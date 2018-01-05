Diyanet’in yapabileceği en şahane açıklama!

- Erkeklerde evlilik yaşı: 18...

- Kızlarda evlilik yaşı: 17...

*

Kafayı Diyanet’e takıp da yaptıkları hiçbir şeyi beğenmeyen biri durumuna düşmek istemem ama...

Açıkçası ben pek beğenmedim bu açıklamayı...

*

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, böyle bir açıklama yapmak yerine...

- Ey ahali!

- İzansızlık yapmayın!

- Sapıklık yapmayın!

- Terbiyesizlik yapmayın!

- Ahlaksızlık yapmayın!

- Küçük kızlara musallat olmayın!

- Küçük kızlara musallat olmaya dini bir kılıf aramayın!

- Adamın da kafasını bozmayın!

Diye bir açıklama yapsaydı.

Vallahi de billahi de...

Çok ama çok şahane bir açıklama yapmış olurdu.

BEN DE BARIŞMAK İSTİYORUM

MADEM 2018’e barışarak girmek moda...

Ben de şu kişilerle barışmak istiyorum:

- CÜBBELİ AHMET: Gerçi sana Yıldız Tilbe’nin Sezen Aksu’ya sarılması gibi sarılmam söz konusu bile olamaz ama sen gel yine de barışalım be Cübbeli!

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- BÜLENT ARINÇ: Bir-iki eleştirdik, bir-iki laf ettik falan diye gönül koydun bana... Yıllardır ne selam var ne sabah! Üç günlük dünya! Gel barışalım.

*

- ABDULLAH GÜL: İfade özgürlüğüne yaptığın vurguya dayanarak söylüyorum: Vaktiyle seni ifade özgürlüğüne yaslanarak eleştirdim diye küstün bana. Hadi barışalım.

*

- YAVUZ TURGUL: Çektiğin bütün filmlere mutlaka bir kulp buldum. Bu nedenle bana kızdığını ve küstüğünü düşünüyorum. Gel, modaya uyalım, barışalım. Hem unutma! Son filmine de kulp bulmamıştım.

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- ŞEYMA SUBAŞI: İdeoloji tartışması yapmadık. Felsefi bir ihtilafa düşmedik. Siyasi tartışmaya bile girmedik. Bu kavga ne diye? Gel barışalım Şeyma!

İBRAHİM KALIN’DAN ŞUNU BEKLERDİM

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun polislere “Uyuşturucu satıcılarının ayağını kırın” demesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Bu sözler bir kararlılık ifadesidir” dedi.

*

Keşke İbrahim Kalın...

“İçişleri Bakanımız uyuşturucuyla mücadele konusundaki azmini ve kararlılığını göstermek için iyi niyetle o ifadeyi kullanmıştır ama hukuk devleti açısından isabetli bir yaklaşım olmamıştır” deseydi.

MİLLİ PİYANGO’YU KAPATAMAYINCA





MİLLİ Piyango’yu haramdır falan diye kapatmıyorlar.

Ne de olsa para geliyor.

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Bu durumda...

Galiba “Bari Milli Piyango çekilişinin yapılmasına yardımcı olan hostes kızların kıyafetlerini kapatalım” demişler.

*

En azından bana öyle geldi.

KALKIŞMA BAROMETRESİ

- İRAN’daki kalkışmadan bir şey çıkmaz: Yüzde 93

- İran’daki kalkışmadan bir şey çıkar: Yüzde 7

BEN BÖYLE ADALETİN

SAHTEKÂRLIĞIN en büyüğünü yapan Reza...

Gel keyfim gel yapacak.

*

Sahtekârlığa asla prim vermemiş Hakan Atilla...

Hapislerde çürüyecek.

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Ben böyle Amerikan adaletinin...

CEM YILMAZ’IN FİLMİNİN KARNESİ





- CEM YILMAZ: Kılıktan kılığa girmesi ve girdiği her kılığın hakkını vermesi: 10 numara 5 yıldız...

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- MAVRA: Filmdeki mavra gerçekten dur durak bilmiyor...

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- ÇAĞLAR ÇORUMLU: Zeki Müren’i öyle bir canlandırmış ki... Zeki Müren bile kendini bu kadar iyi canlandıramazdı...

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- NOSTALJİ: Tam “Ulan biraz fazla mı nostalji yapıyorlar filmde” demek üzereyken hop diye geliyor nostaljiyle kafa bulma...

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- OZAN GÜVEN: Robot gibi davranmayı öyle iyi başarıyor ki “Uzun süre robot gibi davranmak zorunda kalmıştır” dedirtiyor.

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- POLİTİK GÖNDERME: “Almanlar bizi kıskanıyor” meselesiyle bayağı kafa bulmuşlar.

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- GÖRSELLİK: 60’ların İstanbul’unu kusursuz bir şekilde yansıtmayı nasıl başarmışlar, hâlâ çözebilmiş değilim...

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- AKSİYON: Uçaklı aksiyon sahnelerini izlerken “adeta James Bond” dedim.

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- ESPRİ: Bazı espriler fazla ince, kaçırabilirsiniz! Aman dikkat!

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- EDİZ HUN: İki dakika görünüp filme acayip bir jantilik katma başarısı gösterebiliyor...

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- SEDA BAKAN: Bir insan ancak bu kadar eski Türk filmlerinden fırlayıp gelmiş gibi olabilir...

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- KOSTÜM: Özellikle 70’ler kostümleri çok ama çok başarılı...

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- AHU YAĞTU: Sebat ederse yeni nesil Suzan Avcı bile olabilir.

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- ZAFER ALGÖZ: Resmen tamamlayıcı unsur. Olmasaydı, çok eksik olurdu.

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- FARAH ZEYNEP ABDULLAH: “Kaset çıkarsa alırım” dedirtiyor.