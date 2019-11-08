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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

Dörtlü intihar olayında bile karpuz gibi bölünüverdik

8 Kasım 2019

İKİ gündür her yerde aynı olay konuşuluyor.

İstanbul Fatih’te bir evde, yaşları 48, 54, 56 ve 60 olan dört kardeşin ölü bulunması.

*

Hikâyenin ayrıntılarında...

Geçmişten gelen sorunlar var, yoksulluk var, maddi sıkıntılar var, psikolojik sorunlar var, yalıtılmış bir hayat var, depresyon var, kesilen elektrik var, ödenemeyen kira var, asosyallik var, tuhaflıklar var.

Kısacası...

Tek bir faktörle açıklanamayacak bir olguyla karşı karşıyayız.

*

Gelgelelim bu konuda da hemen ikiye bölünmüş durumdayız:

BİR: Olayı sadece PSİKOLOJİ ile açıklayanlar.

İKİ: Olayı sadece YOKSULLUK ile açıklayanlar.

*

Olayı psikolojiyle açıklayınca... Hemen hükümet yanlısı oluyorsun.

Olayı yoksullukla açıklayınca... Hemen müthiş bir muhalif oluyorsun.

*

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu marazi ruh haliyle bu memleket bir adım bile ileriye gidemez. Bizim bu marazi ruh halinden süratle kurtulmamız şart.

Dörtlü intihar olayında bile karpuz gibi bölünüverdik

ALİ BABACAN’IN YÜKSELİŞİ DÜŞÜŞÜ VE BUHAR OLUŞU

YÜKSELİŞİ: Gizemli durdu... Bir şeyler yapacakmış gibi bir hava yaydı... Gözlerin kendisine çevrilmesine yol açtı... Ciddiye alındı... Merak edildi... Dikkatle gözlendi, merakla izlendi... “Davutoğlu değil de sen asıl Ali Babacan’a bak” dedirtti... Abdullah Gül’ü arkasına aldı... Değişik mahfillerde konu oldu... Rüzgâr yakalamış gibi bir eda takındı... Ve yükselişi böyle başladı.

*

DÜŞÜŞÜ: İlk kez kapsamlı bir röportaj verdi... Verdiği bu ilk röportajda... Hiçbir şey dememeyi başararak, sadece “mıy mıy da mıy mıy” diyerek, kimseyi ürkütmeme çabasına girerek, esaslı tek bir cümle kurmayarak, hesapçı kararsızlığını hissettirerek, memleket meseleleriyle ilgili farklı hiçbir açılım getiremeyerek... Fena halde düşüşe geçmiş oldu.

*

BUHAR OLUŞU: Barış Pınarı harekâtı yapıldı... Kendisinden tek bir kelime bile gelmedi. Dünyada herkes Türkiye’yi konuştu... Kendisinden ses seda çıkmadı. Ankara Mutabakatı imzalandı... Minnacık bir tutum bile almamayı tercih etti. Soçi Mutabakatı imzalandı... “Tık” bile dememeyi tercih etti. Ve bu son tepkisizlik abidesi haliyle de... Buhar olup gökyüzüne doğru uçup gitti.

Dörtlü intihar olayında bile karpuz gibi bölünüverdik

İMAMOĞLU’NUN İLK KİTABI

EKREM İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kaleme alınmış bu kitap.

Buradan da anlıyoruz ki...

Her başarısının kitabını yazdırmaya meraklı Ekrem Başkan.

Bakalım ileride başka kitaplar yazdırma şansı elde edecek mi, yoksa kitap yazdırma merakı iki kitapla mı sınırlı kalacak?

Ölmez sağ kalırsak yaşayıp göreceğiz.

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