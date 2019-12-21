Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette jestimizi yaparız

“Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet, işçi, işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?”
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya yanıt verirken taraflara “memnun edecek
bir adım” sözü verdi ve şöyle dedi:
*
“İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah tarafları memnun edecek bir adımı atarız.”
2020 YILINI TANIMLADI: EKONOMİDE SIÇRAMA YILI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2020 için ekonomiyle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı.
İşte Erdoğan’ın söyledikleri:
*
TEK HANE: Hedef, faizde de enflasyonda da tek hane... Hani diyorum ya bunlar doğru orantılıdır. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12’yi gördük. Bu tabii çok ciddi manada Merkez Bankası’nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020’de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz.
*
YATIRIMLAR ARTTI: Faiz bu şekilde düşünce şu anda yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları, gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye’nin sıçrama yılı olacak. Bundan eminim.
*
ULUSLARARASI YATIRIMCILAR: Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz: Uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye’nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin, gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz.
*
SIKINTILAR AŞILDI: Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. Şu anda asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin. Biz bunların çoğunu aştık.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH: 27 ARALIK CUMA
“YERLİ otomobilin öngösterimi ne zaman yapılacak?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:
“27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım”.
TÜRKİYE’NİN DOSTU KİMDİR BİLMİYORLAR
CHP, İYİ Parti ve HDP... Bu üç parti, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda Libya ile varılan mutabakata ret oyu vermişti. Bir gazetecinin bu gelişmeyi hatırlatması üzerine Erdoğan, muhalefeti eleştirdi:
*
“Halk Partisi olsun, İYİ Parti olsun, onlarla bir yere varmak mümkün olur mu? Bunlar kim legaldir, kim illegaldir, kim Türkiye dostudur, kim değildir, bunları bilecek çapta değiller. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin böyle bir derdi yok. Türkiye’nin menfaatleri neyi gerektirir, yerli olmak nedir, milli olmak nedir? Yani bunun 6 okunun içindeki milliyetçiliğe, halkçılığa falan bakmayın. Onların hepsi hikâye... Hiçbir zaman onlar bunun gereğini yerine getirmediler, getiremezler. Bu işler öyle lafla olmuyor. Karikatürize edilmiş olan oklarla olmuyor. Bütün mesele bunu ruhen yaşamak... Ruhen yaşayamazsanız zaten bir yere de varamazsınız. Bu millet de sizi zaten bir yere temsilci olarak koymaz. Olay bu...”
KANAL İSTANBUL... KATAR EMİRİ’NİN ANNESİ... BEYLER RAHATSIZ OLUYOR
KATAR Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul güzergâhından arsa aldığı iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yorumu yaptı:
*
“Bunu söyleyen insanlara sormak lazım: Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış? Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri’nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emiri’nin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emiri’nin kendisinin zaten bizden aldığı yerler var. Yani biz kapılarımızı açmışız. Bunlar çok tuhaf şeyler. Ülkemiz için hakikaten şık değil. İspanya’da bugün bakıyorsunuz, adamlar dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, işadamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Aynı şekilde Amerika’sında Almanya’sında bütün bunlar var. Uluslararası çapta attığımız bu tür adımların da yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor”.
LİBYA’DA NEMELAZIMCI OLMAYIZ
MALEZYA’da Türkiye, İran, Katar ve Malezya dörtlü zirvesi gerçekleşti. Bu dört ülke, Libya ve Suriye konusunda ortak tutum alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu konuya da değindi:
*
“Bu dörtlü ekip (Türkiye, İran, Katar, Malezya) bundan sonraki süreçte bu işi sahiplenir, kararlı bir şekilde tutarsa somut neticeler alınabilir. Örneğin Libya ve Suriye şu anda önümüzde... Libya’da biz şu anda nasıl bir rol üstleniyorsak, Suriye’de nasıl bir rol üstlendiysek, bundan sonraki süreçte de buna benzer rolleri birlikte üstlenmenin kararlılığını ortaya koyacağız. Yani nemelazımcılığın olmadığı, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’cılığın olmadığı bir süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçleri adı altında Irak’a girdiler mi? Girdiler... Suriye’ye girdiler mi? Girdiler... Yani ‘Bizim ne işimiz var orada?’ diyorlar mı? Demiyorlar... Aynı şekilde Libya’da Mısır’ın ne işi var? Libya’da Abu Dabi yönetiminin ne işi var? Gelip oraya girdiler mi? Girdiler...”
UTANMADAN ‘YAPTIRIM UYGULARIZ’ DİYORLAR
ABD’de Senato’da Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaptırım kararlarının hatırlatılması üzerine “Bu yapılan haklarımıza tecavüzdür” açıklaması yaptı. İşte Erdoğan’ın bu konudaki açıklamaları:
*
UTANMADAN, SIKILMADAN: S-400 olsun, F-35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akımı ile ilgili “Buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür.
*
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DEĞİL: Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum: Biz kabile devleti değiliz. Burası Türkiye... Tarihiyle, her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.
SUUDİLER ‘KATILMA’ DİYE BASKI YAPTI
MALEZYA’daki zirveye Pakistan ile Endonezya da katılacaktı, ancak iki ülkeden katılım olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Pakistan ve Endonezya’ya baskı yaptığını söyledi.
*
TEHDİT ETTİLER: Ne yazık ki Suudi Arabistan’ın Pakistan üzerinde baskı kurduğunu görüyoruz. Şimdi Pakistan’a merkez bankası ile alakalı daha önce vermiş oldukları sözler var. Ama hepsinden öte bir de 4 milyon Pakistanlı Suudi Arabistan’da çalışıyor. “Bunları geri göndeririz, yerine Bangladeşlileri alırız” vesaire diyorlar. Öbür taraftan merkez bankası ile bağlantılı olan konuları aynı şekilde “Biz paramızı geri çekeriz” vesaire gibi tehditlerle... Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olan Pakistan, bu noktada daha farklı bir tavrın içerisine girmek durumunda kaldı.
*
DURUŞUN OLACAK: Endonezya da aslında önce devlet başkan yardımcısını gönderecekti, sonra onu da göndermedi. Yani Allah’a hamdolsun bizim kapıyı pek çalamıyorlar. Mesele duruş meselesi... Duruş oldu mu Allah’ın da lütfuyla kapılar açılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücrette jestimizi yaparız
Bir gazeteci arkadaşımız Malezya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu soruyu sordu:
“Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet, işçi, işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?”
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu soruya yanıt verirken taraflara “memnun edecek
bir adım” sözü verdi ve şöyle dedi:
*
“İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah tarafları memnun edecek bir adımı atarız.”
2020 YILINI TANIMLADI: EKONOMİDE SIÇRAMA YILI
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, 2020 için ekonomiyle ilgili bir durum değerlendirmesi yaptı.
İşte Erdoğan’ın söyledikleri:
*
TEK HANE: Hedef, faizde de enflasyonda da tek hane... Hani diyorum ya bunlar doğru orantılıdır. Faiz tek haneye geldiğinde enflasyonun da tek haneli olduğunu göreceğiz. Zaten enflasyon tek haneyi yakaladı ama şimdi biz yıl olarak da tek haneli olduğunu inşallah göreceğiz. Şu anda politika faizi olarak yüzde 12’yi gördük. Bu tabii çok ciddi manada Merkez Bankası’nın kararlılığını gösterdi ve bu kararlılıkla şu an itibarıyla çok ciddi oranlarda faizi düşürdüler. 2020’de de bunun aynı kararlılıkla devam ettiğini inşallah göreceğiz.
*
YATIRIMLAR ARTTI: Faiz bu şekilde düşünce şu anda yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları, gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye’nin sıçrama yılı olacak. Bundan eminim.
*
ULUSLARARASI YATIRIMCILAR: Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz: Uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye’nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin, gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz.
*
SIKINTILAR AŞILDI: Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. Şu anda asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin. Biz bunların çoğunu aştık.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH: 27 ARALIK CUMA
“YERLİ otomobilin öngösterimi ne zaman yapılacak?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:
“27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım”.
TÜRKİYE’NİN DOSTU KİMDİR BİLMİYORLAR
CHP, İYİ Parti ve HDP... Bu üç parti, Meclis Dışişleri Komisyonu’nda Libya ile varılan mutabakata ret oyu vermişti. Bir gazetecinin bu gelişmeyi hatırlatması üzerine Erdoğan, muhalefeti eleştirdi:
*
“Halk Partisi olsun, İYİ Parti olsun, onlarla bir yere varmak mümkün olur mu? Bunlar kim legaldir, kim illegaldir, kim Türkiye dostudur, kim değildir, bunları bilecek çapta değiller. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin böyle bir derdi yok. Türkiye’nin menfaatleri neyi gerektirir, yerli olmak nedir, milli olmak nedir? Yani bunun 6 okunun içindeki milliyetçiliğe, halkçılığa falan bakmayın. Onların hepsi hikâye... Hiçbir zaman onlar bunun gereğini yerine getirmediler, getiremezler. Bu işler öyle lafla olmuyor. Karikatürize edilmiş olan oklarla olmuyor. Bütün mesele bunu ruhen yaşamak... Ruhen yaşayamazsanız zaten bir yere de varamazsınız. Bu millet de sizi zaten bir yere temsilci olarak koymaz. Olay bu...”
KANAL İSTANBUL... KATAR EMİRİ’NİN ANNESİ... BEYLER RAHATSIZ OLUYOR
KATAR Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul güzergâhından arsa aldığı iddialarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yorumu yaptı:
*
“Bunu söyleyen insanlara sormak lazım: Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış? Bu dedikoduları duydum. Katar Emiri’nin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu? Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Yani Katar Emiri’nin annesi böyle bir alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emiri’nin kendisinin zaten bizden aldığı yerler var. Yani biz kapılarımızı açmışız. Bunlar çok tuhaf şeyler. Ülkemiz için hakikaten şık değil. İspanya’da bugün bakıyorsunuz, adamlar dünyanın değişik yerlerinden nice insanlara, işadamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Aynı şekilde Amerika’sında Almanya’sında bütün bunlar var. Uluslararası çapta attığımız bu tür adımların da yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor”.
LİBYA’DA NEMELAZIMCI OLMAYIZ
MALEZYA’da Türkiye, İran, Katar ve Malezya dörtlü zirvesi gerçekleşti. Bu dört ülke, Libya ve Suriye konusunda ortak tutum alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu konuya da değindi:
*
“Bu dörtlü ekip (Türkiye, İran, Katar, Malezya) bundan sonraki süreçte bu işi sahiplenir, kararlı bir şekilde tutarsa somut neticeler alınabilir. Örneğin Libya ve Suriye şu anda önümüzde... Libya’da biz şu anda nasıl bir rol üstleniyorsak, Suriye’de nasıl bir rol üstlendiysek, bundan sonraki süreçte de buna benzer rolleri birlikte üstlenmenin kararlılığını ortaya koyacağız. Yani nemelazımcılığın olmadığı, ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’cılığın olmadığı bir süreci devam ettireceğiz. Koalisyon güçleri adı altında Irak’a girdiler mi? Girdiler... Suriye’ye girdiler mi? Girdiler... Yani ‘Bizim ne işimiz var orada?’ diyorlar mı? Demiyorlar... Aynı şekilde Libya’da Mısır’ın ne işi var? Libya’da Abu Dabi yönetiminin ne işi var? Gelip oraya girdiler mi? Girdiler...”
UTANMADAN ‘YAPTIRIM UYGULARIZ’ DİYORLAR
ABD’de Senato’da Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaptırım kararlarının hatırlatılması üzerine “Bu yapılan haklarımıza tecavüzdür” açıklaması yaptı. İşte Erdoğan’ın bu konudaki açıklamaları:
*
UTANMADAN, SIKILMADAN: S-400 olsun, F-35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akımı ile ilgili “Buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür.
*
ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLI DEĞİL: Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum: Biz kabile devleti değiliz. Burası Türkiye... Tarihiyle, her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.
SUUDİLER ‘KATILMA’ DİYE BASKI YAPTI
MALEZYA’daki zirveye Pakistan ile Endonezya da katılacaktı, ancak iki ülkeden katılım olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Pakistan ve Endonezya’ya baskı yaptığını söyledi.
*
TEHDİT ETTİLER: Ne yazık ki Suudi Arabistan’ın Pakistan üzerinde baskı kurduğunu görüyoruz. Şimdi Pakistan’a merkez bankası ile alakalı daha önce vermiş oldukları sözler var. Ama hepsinden öte bir de 4 milyon Pakistanlı Suudi Arabistan’da çalışıyor. “Bunları geri göndeririz, yerine Bangladeşlileri alırız” vesaire diyorlar. Öbür taraftan merkez bankası ile bağlantılı olan konuları aynı şekilde “Biz paramızı geri çekeriz” vesaire gibi tehditlerle... Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde olan Pakistan, bu noktada daha farklı bir tavrın içerisine girmek durumunda kaldı.
*
DURUŞUN OLACAK: Endonezya da aslında önce devlet başkan yardımcısını gönderecekti, sonra onu da göndermedi. Yani Allah’a hamdolsun bizim kapıyı pek çalamıyorlar. Mesele duruş meselesi... Duruş oldu mu Allah’ın da lütfuyla kapılar açılıyor.