Devletten aldığı maaşla geçinen piyasayı bilmez mi?

ERDOĞAN şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu için:

“Devletten aldığı maaş dışında tek kuruşu çalışarak kazanmamış adam...”

*

CHP’liler bu eleştiriye cevap veriyor:

- Bizim genel başkanımız haram yememiştir.

- Sadece devletten maaş almıştır.

- Helal maaş, helal lokma... Ne var bunda?

Yani Erdoğan’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na...

“Vay namuslu vay” dediğini sanıyorlar.

Ya da öylesi işlerine geliyor.

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Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o cümlesinin muradı bambaşka!

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Erdoğan demek istiyor ki:

- Kılıçdaroğlu, piyasa nedir bilmez.

- Kılıçdaroğlu, risk nedir bilmez.

- Kılıçdaroğlu, ‘kestiğim çek karşılıksız çıkacak’ endişesi nedir bilmez.

- Kılıçdaroğlu, ‘çalışanlarımın maaşını nasıl ödeyeceğim’ derdi nedir bilmez.

Yani Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iş dünyası ve çalışanlar açısından bir umut olamayacağı mesajını vermeye çalışıyor.

*

CHP’liler...

“Bizim genel başkan, sadece maaşını almıştır, haram yememiştir” diye cevap vermek yerine...

- Kemal Bey, esnafın da derdini bilir, işinsanının da...

- Kemal Bey, çekin karşılıksız çıkma endişesine vakıftır.

- Kemal Bey, çalışanların maaşını ödeme derdini çok iyi bilir.

- Kemal Bey, piyasayı da ticari riski de çok ama çok iyi bilir.

Diyebilmeliydiler.

Ve bunun örneklerini ortaya koyabilmeliydiler.

*

Böylece...

- Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam cevap vermiş olurlardı.

- Hem de ‘memurdan lider olmaz’ anlayışıyla hesaplaşma fırsatını gayet güzel bir şekilde değerlendirmiş olurlardı.

ESAD’A KİMYASALLARI TRUMP ATTIRIYOR OLMASIN



BİZ ne zaman Rusya’yla yakınlaşsak...

- Hop diye... Esad’ın kimyasal kullandığına dair haberler yükseliyor.

- Hop diye... ABD’nin başı “Hayvan Esat” diye çıkışıyor.

*

Ve biz de bir an...

- “Acaba Rusya’dan uzaklaşsak mı?” diye...

- “Acaba ABD’ye yaklaşsak mı?” diye...

Kalıveriyoruz.

*

Kafam Melih Gökçek gibi çalışsa...

Vallaha da billaha da...

“Esad’a kimyasalları Trump attırıyor olmasın” türü fena şeyler gelir aklıma...

*

Melih Gökçek kafasına sahip olmadığım halde...

Aklıma böyle şeyler geliyor.

Düşünün artık.

DEVASA BİR ŞAKA: MELİH GÖKÇEK





“LA Casa De Papel” diye bir İspanyol dizisi var.

Merakla izlediğimiz, meftunu olduğumuz, tiryakisi olduğumuz bir dizi... Neftlix’te yayınlanıyor.

İşte bu dizi, yeni sezonu için Türk izleyicilerine yönelik de bir fragman çekip yayınladı.

Dizinin konseptine, konusuna gayet uygun bir fragman.

Fakat ‘öküzün altında buzağı arayangiller’ familyasının baş üyesi Melih Gökçek, bu fragmanı alıp kare kare analiz ederek şu sonuçlara varmış:

- Darbe olacak...

- Suikast olacak...

- Gezi olacak...

Falan.

Yahu Melih Gökçek!





Sen ki 30 yılda FETÖ’nün ne menem bir yapı olduğunu çözememiş bir adamsın...

Bir fragmandan bütün bu anlamları nasıl çıkardın be arkadaş?

Madem bu kadar zeki ve külyutmaz idin...

Nasıl oldu da FETÖ denilen yapı, seni beşiğinde mışıl mışıl uyuttu?

Bir cevap ver hele.

MAGAZİN FALAN

- BURCU ESMERSOY, “Erkek arkadaşınızla buluştuğunuzda yanınıza para almaya gerek yok ama siz yine de alın” demiş. Herkes cümlenin ilk bölümüne takılmış ama ben en çok “ama siz yine de alın” bölümüne odaklandım. Öyle olunca da tepki gösteremedim vallaha.

- MUSTAFA KESER, Kemal Kılıçdaroğlu ile polemiğe girmiş. Ne kadar geç kalmış bir çıkış bu! “Kemal Kılıçdaroğlu’na vurunca başına bir şey gelmez” olgusu, artık sokaktaki çocuğun bile bildiği bir olgu... Keşke biraz daha erken davransaydı, belki daha fazla makbule geçerdi.

- CECELİ, BENGÜ VS, bir marş yapmışlar. Afrin’i de içine alan, milli duyguları ayağa kaldırmaya yönelik bir marş. Tabii ki iyi niyetli bir çaba... Ama öyle olmamış ki, öyle ruhsuz ki, öyle zorlama ki... İnsana “ısmarlama sanat olmaz” dedirtiyor. Keşke daha yaratıcı bir dönemlerini bekleseydiler!

ARTIK ADANA’NIN BÖREĞİ DE MEŞHUR

ADANA’da bir sanayi sitesinde seyyar tezgâhta doğan, üç kuşaktır devam ettirilen ve İstanbul dâhil birçok ilde şubeleri bulunan “Levent Börekçilik”in böreğinden tattıktan sonra...

Bir daha başka börek yiyemiyorsun.

“Nedir bu işin sırrı diye soruyorsun” işin başındaki Levent Tamtürk’e...

Ser veriyor, sır vermiyor.

- “Üç çeşit peynir kullanıyoruz ama peynirlerle ilgili ayrıntı veremem” diyor.

- “Belirli dönemin ve belirli yörenin sütünden yapılan tereyağını kullanıyoruz ama yöre adı veremem” diyor.

Amaaan! Neyse... Börekçi açacak değiliz ya... Yiyelim geçelim affedersin.