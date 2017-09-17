Dikkat! Kadınlara arkadan saldıran Ercan aramızda

Toplu taşıma araçlarında şort giymiş kadın gördüğünde kalleşçe saldırıyor.

Hem de arkadan.

Yumruk atıyor, tekme atıyor.

Sonra da yüreksiz bir şekilde kaçıveriyor.

*

Bir süredir parmaklıklar altında tutulan bu Ercan, yüce adaletimiz tarafından serbest bırakıldı.

Gazeteciler için otomatik olarak “tutukluğunun devamına” diyen yargımız, Ercan için “tahliyesine” dedi.

Eh ne de olsa tutukluluğu cezaya dönüştürmek istemeyen temiz kalpli bir yargımız var.

*

Neyse...

Sonuçta Ercan artık elini kolunu sallayarak dolaşacak aramızda.

Toplu taşıma araçlarına binecek, kadınlarımızın kızlarımızın yanında belirecek, kıyafetini beğenmediklerine arkadan saldıracak.

Ey kadınlarımız, ey kızlarımız!

Lütfen dikkat ediniz!

Lütfen kendinizi kollayınız!

Çantalarınızda biber gazı bulundurmayı ihmal etmeyiniz!

Ercan denilen bu adama...

Sokakta, minibüste, otobüste falan denk gelirseniz...

Hızlı bir şekilde eliniz çantanıza gitsin.

Sıkın biber gazını bu adamın suratına.

*

Ne yapalım?

İş başa düşmüş durumda.

DAMADI FETÖ’CÜ ÇIKANLAR KENDİLERİNİ ŞÖYLE SAVUNSUN

DAMADI FETÖ’cü çıkan önemli şahıslar, kendilerini şöyle savunsalar, işin içinden rahatlıkla sıyrılabilirler:

“Devletin en mahrem alanlarına büyük bir gizlilikle sızmayı başaran bir örgüt, bizim aileye mi sızmayacak?”

ŞAHİN ALPAY: FETÖ’NÜN KARANLIK YÜZÜNÜ GÖREMEDİM





ŞAHİN Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan tam 14 aydır tutuklu.

Bu üç yazar, yarın ilk kez duruşmaya çıkacaklar.

Üçünün de nasıl bir savunma yapacağı merak konusu.

*

Elimde Şahin Alpay’ın yapacağı savunmanın tam metni var.

Konuyu dağıtmayan, sadece kendi pozisyonunu açıklayan, kendisini anlatmaya çabalayan bir metin kaleme almış Şahin Alpay.

*

Savunmanın en can alıcı kısımları şöyle:

- Gülen Hareketi’nin bir suç örgütü olduğuna dair bir yargı kararı olsaydı, bir gün bile Zaman’da yazmayı sürdürmezdim.

- Gülen Hareketi mensuplarının bir askeri darbe girişiminde şu veya bu ölçüde rol olabilecekleri aklımın uçundan geçseydi, asla Zaman gazetesinde yazmazdım.

- 15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum. Bu nedenle Zaman’da yazdığım için de pişmanlık duyuyorum. Bu hareketin karanlık yüzünü göremediğim için fena halde yanıldım.

*

Şahin Alpay’ın savunma metninin son bölümü çok ilginç...

Şöyle diyor:

- Hiçbir suçum yoktur. Sadece ve sadece Anayasa ile güven altında olan ifade özgürlüğümü kullandım. Yargılama sonunda aklanacağıma kesinlikle inanıyorum, beraatımı istiyorum.

- Yargılama süresince kaçmam söz konusu olamayacağı gibi delilleri karartmam da mümkün değildir. Tahliye edilmemi, ömrümün kalan birkaç yılını da eşim, çocuklarım ve torunlarımla geçirmeme izin vermenizi diliyorum. Bundan böyle hayattan ailemle birlikte olmaktan başka hiçbir beklentim yok.

- Bu davada benimle birlikte yargılanan sekiz yazardan dördü tutuksuz yargılanmakta, başka benzer davalarda yaşları 70’in üzerinde olan şüphelilerin tutuksuz yargılandıklarını biliyoruz. Bana da bu hakkı tanıyacağını umuyor, saygılar sunuyorum.

*

Umarım mahkeme heyeti, Şahin Alpay’ın özellikle son çağrısını dikkate alır.

KEŞKE BÖYLE ANİDEN GİTMESEYDİ ŞAFAK PAVEY

KEŞKE bir süre önce “Bırakacağım bu siyaseti, milletvekilliğini... Zaten sağlık sorunlarım var. Daha fazla sürdüremeyeceğim” falan diye bir beyanda bulunsaydı.

*

Hiç değilse...

“Bu da nereden çıktı şimdi? Ne var bunun arkasında? Yoksa başka bir hesap mı?” falan denmesinin önüne geçebilirdi.

MERAL AKŞENER’İN MHP STRATEJİSİ

MERAL Akşener cephesi karar almış.

MHP ile polemiğe girmeyeceklermiş. Eleştirilere cevap vermeyeceklermiş. Görmezden geleceklermiş.

*

Peki neden?

Çünkü MHP ile değil de AK Parti ile rekabet yapmak istiyorlarmış... “Muhatabımız AK Parti” algısını yerleştirmek istiyorlarmış.

SPOR TOTO PARASIYLA İMAM HATİP YAPILIYOR





ÇORUM’da Spor Toto’nun sponsorluğunda imam hatip yapılıyormuş.

Bazı vatandaşlar, “kumar parasıyla imam hatip mi yapılır” diye tepki gösteriyorlarmış.

Devlet elde olmadığı zamanlarda ne kadar da saf ve bakir Anadolu çocuğu gibi yürürdü bu işler:

Vatandaş kurardı derneğini, toplardı parayı, yapardı imam hatibini...

DOST, DÜŞMAN HER AN DEĞİŞEBİLİYOR

IRAK merkezi yönetimiyle aramız fena halde açıktı.

Barzani ile ise aramız fena halde iyiydi.

*

Barzani’nin bağımsızlık referandumu diye tutturmasından beri...

Durum değişti.

*

Artık Barzani’yle aramız fena halde açık...

Irak merkezi yönetimiyle ise aramız fena halde iyi.

*

Çinlilerin “ilginç çağlarda yaşayasın” diye bir bedduası var.

Böyle bir bedduaya mı maruz kaldık nedir?

TEOG MEOG

CUMHURBAŞKANI Erdoğan...

“Nedir bu yardımcı doçent saçmalığı?” diyor.

*

O ana dek bu konuda hiçbir şey yapmayan YÖK, hemen kaldırıyor.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan...

“TEOG kaldırılmalı” diyor.

*

O ana dek TEOG’u mis gibi uygulayan Milli Eğitim, “derhal” diyor.

*

Ben olsam Cumhurbaşkanı’nın yerinde...

“İşinizin en önemli kısmını ben yapıyorum” diyerek...

YÖK ve Milli Eğitim yetkililerinin maaşlarını yarıya indiririm.

MEZARLIK BASANLAR ERGENEKONCU İMİŞ

GAZETE köşelerinde “Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldıran Ergenekon terör örgütüdür” diye yazanlar var.

*

Bunun bir adım ilerisi şu olur:

*

Yanına İsmet Paşa’yı da alıp...

Kemal Kılıçdaroğlu bastı mezarlığı...

TARIK AKAN’I HEP BÖYLE HATIRLAYACAĞIM





ÇOK eleştirdiğim oldu.

28 Şubat’a bakışını hiç beğenmezdim.

12 Eylül yorumlarını da...

*

Fakat hayatının son döneminde yolum yoluyla kesişti.

Saygı duydum kendisine.

En son saldırıya uğradığımda, hakkında yazdığım her şeyi unutup “kardeşim, geçmiş olsun” demişti.

*

Ali İsmail için içi en çok yananlarımızdandı Tarık Akan.

Ben de onu hep işte bu fotoğrafıyla hatırlıyorum, hatırlayacağım.