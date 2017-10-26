Daha ilk günden Meral Abla'ya 7 mühim tavsiye

İKİ: Bir kere söyle... Yine söyle... Bir daha söyle... Hep söyle... Hep söyle... Tekrardan asla kaçınmamalısın Meral Abla...



ÜÇ: Şiir okumayı, türkü söylemeyi, duygusala bağlamayı bizim millet pek sever... Bunları hiç ihmal etmemelisin Meral Abla...



DÖRT: Mağdur olmak iyidir, hoştur falan ama fazlası “acizlik” gibi algılanır... Mağdur olmayı fazla abartmamalısın Meral Abla...



BEŞ: Barışçıl olmak, alttan almak, uzlaşmacı davranmak... Bunlar tamam... Ama azıcık da meydan okumalısın Meral Abla...



ALTI: Yapaylık, sahtelik, Yapmacıklık, taklitçilik... Bir lideri mahveden şeylerdir. Hakiki olmalısın Meral Abla.



YEDİ: “Liderleri hadiseler ortaya çıkarır” derdi Süleyman Bey... “Liderin bir hikâyesi olmalıdır” der işi bilenler... Hadise olmalısın, hikâyen olmalı Meral Abla...





LOGO, İSİM FALAN

MERAL Akşener’in partisinin ismi ve logosuyla ilgili konuşan konuşana...







“Şaka gibi, çok kötü” diyen de var...

“Gayet basit ve hoş” diyen de var.



Size bir şey söyleyeyim mi?



Partiler açısından isim, logo falan hikâye...



Altını iyi doldurursan, iyi organize olursan, mesajların harika olursa, umut yaratırsan...



Ve tabii hepsinden önemlisi...



Başarılı olursan...



Dünyanın en kötü ismini alsan da, dünyanın en kötü logosuna sahip olsan da...



Herkes önünde selam durur.



Bakınız:



Ampul gibi kötü bir amblemin önünde bugün herkesin öyle ya da böyle selam durmak mecburiyetini hissetmesi.





İYİ GÜNLER

REFERANDUM sürecinde...



“Hayırlı cumalar”, “hayırlı günler”, “hayırlı sabahlar” falan diyemiyordu bazıları.



Sanırım Meral Akşener’in partisi nedeniyle...



Bazıları “İyi günler”, “İyi sabahlar”, “İyi bayramlar” falan diyemeyecek.



Meral Akşener biraz da bunu mu amaçladı ne?





KESİN TIRAŞI

SANAT eseri kime sesleniyor?

Sana, bana... Yani hepimize.



Modern sanat eserleriyle ilgili görüş bildirmek için...



Modern sanat tarihini yalayıp yutmak, modern sanat uzmanı olmak gibi bir zorunluluk yok yani.



Modern sanatın şoke edici atılımlarının anlamından hiç çakmayan biri, bir sergiyi izledikten sonra...



“Hiç beğenmedim... Midem bulandı... Müstekreh buldum... Yuh yani... Tükürürüm böyle sanata... Yerim böyle sanatı” diyemeyecek mi?



Ne oluyor ya!



Kutsal ve dokunulmaz bir alan mıdır burası?



Ne yani?



Midemizin bulanma hakkı yok mu kardeşim?



Sanat eserlerinin her tarafından fışkıran aşırı gerçekçi penisler karşısında hepimiz el pençe divan mı duracağız?



Şoke olup “bu ne ya” falan diyemeyecek miyiz?



Dersek...



Nizam-ı Âlemcilerin baskınına uğramaktan beter hale mi geleceğiz?



Sergi basıp magandalık yapmadıktan sonra...



Otorite sahibi olup otoriteye yaslanarak yasaklama girişiminde bulunmadıktan sonra...



İsteyen istediğini der arkadaş.



Kesin tıraşı ve inceden uzayın.





MELİH GÖKÇEK VAR YA



YAMAN adam şu Melih Gökçek.

Gerçekten yaman adam.



Ta 2030 yılına kadar Ankara’da belediye başkanı olsa...

Adından bu kadar söz ettirmeyi başaramazdı.



40 yıl başkanlık yapsa...

Şu son 15 günde hakkında çıkan haberlerin ve yorumların yarısına bile erişemezdi.



Vay arkadaş!

Elektrik yaratmak olur da bu kadar mı olur!





SEVİNİR Mİ SEVİNMEZ Mİ?

SORARIM size:



AK Parti İstanbul’da kaybettiğinde Kadir Abi...

AK Parti Ankara’da kaybettiğinde Melih Gökçek...

AK Parti Bursa’da kaybettiğinde Recep Altepe...



Sevinir mi, sevinmez mi?





SUUDİ ARABİSTAN USULÜ ILIMLI İSLAM

SUUDİ Arabistan, “ılımlı İslam” anlayışına geçecekmiş.



Suudi Arabistan’ın İslam yorumu...



Öyle sert, öyle sekter, öyle katı ki...



Ilımlı İslam’a geçtiklerinde...



Ancak ve ancak...



İki gözünü birden kapattıkları kadınların tek gözünü açabilirler.



Çıtayı fazla yükseğe dikmemek lazım yani.





İLAHİ MEHMET ÖZHASEKİ



İRONİ yapmıştım.



Demiştim ki:



“İstanbul’a ihanet olayı, pek yakında CHP’nin üzerine kalır.”



Türkiye’de yaptığın ironinin gerçek olma süreci gerçekten çok kısa.



İşte bakın: Bakan Mehmet Özhaseki, İstanbul’un imar kirliliğini CHP’nin üzerine yıkıverdi.



Yeni iddiam şudur:



Bence bu iş yakında İsmet Paşa’nın üzerine yıkılacak.