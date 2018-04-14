Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi!

- Deizm sapıklıktır.

- Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin buna itibar edeceğini zannetmiyorum.

*

Diyanet İşleri Başkanı olmak ne kadar da kolay bir iş.

*

Düşünsene:

Diyanet İşleri Başkanı olarak çıkıp “Deizm sapıklıktır” diyorsun...

Ve bunun üzerine deizme kayan ne kadar genç varsa hepsi...

“Diyanet İşleri Başkanımız kaydığımız deizm için sapıklık dedi oğlum... Hemen vazgeçelim bu deizmden” diye karşılık veriyor.

Bu kadar basit yani!





*

Gerçekten de çok kolay Diyanet’e başkan olmak!

“İslami akide” dediğimiz alanın bir sürü şaklaban tarafından...

Abuk sabukluklarla, şapşallıklarla, sersemliklerle, tuhaflıklarla, mantıksızlıklarla, fıtrata aykırılıklarla doldurulması meselesine girmene falan hiç gerek yok.

“Deizm sapıklıktır” de ve işi bitir!

*

Vallaha çok kolay iş, billaha çok kolay iş!

Maaşı nasıl acaba?

METİN KÜLÜNK NE YAPMAK İSTİYOR?

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın diploması üzerine tartışmalar başladığında...

Prof. Aydın Ayaydın, CHP Milletvekili sıfatını taşırken Meclis’te basın toplantısı yapmış ve şöyle demişti:

“Ben üniversitede Erdoğan’ın dersine girdim. Erdoğan üniversite mezunudur. Bunun tanığıyım.”

*

Bu açıklamayla birlikte “Erdoğan ve diploma” tartışması büyük ölçüde sona ermiş, en azından motivasyon kaybına uğramıştı.

*

Ve ortada fol yokken, yumurta yokken ve diploma tartışması unutma bahçesine atılmışken...

AK Partili Metin Külünk çıktı ve

dedi ki:

“Siyaset diplomayla yapılmaz. Peygamberlerin de diplomaları yoktu.”

*

Metin Külünk Bey!

Ne yapıyorsunuz?

Çaktırmadan da olsa...

Unutma bahçesine atılan diploma tartışmasını mı alevlendirmek istiyorsunuz?

DIŞ POLİTİKAMIZIN ÖZETİNİN ÖZETİ

ABD ile tam yakınlaşsak...

Olmuyor!

Çünkü ABD, resmen ve alenen PYD’ye destek veriyor.

*

Rusya ile tam yakınlaşsak...

Olmuyor!

Çünkü Rusya, resmen ve alenen Esad’ı koruyup kolluyor.

*

Biz de ne yapıyoruz?

İkisiyle de arayı açmadan işi idare etmeye çalışıyoruz!

SEN DE YAZ YAZ YAZ

- Yaz bunu bir kenara: Üçüncü Dünya Savaşı çıkacaksa muhakkak Twitter üzerinden çıkacak.

- Yaz bunu bir kenara: Ekonomiden sorumlu bakanlara çok kısa bir süre içinde konuşma yasağı gelecek.

- Yaz bunu bir kenara: Jet Fadıl, Cübbeli’yi de yanına alıp her an yeni bir projeyle ortaya çıkacak.

- Yaz bunu bir kenara: OHAL uzadıkça uzayacak.

- Yaz bunu bir kenara: Trump, Twitter’daki hesabından çok yakında “Hepsi şakaydı ahhhahaha” yazacak.

- Yaz bunu bir kenara: Usta oyuncu Şevket Altuğ yakında ‘Süper Baba’ gibi bir dizide rol alacak.

‘ATATÜRK DE YAPTI’ DESEN NE OLUR SANKİ?

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başkentray’ın açılış töreninde konuşma yapmış.

Demiryollarına verilen önem açısından iki dönemi övmüş TBBM Başkanı:

- BİR: ABDÜLHAMİD DÖNEMİ

- İKİ: ERDOĞAN DÖNEMİ

İkisinin arasındaki dönemi ise...

“Duraklama dönemi” olarak nitelemiş.

Sayın Meclis Başkanı...

Abdülhamid ve Erdoğan döneminde demiryollarına verilen önemden söz ederken...

Niye Atatürk döneminde yapılanları görmezden geliyorsunuz?

“Atatürk döneminde de demiryollarına özel bir önem verildi. Yurdun dört bir yanı demiryollarıyla donatıldı” deseniz kıyamet mi kopar?

Niye bu haksızlığı yapıyorsunuz acaba?

FETÖ’NÜN BAHÇIVAN AYAĞI

FETÖ’nün bahçıvanı yakalanmış.

*

Şu işe bakın:

Örgütün bahçıvan ayağı bile ortaya çıkarıldı ama siyasi ayak hâlâ belirsiz.

MAHVEDEN GÜZEL HAVALAR

MADEM havalar güzelleşti.

Ve madem dün Orhan Veli’nin doğum günüydü. O halde o güzel şiiri anımsamanın tam vakti:

*

“Beni bu güzel havalar mahvetti / Böyle havada istifa ettim / Evkaftaki memuriyetimden / Tütüne böyle havada alıştım / Böyle havada âşık oldum / Eve ekmekle tuz götürmeyi / Böyle havalarda unuttum / Şiir yazma hastalığım / Hep böyle havalarda nüksetti / Beni bu güzel havalar mahvetti”

VATAN HAİNİ

KENDİSİNDEN azıcık farklı düşüneni ‘vatan haini’ ilan etme alışkanlığı, bu memlekette her dönem vardı.

*

Fark şurada:

Bu alışkanlık, son dönemde kurdaki yükselişten bile daha fazla yükseldi.