Dikkat çekme yarışında şampiyon: Elif Şafak

DİKKAT çekme hastalığı diye bir şey varsa...

Bunun şampiyonu Elif Şafak’tır.

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Elif Şafak...

Ne yapıyor, ne ediyor, her dönem dikkati çekmeyi başarıyor.

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Bazen liberal oluyor, bazen Mevlânâ deyip sema dönüyor, bazen “insanın anlam arayışı” falan diyerek ağır abla takılıyor, bazen “Hocaefendi’nin yazarı” oluyor, bazen Ermeni meselesine el atıyor, bazen eziyet çeken yazar pozları takınıyor falan...

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İşte bakın:

Bu sefer de cinsel yönelimini ifşa edip “Ben bir biseksüeldim, fakat çekindiğim için bunu açıklayamadım” falan diyerek...

Dikkat çekmeyi başarmış.

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Elif Şafak, bu dikkat çekme işini öyle güzel kıvırıyor ki...

Kendisini “dikkat çekme hastası” olarak takdim eden bizim Ertuğrul Özkök bile bunun yanında imam hatipli mahcubiyeti yaşıyor gibi kalır.

GÖZÜNÜ SEVEYİM YAPMA ORHAN PAMUK

ÖYLE tedirginiz ki... Ya Elif Şafak’ın yarattığı sansasyondan etkilenen Orhan Pamuk da bir ifşada bulunmaya kalkarsa...

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Haşdi Şabi olayı bile bu kadar tedirgin etmiyor hiçbirimizi.

MÜFTÜ NİKÂHI KONUSUNDA BAŞKA YOLUN YOK CHP

MÜFTÜ nikâhı konusunda CHP’nin önünde İKİ YOL var.

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- BİRİNCİ YOL: Ya “Kilisede papaz nikâh kıyabiliyor, buna bir şey demiyorsunuz da neden camide müftünün nikâh kıymasına karşı çıkıyorsunuz?” sorusuna herkesi ama herkesi, bilhassa cami cemaatini ikna edecek şöyle okkalı ve tartışmayı bitirecek bir cevap geliştirecek...

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- İKİNCİ YOL: Ya da müftü nikâhına itirazdan vazgeçecek.

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Başka yol yok.

GÖKÇEK BUGÜN İSTİFA EDEBİLİR

KADİR Topbaş nasıl istifa ettirildi?

Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelerin Kadir Topbaş karşıtı oy kullanmalarıyla...

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Şimdi benzer bir yöntemin Melih Gökçek için de denenmesine karar verilmiş.

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Ankara Belediye Meclisi’ndeki AK Partili üyelere Melih Gökçek karşıtı oy kullanmaları talimatı verilmiş.

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Bunu fark eden Melih Gökçek’in bugün istifa etmesi bekleniyor.

BİR BİLMECEM VAR ÇOCUKLAR

AK Parti...

Önümüzdeki ilk yerel seçimde...

Ankara ve İstanbul’u...

Kaybederse...

Bu duruma en çok hangi iki kişi sevinir?

AHİR ZAMAN ALAMETİ BU DEĞİLSE NEDİR





KENDİSİNİN beklenen kurtarıcı Mehdi olabileceğine dair emarelerden söz eden Adnan Oktar Hocamız, Boğaz’da bir tekne gezisine katılmış.

Adnan Oktar’ın tekne sefasından yansıyan şu fotoğrafa azıcık dikkatlice bakınca...

Şunu söylemekten kendimi alıkoyamadım:

“Adnan Oktar beklenen Mehdi midir bilmiyorum ama bu fotoğraflar ahir zamanın çok yaklaştığının kanıtı gibi.”

ÜÇ FOTOĞRAF, ÜÇ ANALİZ

EŞEK MESELESİ





Eskişehir’de “çekirdek yiyip kabuğunu yere atan eşek heykeli” yapılmış. Bence eşeklere haksızlık! Hiçbir eşek, böyle bir eşeklik yapmaz!

ANTİ-AMERİKAN ÇİĞKÖFTE





Amerika’yı protesto eden bir çiğköfteci, “Müessesemizde Amerikalılara Satış Yoktur” yazmış... Bundan sonrasını artık Amerikalılar düşünsün...

AYNI MEVLİDE YENGE





Fotoğrafa bakınca bizim Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı uzak köyün gelini Mevlide Yenge’yi anımsadım. Meğer Gucci’nin son kreasyonuymuş.

ORTADOĞU’DA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIRKEN MIRILDANDIĞIM ŞEYLER

- İYİ de niye bize hep papaz denk geliyor ki?

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- Kasa kazanır. Kasa kazanır. Kasa kazanır.

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- “Orta Batı’da kartlar yeniden dağıtılıyor” diye bir şey duymayacak mı bu kulaklar?

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- Oyunun adı galiba batak...

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- Amerika kart çalar, dikkat!

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- Kartlar dağıtılmasa da zarlar atılsaydı... Bizim sınırlar kesin genişlerdi.