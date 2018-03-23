Cübbesiz Kemal Bey fetvayı verdi: İslam’da güncelleme olmaz

“DİNİN güncellenmesi” tartışmalarıyla ilgili olarak...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş:

- Müslümanlıkta güncelleme olmaz.

- Kuran’ımız var, temel ilkeler oradadır, bitti.

- Dolayısıyla ona bakacağız, orada ne yazıyorsa inanacağız ve ona göre yolumuza devam edeceğiz.

*

Kemal Bey’in bu sözlerine bakınca...

Şunları söylemek kaçınılmaz oldu:

*

Kemal Bey...

- Dinin güncellenmesi tartışmalarından hiçbir şey anlamamış.

- Bu tartışmanın hangi ihtiyaçtan kaynaklandığıyla ilgili hiçbir fikri yok.

- “Güncelleme”den kastın ne olduğunu bilmiyor ve bilmediğini de bilmiyor.

*

Ve işin daha da tuhafı...

“Güncelleme” tezine itiraz eden Kemal Bey, aynı zamanda bu tezin ortaya atılma nedeni olan...

Asansörlü, ketçaplı, battaniyeli, halvetli mevzulara da fena halde karşı.

Çelişki, çelişki üstüne yani.

*

Aslında Kemal Bey’in önünde iki şık vardı:

- BİR: Ya bilmediği sularda kulaç atmayacaktı.

- İKİ: Ya da bilenlerden öğrendikten sonra meseleye dalacaktı.

İkinciyi yapsa mesele yoktu ama o birinciyi tercih etti.

Neyse... Hayırlısı olsun bakalım.

BU İNSANLIK MÜSVEDDESİ NASIL SERBEST BIRAKILIR?





ATINÇ Manap isimli bir insanlık müsveddesi.

Bostancı metrosunda...

Çarşaflı bir kadına...

Sırf kıyafetinden dolayı hakaret etti ve tükürdü.

Bu yaratık, polis tarafından yakalandı.

Sonra ne oldu?

Serbest bırakıldı.

Benim gözümde...

Şortlu kadına tekme atan müsvedde ile çarşaflı kadına tüküren müsvedde arasında...

Zerre kadar fark yoktur.

- İkisi de aynı hamurdandır.

- İkisi de aynı karakterdendir.

- İkisi de akraba yaratıklardır.

Fakat şortlu kadına tekme atan adamın peşine düştüğümüz kadar, ne yazık ki çarşaflı kadına tüküren bu adamın peşine düşmedik.

Ve şortlu kadına tekme atan adam tutuklandığı halde...

Çarşaflı kadına tüküren adam serbest kaldı.

Söz veriyorum:

Gecikmeli de olsa bu müsveddenin de peşine düşeceğim.

İKİLEMLERDEYİM: AZİZ YILDIRIM MI? ALİ KOÇ MU?

- “Ali Koç Atatürkçü” desem... E Aziz Yıldırım da Atatürkçü.

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- “Aziz Yıldırım hapislerde yattı” desem... E Ali Koç da o dönem risk alıp destek oldu.

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- “Ali Koç genç ve dinamik” desem... E Aziz Yıldırım inanılmaz hırslı ve inatçı.

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- “Aziz Yıldırım fenomen” desem... E Ali Koç da fenomen olmaya doğru hızla gidiyor.

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- “Ali Koç yeniyi temsil ediyor” desem... E Aziz Yıldırım da direnişi temsil ediyor.

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Kısacası...

İkilemdeyim yani.

MENBİÇ’E GİRİLEMEZ DİYENLERE GÜLÜYORUM

- Menbiç, Afrin’e benzemez.

- Menbiç işi kolay değil.

- Menbiç’e girilemez.

- Menbiç’te ABD var.

- Menbiç’e operasyon yapılamaz.

Falan diyenleri dinledikçe...

Gülüyorum.

Gülüyorum çünkü...

Bunu diyenler...

- Afrin işi kolay değil.

- Afrin operasyonu aylar sürebilir.

- Afrin şehir merkezi çok zorlu...

- Afrin belalı bir yer.

Diyenlerle aynı kişiler.

Sonuç olarak...

Geldiğim yer şurası:

Menbiç’e ‘şak’ diye girilirse...

Hiç şaşırmayacağım.

KİM KİMİN KARİZMASINI NASIL VE NEDEN ÇİZDİ?

- Çiftlik Bank’ın Tosun’u yaptığı emsalsiz vurgunla... Kendini büyük uyanık sanan Jet Fadıl’ın...

- Avukat Burak Mengü, söylediği anlamsız ve gerekçesiz yalanla... Kendisine inanan ablası Nevşin Mengü’nün...

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Şamil Tayyar’ı uyardık” diyerek... İddialı çıkışlar yapan Şamil Tayyar’ın...

- Alıp başını gitme konusunda sergilediği performansla Euro... Alıp başını gittiğini sanan doların...

- Canan Karatay Hoca, son yaptığı Beştepe atağıyla... Kendisine itiraz eden hekimlerin ve hekim odalarının...

Karizmasını fena çizdi.

GİTTİ/ GELDİ

- ‘Anlaşmaya vardık’ gitti...

- ‘Anlayışa vardık’ geldi...

İSTİKLAL MARŞI’NA BU ZULÜM YETSİN ARTIK

- Mehter Marşı formatında okuyanlar...

- Avni Anıl bestesi tadında okuyanlar...

- Tala al Bedru gibi okuyanlar...

- İlahi nağmeleri gibi okuyanlar...

Yetti ağalar, yetti beyler!

Vallahi İstiklal Marşı’mızın bestekârı M. Zeki Üngör Beyefendi’nin prozodi hatalarıyla dolu olan mevcut bestesine bile fit olacak duruma geldik.

Bir durun Allah aşkına!