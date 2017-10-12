Cumhurbaşkanı’na şöyle şeyler söyleyen tek kişi bile kalmadı mı?

- ABD’nin aldığı vize ile ilgili karar, bir büyükelçinin vereceği bir karar değildir.

- Bir büyükelçi, bu denli önemli, bu denli büyük ve bu denli etkili bir karara imza atamaz.

- Teknik olarak mümkün değildir bu.

- ABD Başkanı’nın, ABD yönetiminin haberi olmadan böyle bir kararın alınacağı düşünülemez.

- Lütfen böyle bir seçenek varmış gibi davranmayalım.

- “Bu kararın arkasında Büyükelçi var, ABD yönetimi yok” şeklinde bir tutum almayalım.

- Yarın öbür gün “Bu kararın arkasında ABD yönetimi olarak biz varız” diye açıklama yapılırsa... Zor durumda kalırız.

- Aman Sayın Cumhurbaşkanım.

- Lütfen dikkat!

*

Nedir?

Ne iştir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a...

Bunları söyleyen, söyleyebilecek tek bir kişi bile kalmadı mı?

EY ANAYASA MAHKEMESİ! İLKER BAŞBUĞ DOSYASINI FIRLATIP ÇÖPE ATMALISIN





ANAYASA Mahkemesi, bugün İlker Başbuğ’la ilgili davayı görüşecek.

*

Bu davayı açan savcılar...

FETÖ’den tutuklu.

Bu davada karar veren yargıçlar...

FETÖ’cü çıktı.

Bu davanın FETÖ tarafından kurgulandığı...

Bütün unsurlarıyla belli oldu.

*

Böyle bir davayı hâlâ sürdürüyor olmak...

FETÖ’cülere...

“Siz ortada yoksunuz ama biz sizin davanızın takipçisiyiz” diye selam çakmaktan başka bir anlam taşımaz.

*

Buradan Anayasa Mahkemesi üyelerine sesleniyorum:

Lütfen şu FETÖ yapımı saçma davanın tüm dosyasını hak ettiği yere, yani çöp sepetine fırlatıp atın.

AKŞENER’İN VİTRİNİNDEKİ ÖNEMLİ İSİM: ALİ TÜRKŞEN





ALİ Türkşen...

Kurmay albay olarak emekli oldu.

Kardak krizinde adaya bayrağı diken SAT komando timinin başındaydı.

FETÖ kumpasına kurban gitti.

Hasdal’da hapis yattı.

“Kardak’ta kahraman / Hasdal’da Esir” adlı kitabı var.

*

Ali Türkşen, artık Meral Akşener’in partisinde.

Meral Akşener hareketine katılan en dikkat çekici isim oldu Ali Türkşen.

*

Duyduğuma göre...

Ali Türkşen, partinin vitrininde yer alacakmış.

Ve hayli etkin olacakmış.

ŞİİR: ATTİLLA İLHAN

ŞARKI: AHMET KAYA

- AN GELİR: Bulutları paldır küldür yıkan şiirin şarkısıdır.

*

- SEN İNSANSIN (LİLİŞAN): “Alişan” değil “Lilişan”... Karıştırmayın!

*

- MAHUR BESTE: Otur, dinle... Ve Müjgan’la beraber ağlaş...

*

- BÖYLE BİR SEVMEK: Görülmemiş bir sevdanın şiirinden muhteşem bir şarkı.

*

- TUT Kİ GECEDİR: Karanlık çökünce dinlenecek, ona göre.

*

- SEN İNSANSIN: İnsanlığın şiiri... insanlığın şarkısı...

*

- LILI MARLEN TÜRKÜSÜ: Zagrep Radyosu’nu açma hevesi uyandırır.

*

- HAÇAN ÖLESİM GELİR: Okusanız, dinleseniz... “Haçan” kelimesine âşık olursunuz.

*

- HİÇBİR ŞEYİMSİN: Sevgiliye trip atmanın şiiri ve şarkısı... Kaçırmayın.

ALLAH HİÇ KİMSEYİ

- “O stat Beşiktaş’ın parasıyla mı yapıldı?” cümlesine maruz kalan Fikret Orman durumuna düşürmesin.

*

- Günde iki posta ayar çekilen Amerikan Büyükelçi’nin durumuna düşürmesin.

*

- Başarısızlığı tescil üstüne tescil yiyen Yıldırım Demirören durumuna düşürmesin.

*

- Tuğçe Kazaz tarafından desteklenmek durumuna düşürmesin.

*

- Twitter’da polemik yapamayan Melih Gökçek durumuna düşürmesin.

BARZANİ, AMERİKA BÜYÜKELÇİSİ’NE MİNNET DUYUYORDUR

NASIL duymasın!

Amerikan Büyükelçi olmasaydı...

Hepimiz Barzani’yi taşlamaya devam edecektik.

Büyükelçi’nin kafayı çıkarmasıyla birlikte...

Barzani de inceden kurtarmış oldu.

Kafam yandaş kafası gibi çalışsa...

“ABD, Barzani’yi kurtarmak için kendisini feda etti” falan bile derdim.

BİR METAL YORGUNU: SEKTER





- BİR koltuktan öbür koltuğa iki buçuk saatte geçiyor.

- Kendisine uzatılan ip parçasına ancak yarım saat geçtikten sonra ilgi gösteriyor.

- Günün en az 18 saati miskin mi miskin bir halde.

- “Sekter” diye seslenildiğinde 7 dakikada kafasını çeviriyor.

- En cıvık sevgi gösterileri karşısında bile kılını kıpırdatmıyor.

Kısacası...

Bizim “Sekter”, tam bir metal yorgunu...

*

Kendisinin bir an önce görüşme odasına alınmasında fayda var gibi.