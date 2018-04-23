Çok hummalı beş muamma

ÇOK hummalı şu beş muammayı ben çözemedim.

Çözen varsa... Beri gelsin.

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- MUAMMA BİR: Muhalefet partileri ilk tur için tek bir aday üzerinde mi anlaşmalı, yoksa her parti kendi adayıyla mı çıkmalı?

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- MUAMMA İKİ: Abdullah Gül muhalefetin çatı adayı olsa Erdoğan’a karşı zafer elde edebilir mi, yoksa ikinci bir Ekmel Bey vakası mı yaşanır?

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- MUAMMA ÜÇ: Tayyip Erdoğan ilk turda kazanamazsa ikinci turda garanti kazanır mı, yoksa garanti kaybeder mi?

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- MUAMMA DÖRT: Muhalefet Meral Akşener’i ortak aday gösterse ilk turda Erdoğan’ın kazanma ihtimali artar mı, yoksa azalır mı?

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- MUAMMA BEŞ: CHP seçmeni Abdullah Gül’e oy verir mi, yoksa Gül’e oy vermeye asla yanaşmaz mı?

CHP’DEN İYİ PARTİ’YE 15 MİLLETVEKİLİNİN GEÇMESİ

- İlk kez bir iş yaptılar.

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- İlk kez şaşırttılar.

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- İlk kez kımıldadılar.

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- İlk kez beklenmedik bir tutum sergilediler.

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- İlk kez taktik uyguladılar.

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- İlk kez oyun kurucu ve oyun bozucu gibi davrandılar.

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- İlk kez ani ve hızlı bir karar aldılar.

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- İlk kez “dur bakalım” dedirttiler.

ADİL GÜR HANGİ RAKAMI VERİRSE 9 PUAN DÜŞÜN!

REFERANDUMDA Adil Gür’ün tahmini şöyleydi:

- Evet: Yüzde 60.8

- Hayır: Yüzde 39.2

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Normalde Adil Gür’ün anketçiliği bırakması lazım!

Ama burası Türkiye ve göreceksiniz Adil Gür yeniden sahneye çıkacak ve anket sonucu falan açıklayacaktır.

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O zaman önlemi şöyle alalım:

Adil Gür anket sonucu açıkladığında...

Kararsızları dağıtır gibi bir eksiltme yapalım:

Şöyle yüzde 9’luk bir eksiltme.

Belki bu yolla gerçeğe yaklaşmış oluruz.

Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’ falan demezse!

ERDOĞAN’IN ESAS RAKİBİ KİM OLACAK BAROMETRESİ

- MERAL AKŞENER: Yüzde 40

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- ABDULLAH GÜL: Yüzde 15

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- KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 5

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- İLHAN KESİCİ: Yüzde 20

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- MUHARREM İNCE: Yüzde 10

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- YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yüzde 10

RAMAZAN’DA PROPAGANDA YAPMANIN İNCELİKLERİ

- Mümkünse iftara az bir süre kala seçmenden kaç.

- Sahurdan sonra miting... Fena fikir olmayabilir.

- Günde iki büyük buluşma... Bir: İftar... İki: Sahur.

İKİ ADET NOKTA ATIŞI

- BİRİNCİ ATIŞ: Normalde sekiz asır insan içine çıkamaz hale gelmesi gereken Murat Başoğlu, sosyal medyada şirinlikler yapmaya başlamış, fotoğraflar paylaşmış falan... Galiba rezil olmayı başarmak da bir maharet!

- İKİNCİ ATIŞ: Manisa’da nikâh memurunun “Eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna damat, “Hayır demek ne mümkün” diye cevap verince memur nikâhı iptal edip gitmiş! Galiba nikâh memurluğu için ironiden anlama şartı getirmek şart!

BİZ DE BİR ZAMANLAR 23 NİSAN ÇOCUĞUYDUK





YER: Ağrı Doğubayazıt...

Kazım Karabekir İlkokulu 2-B sınıfından Ahmet Hakan, 23 Nisan konulu bir şiir okuyarak ortamı inletmekte...

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23 Nisan’da neşe dolan bütün çocuklara ve çocuk kalanlara selam olsun!

GÖZÜM RAVZA KAVAKÇI’YA NEDEN Mİ ÇEVRİLMEDİ?

PROF. Yusuf Ziya Kavakçı, “Fetullah Gülen tövbe etsin, affedilir” falan diye bir yazı yazdı ya...

Bazı gözler Yusuf Ziya Kavakçı’nın kızı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı’ya çevrildi.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Benim gözüm çevrilmedi!

Hatta bırakın gözümün Ravza Kavakçı’ya çevrilmesini, Ravza Kavakçı aklımın ucundan bile geçmedi!

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Çünkü ben babadan kızını, kızından babasını, kardeşten ağabeyi, ağabeyden kardeşi sorumlu tutan ilkel bir zihne sahip olmamaya azami gayret gösterdim, gösteriyorum.