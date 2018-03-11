DİNDE reforma hiç ama hiç gerek yok.
Dinde reforma gerek yok ki
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- Sözde ilahiyatçılar, kafalarını bel altından bel üstüne kaldırdıkları takdirde...
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- Sözde ilahiyatçılar, asansörde halvetle ilgilenmek yerine hak, hukuk, adaletle ile ilgilendikleri takdirde...
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- Sözde ilahiyatçılar, erkek egemen bakışla kadınlara çerçeveler çizmek yerine biraz da kadın egemen bakışa geçtikleri takdirde...
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- Sözde ilahiyatçılar, cinsellik diye tutturmak yerine yetim hakkı diye tutturdukları takdirde...
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- Sözde ilahiyatçılar, kadın dövmenin inceliklerine kafa yordukları kadar kadın istismarına kafayı yordukları takdirde...
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- Sözde ilahiyatçılar, İslam’ı alay konusu haline getiren çağın idrakine uzak meseleleri bırakıp çağın idrakine uygun meselelerle yöneldikleri takdirde...
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Büyük bir reforma imza atılmış olur.
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Kısacası...
Reforma ihtiyacı olan İslam değildir.
Reforma ihtiyacı olan...
Sözde ilahiyatçıların kafalarıdır.
ERDOĞAN’IN BOZKURT İŞARETİ PROFORMASI
- Bin yıllık milliyetçiler kadar iyi yapabilmiştir.
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- Parmaklarına yakıştırmasını bilmiştir.
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- En küçük bir tereddüde meydan vermemiştir.
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- “Rabia” işareti yaparken ne kadar rahat ise o kadar rahat olmuştur.
AK PARTİ SEMALARINDA YÜKSELEN ÜÇ DEĞER
- BİR: Bozkurt işareti yapmak.
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- İKİ: Nurettin Yıldızgillere çakmak.
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- ÜÇ: Sefer görev emri beklemek.
BU İKİSİ BULUŞUYORSA
ABD’nin Trump’ı ile Kuzey Kore’nin Kim’i...
Aralarındaki onca husumete, onca lafa, onca dalaşmaya rağmen buluşabiliyorsa...
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Ben de...
Seda Sayan ve Hülya Avşar’la buluşabilirim.
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Hatta...
Şeyma Subaşı ile bile buluşabilirim.
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Hatta hatta...
Nurettin Yıldız’la bile...
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Yok yok!
O kadar da değil!
DEMOKRAT KEMAL BEY’E BAKIN SİZ HELE
KEMAL Bey şöyle haykırdı:
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“Ben milletvekili seçildim, istediğim kanala çıkar, istediğim gibi konuşurum diyenler! İzin almadan çıkıyorlarsa bu partide yerleri yoktur”.
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İyi de milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili bunu diyemeyecekse...
Bu nasıl demokrasi olacak?
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Kemal Bey memlekete demokrasiyi böyle mi getirecek?
CHP, İSLAM’IN GÜNCELLENMESİ TOPUNA NEDEN GİRMEMELİ
- Girmemeli, çünkü... Girdiği anda... Herkesin kendini kurtaracağını, olanın kendisine olacağını görmeli.
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- Girmemeli, çünkü... Bu tartışmaya girmek için literatürü bilmek, konuya hâkim olmak falan şart.
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- Girmemeli, çünkü... Bırakmalı tartışma, Nurettin Yıldızgillerle Tayyip Erdoğan arasında cereyan etmeli.
DUYDUĞUM EN POLİTİK CEVAP
TARIM Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya sormuşlar:
“Çiğköfte Urfa’nın mı, Adıyaman’ın mı?”
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Urfalı Fakıbaba’nın verdiği cevap, hayatımda duyduğum en politik cevap:
“Çiğköfteyi kim iyi yapıyorsa onundur”.
AHMET ŞIK MURAT SABUNCU
BU konuda şu üç duyguyu aynı anda yaşadım:
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- BİR: Ahmet Şık ile Murat Sabuncu’nun serbest kalmasına çok ama çok sevindim.
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- İKİ: Akın Atalay’ın içeride kalmasına ise çok ama çok üzüldüm.
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- ÜÇ: Ahmet Şık’ın sözlerini sosyal medyada paylaşan FETÖ’cülerden ise iğrendim.