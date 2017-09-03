“Dünya yuvarlak değildir, düzdür... Masonlar hepimizi kandırdı” falan diye bir makale kaleme almış.

*

Kopernik’i, Galileo Galilei’yi mezarında ters döndüren AK Partili bu gencimizin ulaşmış olduğu bu kafaya...

Herhangi bir CHP’li gencin, Niko’nun meyhanesinde her gece votka, rakı ya da şarap içerek ulaşması mümkün değildir.

*

“Dünya yuvarlak değildir, düzdür” tezi, yine makul bir tez.

Düşünsenize:

Bu topraklarda bir zamanlar “Dünya öküzün üstündedir” diye bir tez bile yükselmiş.

Bu kafaya bonzai çekerek ulaşılabilir mi acaba?

Bilemiyorum Altan.

*

Fakat bildiğim bir şey var.

“Dünya öküzün üstündedir” tezine iki şairimiz de kayıtsız kalmamış.

*

Can Yücel mesela...

Şunu yazmış:

“Dünya öküzün boynuzları üstünde dururmuş / Her kıpırdayışında öküz, deprem olurmuş / Oysa dünya, halkların omzu üstünde durur / Kıpırdasın da gör”.

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Necip Fazıl mesela...

O da şunu yazmış:

“Yüz daha versen yüz uman yüzler bilirim / Yokuşlara kardeş olan düzler bilirim / Dünya öküzün üstünde derler ama / Dünyanın üstünde nice öküzler bilirim”.

KÖR NİKO’NUN MEYHANE ŞARKILARINA BAYILDIM

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Kör Niko’nun meyhanesi” demesinin ardından herkes “Kör Niko” arayışına başladı.

Ve arayış başarıyla sonuçlandı.

*

Meğer “Kör Niko’nun Meyhanesi / Meyhane Şarkıları” diye bir albüm varmış piyasada.

*

Şöyle bir baktım, “meyhane şarkıları” dedikleri hangi şarkılarmış diye...

Ohoooo!

Hepsi birbirinden nadide, hepsi birbirinden muazzam şarkılar.

*

O pek sevdiğim “Senden bilirim yok bana bir faide ey gül” şarkısı da var, “Leyla bir özge candır” şarkısı da... “Ada sahilleri” de var, “Dönülmez akşamın ufkundayız” da var.

*

Galiba Devlet Bey’le müzik zevkimiz azıcık örtüşüyor.

MURAT BAŞOĞLU HANDE BAŞOĞLU

HERKES “Çoktan yurtdışında almıştır soluğu, artık buralarda duramaz” falan derken...

Anlaşıldı ki...

Bodrum’daymış Murat Başoğlu.

Üstelik eşi Hande Hanım da yanı başındaymış.

*

Ortada basit bir aldatma girişimi olsa...

“Yaralarını sarıyorlardır, bize ne” falan diyeceğim. Ama ortada buz gibi bir ensest vakası var.

“Ya zaten Türkiye’nin yüzde 40’ı ensest içinde” falan diye üfürme rakamlarla bile meşrulaştırılamayacak bir vaka bu.

*

İşte tam da bu nedenle...

Bu ailenin hiçbir şey olmamış gibi hayata kaldığı yerden devam edebilmesi karşısında...

Hiç değilse “şaşkınlığa düşme” hakkımı kullanmak istiyorum.

UZUN BİR ARADAN SONRA KARDEŞ TÜRKÜLER

7 yılın ardından nihayet çıktı “Kardeş Türküler”in yeni albümü.

Hemen söyleyeyim:

Kardeş Türküler’in en iyi albümlerinden biri olmuş.

İlk üçe girer rahatlıkla.

*

Çok sevdim türküleri...

Ermenice “Kayseri Yolu” türküsü muhteşem... “Eşrefoğlu” diye çok güzel haykırmışlar... “Karanfil deste gider” mest ediyor... “Beyaz atlı şimdi geçti buradan” diye çığırırlarken gerçekten beyaz atlı geçiyor buradan... “Halale” adlı Kürtçe şarkı müthiş... “Kalk gidelim” türküsü, bizim Yozgat kokuyor...

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Ya neyse işte... Hepsini saydırmayın bana. Hemen edinip dinlemeye başlayın.

YAŞLANDIKÇA KARİZMASI ARTANLAR

CLİNT Baba / Şener Şen / Robert Redford / Rutkay Aziz / Jack Nicholson / Erdal Özyağcılar / Richard Gere / Haluk Bilginer / Tommy Lee Jones / Çetin Tekindor / Robert De Niro / Selçuk Yöntem / Al Pacino / Macit Koper / Kevin Spacey

TARİKAT DÜŞMANLIĞINA OKKALI BİR MALZEME

SWAROVSKI’ye öykünen tasarımıyla Bülent Ersoy’un pek bir gıpta edeceği bu taht misali koltukta oturan şahıs...

Menzil Tarikatı’nın Şeyhinin torunu imiş...

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Günümüzün yozlaşmış tarikatlarına, şeyhlerine savaş açan ilahiyatçılar, ciltler dolusu kitaplar yazsalar, şu fotoğrafın uyandırdığı tarikat karşıtı etkinin yanına bile yaklaşamazlar.

PABLO’SUZ NARCOS

- İnek Şaban’sız Hababam Sınıfı’dır.

- Horatio’suz CSI Miami’dir.

- Asya’sız Selvi Boylum Al Yazmalım’dır.

- John Doe’suz Seven’dır.

- Kara Murat’sız Fatih’in Fedaisi’dir.

KURBAN KESMEK NE FECİ

DEDİ Nusret’te etleri ham hum yutarken cicili bey ile cici bayan.

11 EYLÜL’DE BAŞLIYORUZ

KANAL D Haber’in yeni yayın dönemi için bütün hazırlıklar tamam.

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11 Eylül’den itibaren yepyeni bir içerik, yepyeni bir stüdyo ve yepyeni renklerle Kanal D Haber’de karşınızda olacağım.

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(Oh be! “Yeter tatil, amma uzattın, ne zaman başlayacak” diye soranlara bir cevap vermiş oldum).

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Bu arada...

Kanal D’de “Günaydın Türkiye” de 11 Eylül’de yeni yayın döneminde başlıyor.

Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy’un dinamik, enerjik ve uyumlu sunumuyla...

“Günaydın Türkiye”nin tiryakisi olacaksınız.