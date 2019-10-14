Denktaş yaşasaydı Mustafa Akıncı’ya nasıl saydırırdı?

*
“Biz adına Barış Harekâtı desek de 1974’te yaşanan bir savaştı ve akan kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir”.
*
Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş yaşasaydı...
Mustafa Akıncı’ya şunları söylerdi:
*
- Mustafa! Kendine gel!
- 1974’te Rumlar bizi katlederken... Biz Türkiye’ye “Sakın gelmeyin! Diyalog isteriz, diplomasi isteriz” falan mı dedik?
- Ayşe niye tatile çıkmıştı Mustafa?
- Diyaloğun ve diplomasinin paçavra kadar değeri kalmadığı için çıkmamış mıydı?
- Diyalog ve diplomasi barışı sağlamıyorsa... Ne yapılacak Mustafa?
- Oldubittilere gülücükler mi atılacak? Terör devletine selam mı durulacak?
- Ne yapsın Türkiye Mustafa? Sınırında emperyalist kuklası PKK devletine gülücük mü atsın?
- Diyalog ve diplomasiyle olmuyorsa... Neyle olacak Mustafa?
- İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa!
NE VARSA YİNE BALYOZCU DİYE HAPSE ATILANLARDA VAR
“TEĞMEN Mehmet Ali Çelebi” olarak ün yapan, FETÖ’nün kumpasının önemli hedeflerinden biri olan Mehmet Ali Çelebi, şimdi CHP milletvekili...
*
CHP milletvekili olarak Çelebi’nin Barış Pınarı harekâtı ile ilgili verdiği mesaj şöyle:
*
“Vatanımızın koruyucusu Türk askeri harekâta başlayınca siyaset biter. Bu bir savaş değil, terör operasyonu. ‘Ölen asker’ değil, canımız şehidimiz. İşgal değil, milli güvenlik harekâtı. Herkes diline dikkat etsin! Gün birlik günüdür!”
*
FETÖ, kimi hedef alacağını çok ama çok iyi biliyormuş!
MİT’İN CHP’DEKİ ELEMANI SEZGİN TANRIKULU MU?
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis müdahalesini şöyle yorumlamış:
“Bu Kürtlere karşı bir savaştır”.
*
İYİ Parti’nin iki numaralı ismi Aytun Çıray da Sezgin Tanrıkulu’na yönelik olarak şöyle demiş:
“Millet ittifakını sabote etmeye çalışmaktadır”.
*
Hatırlayalım:
Ne diyordu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu?
Şöyle diyordu:
“MİT, millet ittifakını sabote etmek için devrede”.
*
Yoksa... Yoksa...
MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?
TÜRKİYE’NİN EN KISA FIKRASI
İETT, 10 kadın şoför alımı yapacağına dair bir iş ilanı vermiş.
Ve bu ilan üzerine 544 erkek başvurmuş.
AĞLAYIN MOLLALAR
THY tarihinde bir ilk!
THY uçaklarının kokpitinde ilk kez başörtülü bir pilot görev yapacak.
*
THY’nin yetiştirilmek üzere açtığı sınavları başarıyla geçen, eğitim sürecini tamamlayan Fatma Durmuş, dün pilotluk diplomasını aldı.
*
“Kadın yanında mahremi olmadan 90 km öteye gidemez” falan türü fetvalarla kadınların haklarını kısıtlamak için çırpınan tüm mollalar karalar bağlayabilir.
Ağla Cübbeli... Ağla İhsan Şenocak... Ağla Nurettin Yıldız...
NE GEREK VAR BUNA METİN FEYZİOĞLU?
SAVAŞ hukukunda sivillerin kalkan olarak kullanılması durumunda siviller öldürülebilirmiş. Ama Türkiye, savaş hukukunun kendine tanıdığı bu imkândan yararlanmıyormuş...
Böyle diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu...
*
Sivillere yönelik bir saldırı falan söz konusu değilken bile...
“Türkiye sivilleri öldürüyor” iftirasının atıldığı şu ortamda...
Bu cümlelerinin kesilip biçileceğini, istismar edileceğini, “Sivil katliamına cevaz veriyor” diye yorumlanacağını...
Hesaba katmalıydı Metin Feyzioğlu...
ÜMMET MESELESİ
ARAP Birliği’nden Türkiye’ye kınama kararı çıkınca...
“Gördünüz mü ümmeti! Alın size ümmet” falan demeye başladılar.
*
Arap Birliği, Türkiye’nin dimdik arkasında dursaydı...
Bir ümmet meselesi falan söz konusu olmazdı.
*
Belki de bu yüzden...
“Ah ümmet ah! Halin perişan” deniliyordur.
AİLEDEN UZAKTA BOMBALAR ALTINDA
SINIRDA görevini yapan gazetecilerin kılık kıyafetleri üzerinden bir saldırı başlatılınca...
Onlar da “Ailemizden uzakta, bombalar altında” demeye başladılar.
*
Bir gazeteci, bu dile dikkat çekmiş.
“Eskiden yoktu böyle bir dil... Görevini yapıyorsun kardeşim... Ne bu edebiyat” falan diye çıkışmış.
*
İyi de...
Eskiden her şey bir tarafa bırakılıp sınırdaki gazetecinin kılığı kıyafeti, görünümü falan da dile dolanmazdı birader, onu ne yapacağız?
SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN İSTANBUL MARKALARI
KURUKAHVECİ Mehmet Efendi... Tarihi Merkezefendi Ahmet Efendi Köftecisi... Ali Muhitten Hacıbekir Lokumları... Mandabatmaz Kahvecisi... Yedi Sekiz Hasan Paşa Fırını...
Denktaş yaşasaydı Mustafa Akıncı’ya nasıl saydırırdı?
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın tepki çeken açıklaması aynen şöyle:
*
“Biz adına Barış Harekâtı desek de 1974’te yaşanan bir savaştı ve akan kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce diyalog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir”.
*
Kıbrıs Türklerinin efsane lideri Rauf Denktaş yaşasaydı...
Mustafa Akıncı’ya şunları söylerdi:
*
- Mustafa! Kendine gel!
- 1974’te Rumlar bizi katlederken... Biz Türkiye’ye “Sakın gelmeyin! Diyalog isteriz, diplomasi isteriz” falan mı dedik?
- Ayşe niye tatile çıkmıştı Mustafa?
- Diyaloğun ve diplomasinin paçavra kadar değeri kalmadığı için çıkmamış mıydı?
- Diyalog ve diplomasi barışı sağlamıyorsa... Ne yapılacak Mustafa?
- Oldubittilere gülücükler mi atılacak? Terör devletine selam mı durulacak?
- Ne yapsın Türkiye Mustafa? Sınırında emperyalist kuklası PKK devletine gülücük mü atsın?
- Diyalog ve diplomasiyle olmuyorsa... Neyle olacak Mustafa?
- İzansız Mustafa... İdraksiz Mustafa... İyi ki ölmüşüm de seni görmemişim Mustafa!
NE VARSA YİNE BALYOZCU DİYE HAPSE ATILANLARDA VAR
“TEĞMEN Mehmet Ali Çelebi” olarak ün yapan, FETÖ’nün kumpasının önemli hedeflerinden biri olan Mehmet Ali Çelebi, şimdi CHP milletvekili...
*
CHP milletvekili olarak Çelebi’nin Barış Pınarı harekâtı ile ilgili verdiği mesaj şöyle:
*
“Vatanımızın koruyucusu Türk askeri harekâta başlayınca siyaset biter. Bu bir savaş değil, terör operasyonu. ‘Ölen asker’ değil, canımız şehidimiz. İşgal değil, milli güvenlik harekâtı. Herkes diline dikkat etsin! Gün birlik günüdür!”
*
FETÖ, kimi hedef alacağını çok ama çok iyi biliyormuş!
MİT’İN CHP’DEKİ ELEMANI SEZGİN TANRIKULU MU?
CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri’ne yönelik polis müdahalesini şöyle yorumlamış:
“Bu Kürtlere karşı bir savaştır”.
*
İYİ Parti’nin iki numaralı ismi Aytun Çıray da Sezgin Tanrıkulu’na yönelik olarak şöyle demiş:
“Millet ittifakını sabote etmeye çalışmaktadır”.
*
Hatırlayalım:
Ne diyordu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu?
Şöyle diyordu:
“MİT, millet ittifakını sabote etmek için devrede”.
*
Yoksa... Yoksa...
MİT’in CHP içindeki elemanı Sezgin Tanrıkulu mu?
TÜRKİYE’NİN EN KISA FIKRASI
İETT, 10 kadın şoför alımı yapacağına dair bir iş ilanı vermiş.
Ve bu ilan üzerine 544 erkek başvurmuş.
AĞLAYIN MOLLALAR
THY tarihinde bir ilk!
THY uçaklarının kokpitinde ilk kez başörtülü bir pilot görev yapacak.
*
THY’nin yetiştirilmek üzere açtığı sınavları başarıyla geçen, eğitim sürecini tamamlayan Fatma Durmuş, dün pilotluk diplomasını aldı.
*
“Kadın yanında mahremi olmadan 90 km öteye gidemez” falan türü fetvalarla kadınların haklarını kısıtlamak için çırpınan tüm mollalar karalar bağlayabilir.
Ağla Cübbeli... Ağla İhsan Şenocak... Ağla Nurettin Yıldız...
NE GEREK VAR BUNA METİN FEYZİOĞLU?
SAVAŞ hukukunda sivillerin kalkan olarak kullanılması durumunda siviller öldürülebilirmiş. Ama Türkiye, savaş hukukunun kendine tanıdığı bu imkândan yararlanmıyormuş...
Böyle diyor Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu...
*
Sivillere yönelik bir saldırı falan söz konusu değilken bile...
“Türkiye sivilleri öldürüyor” iftirasının atıldığı şu ortamda...
Bu cümlelerinin kesilip biçileceğini, istismar edileceğini, “Sivil katliamına cevaz veriyor” diye yorumlanacağını...
Hesaba katmalıydı Metin Feyzioğlu...
ÜMMET MESELESİ
ARAP Birliği’nden Türkiye’ye kınama kararı çıkınca...
“Gördünüz mü ümmeti! Alın size ümmet” falan demeye başladılar.
*
Arap Birliği, Türkiye’nin dimdik arkasında dursaydı...
Bir ümmet meselesi falan söz konusu olmazdı.
*
Belki de bu yüzden...
“Ah ümmet ah! Halin perişan” deniliyordur.
AİLEDEN UZAKTA BOMBALAR ALTINDA
SINIRDA görevini yapan gazetecilerin kılık kıyafetleri üzerinden bir saldırı başlatılınca...
Onlar da “Ailemizden uzakta, bombalar altında” demeye başladılar.
*
Bir gazeteci, bu dile dikkat çekmiş.
“Eskiden yoktu böyle bir dil... Görevini yapıyorsun kardeşim... Ne bu edebiyat” falan diye çıkışmış.
*
İyi de...
Eskiden her şey bir tarafa bırakılıp sınırdaki gazetecinin kılığı kıyafeti, görünümü falan da dile dolanmazdı birader, onu ne yapacağız?
SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKEN İSTANBUL MARKALARI
KURUKAHVECİ Mehmet Efendi... Tarihi Merkezefendi Ahmet Efendi Köftecisi... Ali Muhitten Hacıbekir Lokumları... Mandabatmaz Kahvecisi... Yedi Sekiz Hasan Paşa Fırını...