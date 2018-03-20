E hani direniş falan?

O zaman soralım sosyal medyada günlerdir YPG goygoyu yapanlara:

- E hani Afrin’e girmek zordu?

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- E hani büyük direniş olacaktı?

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- E hani Afrin’i Vietnam’a çevirecektiniz?

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- E hani sıra meskûn mahal çatışmasına geldiğinde işler tersine dönecekti?

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- E hani YPG, içeri doğru çekilerek çatışmaya girecekti.

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- E hani Afrin’i almak kolay değildi?

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Ne oldu yahu?

Dilinizi mi yuttunuz?

KEŞKE O HEYKELE DOKUNULMASAYDI





YPG yanlıları, YPG’nin arkasına bile bakmadan kaçmasını unutturmak için...

Demirci Kawa heykelinin ÖSO güçleri tarafından yıkılmasını ön plana çıkarıyorlar.

*

“Demirci Kawa”, Kürt mitolojisinde haksızlığa ve zulme direnişin sembolüdür.

YPG yanlıları, işte buradan hareketle...

Propaganda yapacak malzemeyi bulmanın sevinci içindeler.

“Özgürlüğümüzün sembolüne saldırdılar” falan diyorlar.

Ve YPG’nin arkasına bile bakmadan kaçmasını unutturmaya çalışıyorlar.

*

Afrin’in düşmesini 18 Mart’a denk getiren kurmay zekâya, YPG yanlılarına böyle bir propaganda fırsatı vermeyi hiç yakıştıramadım.

SAHTEKÂRIN MAHALLESİ OLMAZ

CHP Parti Meclisi’nin bir üyesi...

“Sosyal demokrat mahalleden bir tane bile sahtekâr ve dolandırıcı çıkmıyor. Bütün sahtekârlar ve dolandırıcılar hep aynı mahalleden çıkıyor” demiş.

*

Sahtekârın ve dolandırıcının...

Sağcısı, liberali, solcusu, sosyal demokratı, milliyetçisi, dincisi, İslamcısı, komünisti, ateisti olmaz.

Mahallesi de yoktur sahtekârın ve dolandırıcının...

O nedenle...

“Bütün sahtekârlar şu mahalleden çıkıyor, falanca ideolojiden ürüyor” falan denmez, denemez.

Denirse...

Yarın öbür gün “şak” diye bir sosyal demokrat dolandırıcı çıkar ortaya...

Apışıp kalmak kaçınılmaz olur.

BAŞÖRTÜLÜ ATEİSTLER

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İhsan Fazlıoğlu’nun söyledikleri şunlar:

- 15 Temmuz’dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrıtanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular.

- Başörtülüydüler ama öyle gelenek değil. Bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile...

- Peki neden ateistler? Ortak neden, sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemleridir. Mesele bu kadar ciddidir.

- Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.

Kıssadan hisse şudur:

Siz ketçaptan şehvet, asansörden halvet, battaniyeden tahrik çıkarırsanız...

O kızlar da başörtüden ateist çıkarırlar.

YETKİM OLSA

COŞKUN Sabah...

“Yetkim olsa Twitter’ı yasaklardım” demiş.

Benim de yetkim olsa...

Coşkun Sabah’ın...

Politik işlere bulaşmasını yasaklardım.

YÜZLERCE ŞİİRE BEDEL O FOTOĞRAF ÖDÜL ALDI





ANTALYA Konyaaltı’nda çekilmişti bu fotoğraf.

Doğan Haber Ajansı’ndan F. İbrahim Laleli tarafından.

Foto Muhabirleri Derneği’nin birincilik ödülünü aldı.

Sonuna kadar hak edilmiştir bu ödül.

Çünkü ‘balon satan iki çocuğun kumsalda uyuyakalmasını’ anlatan bu fotoğraf; yüzlerce şiirin, romanın, filmin anlatamadığını anlatacak kadar dokunaklıydı.

TAM DA DİYORDUM Kİ

“TOSUN’u acaba ne zaman FETÖ’ye iteleyecekler” diyordum ki...

Haber geldi.

*

Gelen habere göre...

Tosun’a arazi satan adam FETÖ’cüymüş.

*

Bu memlekette neyin geleceğini bilmek çok kolay azizim.

MİLYON DOLARI BASTIRAN FETÖ’CÜ KURTULUYORMUŞ

SIRADAN biri söylese...

Üzerinde durmaya değmez.

Ama söyleyen AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar.

*

Bu iddianın üzerine ciddiyetle gidilmezse...

Bu iddianın doğurduğu ve doğuracağı haksızlık, hukuksuzluk algısı o kadar büyür ki...

FETÖ’cüler zil takıp oynar.

HASAN CELAL GÜZEL’İN ARDINDAN ÜÇ ŞEY

- BİR: Öyle bir mangal yürekliydi ki... 28 Şubat’ta dönemin egemenlerine kafa tutarak bunu kanıtlamıştı.

*

- İKİ: Öyle bir dürüstlük abidesiydi ki... Siyasette gelebilecek her yere gelmesine rağmen hâlâ daha kirada oturuyordu.

*

- ÜÇ: Öyle bir hoşgörülüydü ki... Her zaman ama her zaman espriye kapısını açık tutar ve gülümsemeye hep yatkın olurdu.

*

Kısacası...

İyi bilirdik / İyi bilirdik / İyi bilirdik.