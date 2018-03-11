Dinde reforma gerek yok ki

DİNDE reforma hiç ama hiç gerek yok.

*

- Sözde ilahiyatçılar, kafalarını bel altından bel üstüne kaldırdıkları takdirde...

*

- Sözde ilahiyatçılar, asansörde halvetle ilgilenmek yerine hak, hukuk, adaletle ile ilgilendikleri takdirde...

*

- Sözde ilahiyatçılar, erkek egemen bakışla kadınlara çerçeveler çizmek yerine biraz da kadın egemen bakışa geçtikleri takdirde...

*

- Sözde ilahiyatçılar, cinsellik diye tutturmak yerine yetim hakkı diye tutturdukları takdirde...

*

- Sözde ilahiyatçılar, kadın dövmenin inceliklerine kafa yordukları kadar kadın istismarına kafayı yordukları takdirde...

*

- Sözde ilahiyatçılar, İslam’ı alay konusu haline getiren çağın idrakine uzak meseleleri bırakıp çağın idrakine uygun meselelerle yöneldikleri takdirde...

*

Büyük bir reforma imza atılmış olur.

*

Kısacası...

Reforma ihtiyacı olan İslam değildir.

Reforma ihtiyacı olan...

Sözde ilahiyatçıların kafalarıdır.

ERDOĞAN’IN BOZKURT İŞARETİ PROFORMASI





- Bin yıllık milliyetçiler kadar iyi yapabilmiştir.

*

- Parmaklarına yakıştırmasını bilmiştir.

*

- En küçük bir tereddüde meydan vermemiştir.

*

- “Rabia” işareti yaparken ne kadar rahat ise o kadar rahat olmuştur.

AK PARTİ SEMALARINDA YÜKSELEN ÜÇ DEĞER

- BİR: Bozkurt işareti yapmak.

*

- İKİ: Nurettin Yıldızgillere çakmak.

*

- ÜÇ: Sefer görev emri beklemek.

BU İKİSİ BULUŞUYORSA





ABD’nin Trump’ı ile Kuzey Kore’nin Kim’i...

Aralarındaki onca husumete, onca lafa, onca dalaşmaya rağmen buluşabiliyorsa...

*

Ben de...

Seda Sayan ve Hülya Avşar’la buluşabilirim.

*

Hatta...

Şeyma Subaşı ile bile buluşabilirim.

*

Hatta hatta...

Nurettin Yıldız’la bile...

*

Yok yok!

O kadar da değil!

DEMOKRAT KEMAL BEY’E BAKIN SİZ HELE

KEMAL Bey şöyle haykırdı:

*

“Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkar, istediğim gibi konuşurum diyenler! İzin almadan çıkıyorlarsa bu partide yerleri yoktur”.

*

İyi de milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili bunu diyemeyecekse...

Bu nasıl demokrasi olacak?

*

Kemal Bey memlekete demokrasiyi böyle mi getirecek?

CHP, İSLAM’IN GÜNCELLENMESİ TOPUNA NEDEN GİRMEMELİ

- Girmemeli, çünkü... Girdiği anda... Herkesin kendini kurtaracağını, olanın kendisine olacağını görmeli.

*

- Girmemeli, çünkü... Bu tartışmaya girmek için literatürü bilmek, konuya hâkim olmak falan şart.

*

- Girmemeli, çünkü... Bırakmalı tartışma, Nurettin Yıldızgillerle Tayyip Erdoğan arasında cereyan etmeli.

DUYDUĞUM EN POLİTİK CEVAP

TARIM Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya sormuşlar:

“Çiğköfte Urfa’nın mı, Adıyaman’ın mı?”

*

Urfalı Fakıbaba’nın verdiği cevap, hayatımda duyduğum en politik cevap:

“Çiğköfteyi kim iyi yapıyorsa onundur”.

AHMET ŞIK MURAT SABUNCU

BU konuda şu üç duyguyu aynı anda yaşadım:

*

- BİR: Ahmet Şık ile Murat Sabuncu’nun serbest kalmasına çok ama çok sevindim.

*

- İKİ: Akın Atalay’ın içeride kalmasına ise çok ama çok üzüldüm.

*

- ÜÇ: Ahmet Şık’ın sözlerini sosyal medyada paylaşan FETÖ’cülerden ise iğrendim.