Çok ama çok ayıp Hayrettin Karaman

*

“Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.”

*

Şu mantığa bakın hele!

- Dindar bir erkek sigara içerse... En fazla sağlığına zarar verir.

- Dindar bir kadın sigara içerse... Dindar olmayanlara sinyal çakmış olur.

*

Sigara içen başörtülü kadın, farklı olanlara “Sizinle paylaşacak çok şeyim var” der gibiymiş!

“Sizinle paylaşacak çok şeyim var” cümlesinde rezil mi rezil imaya lütfen dikkat!

Ayıp, ayıp!

Hakikaten ayıp!

*

Tarih boyunca hep erkek egemen bir bakışla yorumlanan din, bugün de erkek egemen bakışla yorumlanıyor.

Hayrettin Karaman’lar eliyle...

Aradaki tek fark şu:

Bugünün uleması “kadın” konusunda eskilere oranla...

Biraz daha saygısız, biraz daha hunhar ve biraz daha aşağılayıcı...

ALAYI O KÖPEĞİN ŞEFKATİNİN GERİSİNDE





SURİYELİ bir çocuk...

Beşiktaş’ın göbeğinde yatmış.

Yanında bir köpek var.

Bir şefkat abidesi gibi sarmış çocuğu...

Çocuk da sarıldığı köpekten alıyor bütün gücünü...

*

Bu görüntüde beni asıl etkileyen şey...

Cici beylerin ve cici hanımların bu çocuk ve köpeğin yanından bir sövgü gibi geçip gitmeleri oldu.

ADALET TARTIŞMASI MI? NİKÂH TARTIŞMASI MI?

HATIRLIYOR MUSUN?

- Adalet tartışması yaptığında...

- Adalet için yürüdüğünde...

- Adalet için bayrak açtığında...

Nasıl da bozulmuşlar, nasıl da sinirlenmişlerdi.

*

Farkında mısınız?

- Müftülük nikâhı tartışması yaptığında...

- Müftülük nikâhı üzerinden gittiğinde...

- Müftülük nikâhına karşı bayrak açtığında...

Nasıl da memnun oluyorlar, nasıl da seviniyorlar.

*

Peki ama neden?

*

- Çünkü... Adalet yakıcı ve temel sorunken... Müftülük nikâhı gereksiz ve boş bir mevzu...

- Çünkü... Adalet konusunda sonsuz haklıyken... Müftülük nikâhı konusunda o kadar da haklı değilsin.

- Çünkü... Adalet kimliklerden bağımsız herkesin konusuyken... Müftülük nikâhı tek bir kimliğin konusu...

*

Bu yazdıklarım bana azıcık önemli gibi geldi.

Bir düşünün abiler, ablalar.

CHP’DEN AÇIKLAMA

CHP’li üç belediyenin emlak vergilerinde çok yüksek oranda artış yaptığını yazmıştım.

Bu konuda CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kısa ve bilgilendirici bir açıklama gönderdi.

Aynen yayınlıyorum:

*

“Sayın Ahmet Hakan. Yazınızda bahsettiğiniz konuya ilişkin bilgilendirmeyi tarafınıza sunuyorum... Sarıyer Belediyesi’ndeki emlak vergisi artış oranının 2017 yılına göre ortalama yüzde 15 ile yüzde 80 arasında olduğu... Şişli Belediyesi’nde ise bu oranın yine 2017 yılına göre ortalama yüzde 7 olduğu tespit edilmiştir. Beşiktaş Belediyesi ile ilgili iddialar tarafımızca incelenip gerekli görüşmeler ve uyarılar yapılmıştır.”

PARKTAKİ GÜVENLİKÇİ SİVEREK’TEKİ DELİ FALAN

SİVEREK’te adamın teki, elindeki kesici aletle Atatürk heykeline daldı.

*

Maçka Parkı’nda güvenlikçinin teki, kılık kıyafet zabitliğine girişti.

*

Hükümet yanlısı çevrelerde hep aynı ses:

Bunlar hep Amerika’nın oyunu... Üst akıl falan var bu işlerin arkasında... Ülkeyi karıştırmak istiyorlar...

*

Hükümet yanlısı çevrelere bir tüyo vereyim:

Hem heykele saldırana hem de parktaki güvenlikçiye...

En büyük, en şiddetli, en tantanalı tepkiyi herkesten önce siz gösterirseniz...

Hiçbir meczup heykele saldırılmaya, hiçbir kendini bilmez de kadın kıyafetine karışmaya cüret edemez.

Yani azıcık akılla...

Yeryüzünün bütün üst akıllarını yenmek elinizde.

DURUŞMALARDAKİ FETÖ’CÜLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

- HEPSİ birer takiye makinesi...

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- Hepsi suçüstü yakalanmanın yol açtığı devasa bir küstahlık içinde...

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- Hepsi karşısındakinin zekâsıyla alay etmeyi marifet biliyor.

*

- Hepsi gözle görüneni inkârda bir numara.

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- Hepsi delikanlılık, yiğitlik, mertlik gibi değerlerden fena halde uzak...

*

- Hepsi satıcı, hepsi yüreksiz, hepsi yırtma peşinde.

‘ÇOCUKLAR DUYMASIN’DA UCU AZICIK GÖRÜNEN KİTAP





“BARIŞ Köprüleri / Dünyaya Açılan Türk Okulları” adlı kitabın ucu, “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin bir sahnesinde azıcık göründü diye...

Savcılık soruşturma başlatmış.

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“FETÖ kitabı” deyip geçmeyelim ve bu kitapla ilgili hayli enteresan bilgileri aktaralım:

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Ta 90’lı yıllarda yayınlanan bu kitap, FETÖ’nün ilk ve en etkili propaganda kitabıdır.

Kitapta yazılarıyla yer alan isimlerin tümü FETÖ’nün yurtdışındaki okullarını gezip olumlu izlenimler yazan akademisyenler.

Kimler yok ki?

İlber Hocamız ki kendisini tanıyorsunuz... Kemal Karpat ki hocaların hocasıdır... Rahmetli Gündüz Aktan ki diplomatlıktan sonra MHP’de siyaset yapmıştı... Ali Yaşar Sarıbay ki önemli bir akademisyendir... Yılmaz Öztuna ki milliyetçi tarihçilerin piridir... Süleyman Seyfi Öğün ki halen Yeni Şafak’ta yazardır... Ümit Meriç Hoca ki Cemil Meriç’in kızıdır... Prof. Naci Bostancı ki halen AK Parti Grup Başkanvekili’dir.

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Ucu azıcık göründü diye dizi hakkında soruşturma açan savcımızın işi zor anlayacağınız.