en önemli engel PKK’dır.
BUZ GİBİ İKİ HAKİKAT
BİR: Sözcü gazetesine her şey söylenebilir ama FETÖ’cü denilemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır bu.
*
İKİ: Oranın adı Tunceli değil Dersim’dir... Dersim, sonradan ortaya çıkmış nevzuhur bir isim değildir, kadimdir.
KORKARIM SOPAYLA KOVULACAKSINIZ
“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadı” diye ortalığı velveleye verenlere sesleniyorum:
*
Bu söylediğiniz doğru değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o cenaze töreninde el sıkıştı.
Hatta küçük bir sohbet de gerçekleşti aralarında
Ekrem İmamoğlu durumdan memnun...
Hakikat bu olduğu halde hakikat bu değilmiş gibi yapmaktan vazgeçin.
*
Vazgeçmezseniz...
Korkarım Ekrem Başkan bile sizi sopayla kovalayacak.
Ekrem İmamoğlu’na karşı nasıl muhalefet yapılır?
Hemen bodoslama üzerine gidilmez. En azından birazcık beklenir.
“Sen ne yaparsan yap biz seni ham yapacağız” algısı yaratılmaz.
*
İyi yaptığına iyi, kötü yaptığına kötü denir. Böyle bir olgunluk seviyesiyle hareket edilir.
*
Milletin oylarıyla seçilmiş bir başkan olduğu dikkate alınarak saygıda asla kusur edilmez.
*
En ağır şekilde eleştirirken bile küçümseyen, aşağılayan bir dile başvurulmaz.
*
Yapılan tüm eleştirilerin kamu vicdanında karşılık bulacak türde eleştiriler olmasına dikkat edilir.
*
Gereksiz çakışların, çakılanı büyüteceği asla akıldan çıkarılmaz.
E HANİ?
E hani martın sonu bahardı? Biz hâlâ soba yakıyoruz.
*
E hani Mekke, Medine düşerdi? Hâlâ yerlerinde duruyor.
*
E hani mazbatayı vermezlerdi? Verdiler işte.
BAKIN, BU BİR DRAMDIR
AK Parti içinden kiminle görüşsem...
Söyledikleri şu:
“Seçim iptal edilirse bizim için çok riskli bir durum ortaya çıkar... Bu riski göze alamayız”.
*
AK Parti içinde herkes böyle düşünüyor ama hiç kimse bunu yüksek sesle ifade etmiyor, edemiyor.
*
AK Parti’nin dramı buradadır.
Ve partinin en acil çözmesi gereken sorunu budur.
ZÜLFÜ KÂKÜLLERİN AMBER MİSALİ
BU türküyü Erkan Oğur’dan dinlemeyen...
“Ben bu coğrafyanın hüznünü tanıyorum” demesin.
“Ben aşk nedir gayet iyi bilirim” demesin.
“Ben deryalara daldım” demesin.
“Ben güzelliği çok iyi tarif ederim” demesin.
HANGİ HESAP DAHA İYİ?
Devlet Bahçeli’nin hesabı şu: Son seçimde MHP’nin aldığı oy yüzde 18.81... Atatürk’ün doğum tarihi ne? 1881...
*
CHP’lilerin hesabı ise şu: Seçimin 17. günü, ayın 17’sinde, saat 17.17’de, iktidarın 17. yılında mazbatayı aldık. Ayrıca başkanımız İstanbul’un 17. başkanı.
SEN BELEDİYE ÇALIŞANISIN
MİLİTANLAŞMAK, partizanlık yapmak, seçilmişi beğenmemek, seçilmişe laf sokmak, tarafgir olmak, bir partinin adamı gibi davranmak, halka hizmet yerine partiye hizmeti esas almak, seçilmişle mücadeleye girişmek, hırçınlaşmak, küstahlaşmak...
Senin haddin değildir!
BU FESTİVALİ İPLE ÇEKİYORUM
“BUGÜNLERDE en çok dinlediğin sanatçı kimdir” diye sorsalar... Hiç düşünmeden Selda Bağcan derim.
Bu zamana kadar hiç sahnede canlı dinlemek nasip olmamıştı Selda Bağcan’ı...
Ve işte fırsat doğdu:
Bu yılki Sokak Festivali’nde sahne alacakmış Selda Bağcan...
Üstelik hem akustik, hem de elektronik canlı performans sergileyecekmiş, dünyaca ünlü DJ Acid Pauli ile sahne alacakmış.
*
“Sokak Festivali de nedir” diyecekler için parametreleri veriyorum:
Bu yıl ikincisi düzenleniyor bu festivalin... Şakayla karışık “Geleneksel” diyebiliriz yani.
Olay mahalli, Maçka’daki KüçükÇiftlik Parkı’ymış. Benim gibi bir üşengeç için eve yakın olması açısından iyi yani.
27 Nisan/28 Nisan... İki günlük bir festival bu...
Selda Bağcan, Göksel, Yasemin Mori, Cem Yıldız, Ekin Beril gibi sanatçılar sahne alacakmış.
Atölyeler, dijital sahne şovları, dans gösterileri, sokak lezzetleri falan da cabasıymış.
*
28 Nisan akşamı seni dinlemeye geleceğim. Bekle beni Selda Bağcan!
PKK İŞTE BUDUR
Ne zaman mesela Demirtaş odaklı bir yumuşama havası doğsa...
Ne zaman mesela Cumartesi Anneleri bağlamında bir duyarlılık oluşsa...
PKK hemen kafayı kaldırıp kan döküyor.
*
İşte bu yüzden Kürt sorununun çözümü önündeki en önemli engel PKK’dır.
BUZ GİBİ İKİ HAKİKAT
BİR: Sözcü gazetesine her şey söylenebilir ama FETÖ’cü denilemez. Eşyanın tabiatına aykırıdır bu.
*
İKİ: Oranın adı Tunceli değil Dersim’dir... Dersim, sonradan ortaya çıkmış nevzuhur bir isim değildir, kadimdir.
KORKARIM SOPAYLA KOVULACAKSINIZ
“CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadı” diye ortalığı velveleye verenlere sesleniyorum:
*
Bu söylediğiniz doğru değil.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, o cenaze töreninde el sıkıştı.
Hatta küçük bir sohbet de gerçekleşti aralarında
Ekrem İmamoğlu durumdan memnun...
Hakikat bu olduğu halde hakikat bu değilmiş gibi yapmaktan vazgeçin.
*
Vazgeçmezseniz...
Korkarım Ekrem Başkan bile sizi sopayla kovalayacak.