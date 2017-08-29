‘Cinayet artı intihar’ vakasının ortaya çıkardığı yurdum tipleri

- DUYAR’CILAR: “İki hayat söndü, susmak ve saygı göstermek çok mu zor” diye duyar kasan tipler.

*

- GIYBETÇİLER: Daha olayın ilk saniyesinde en az yüz seksen üç dedikoduyu ortalığa boca eden tipler.

*

- CSI’CILAR: CSI Miami’nin tuhaf dedektifi Horatio edası takınıp olay yeri inceleme uzmanı gibi davranan tipler.

*

- TANIRDIM’CILAR: “Vatan’ı da tanırdım, Filiz’i de tanırdım. İkisi de dostumdu” üzerinden dikkat çekmeye çalışan tipler.

*

- İNTİKAM’CILAR: “Gördünüz mü? Kadınlar da ya benimsin ya kara toprağın diyormuş” diyerek kadınlardan intikam almaya çalışan tipler.

*

- VATAN’CILAR: Hemen taraf olanlar... “Ben Vatancıyım arkadaş” diye ortaya çıkarak “Filiz’e zerre acımadım” diye yazan tipler.

*

- FİLİZ’CİLER: Vatancılara karşı anında örgütlenip “Biz de Filizciyiz arkadaş” diye ortaya çıkan tipler.

*

- SERSEMLER: Daha cinayetin ilk dakikasında... “Çocuklar Duymasın” dizisinin yapımcısına... “Abi, Vatan’ın yerine dizide kime rol vereceksin” diye mesaj atan sersem tipler...

*

- NE MALUM’CULAR: “Ne malum Vatan ile Filiz’in üçüncü kişi tarafından öldürülmediği? Ne malum... Ne malum...” deyip duran tipler.

*

- NE ACAYİP’ÇİLER: “Bir yandan Çocuklar Duymasın izliyoruz, bir yandan da Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü haberini alıyoruz. Ne acayip” diyen tipler.

*

- ESPRİ’CİLER: Sözüm ona sosyalist falan takılıp da Vatan Şaşmaz’ın ardından “Vatan şaştı” diye çirkin espriler yapan tipler.

HA ŞÖYLE CHP

BİN bir emekle “Adalet Kurultayı” düzenliyorlar.

Birkaç kendini bilmez ise... Kurultay alanına kurmuşlar çilingir sofrasını, kafaları çekiyor. Kafaları çektikleri alanın hemen yanında ise Çanakkale destanını yazan kahramanlar yatıyor.

Bekledim, CHP ne yapacak diye.

Ve sonuç: Çok etkili, çok çabuk ve çok net bir tepki kondu.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama şöyle:

- 30 bin kişinin katıldığı Adalet Kurultayı’nda bütün katılımcılar, şehitlerimize ve kurultayın ruhuna yakışır davranırken... Kendini bilmez birkaç kişinin alkol aldığı tespit edilmiştir.

- Bu kişiler derhal kamp dışına çıkarılmıştır. Parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerle ilgili ihraç işlemi başlatılmıştır.

- Bu kişilerin davranışları bizleri ve vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır. Çanakkale ruhuyla bağdaşmayan bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bütün vatandaşlarımız bilmelidir.

Ha şöyle CHP... Ha şöyle.

JANDARMA TÜRKÜSÜNÜ ÖLDÜREN BİSİKLET





MAHMUT Tuncer’in havalandırdığı “Jandarma” türküsünü pek severim.

*

Sözleri şöyle:

“Jandarmanın alayları koğuştur koğuştur / Benim yârim jandarmada çavuştur çavuştur / Kız ben sana demedim mi karşıki dağlar jandarma jandarma / Yarim ufak sen askere gönderme gönderme.”

*

Bir sahil kasabasında çekilen “jandarma ve üç tekerlekli bisikleti” konseptli bu fotoğraf, jandarma türküsünü bir daha ayağa kalkmamak üzere yere sermiştir.

BİR TAYYİP ERDOĞAN, BİR ABDÜLHAMİD TABLOSU





YENİ Şafak’ta bir yazar, şöyle yazmış:

“Milyonluk ofislerinde pahalı ahşap masalarının arkasına bir Erdoğan, bir Abdülhamid Han tablosu koyan ihalesini alıp yürüyor...”

*

Sayın ihaleciler!

Abdülhamid / Erdoğan tabloları deşifre olmuştur.

Bundan böyle...

Alparslan / Erdoğan tabloları ile yola devam etmelisiniz.

DURSUN BU HAYASIZCA AKIN

BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı, evli yeğeniyle bir teknede ensest ilişki yaşarken görüntülenen Murat Başoğlu hakkında soruşturma açmış.

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Soruşturmanın gerekçesi şu:

Kamuya açık bir yerde hayasızca hareketlerde bulunmak.

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Bodrum Başsavcılığı’nı tebrik ederek...

Hemen başladım mırıldanmaya:

“Dursun bu hayasızca akın...”

AMERİKALI MÜCAHİT MAĞDURLARI NE DİYOR?





BUGÜNLERDE YIĞINLA MESAJ GELİYOR İHLASZEDELERDEN... İŞTE ONLARDAN SADECE BİRKAÇI:

- YİĞİT ASLAN: Ey cumhuriyet savcıları! Bu hortumcu İhlas Finans’a hak ettiği cezayı ne zaman vereceksiniz? Yüzbinlerce mağdur var.

- MEHMET SEVER: Yıllardır görmezden gelinen İhlas Finans olayını gündeme getirdiğiniz için teşekkürler. TGRT’deki evliya menkıbelerine kanarak tüm paramı oraya yatırmıştım. Ayıldım ama her şeyim de gitti. SSK emeklisiyim. Üniversitede çocuklarım var.

- NAZIM BAŞOL: Yıllardır kimseye ulaşamadık, sesimizi duyuramadık. Size teşekkür ediyoruz.

- İLYAS YEŞİLKANAT: İhlas Finans mağdurlarından biri de benim. Lütfen yazmaya devam edin. Belki devlet büyüklerinin vicdanlarının harekete geçmesini sağlayabilirsiniz.

- OSMAN YEŞİLDAĞ: Bu İhlas Grubu’nu kim koruyor acaba? 16 yıldır paralarımızın üstüne yatmışlar, vermiyorlar. Mudilere “Paranı veririm ancak benden daire alırsan” diyorlar. Daireyi de 1.5 / 2 kat arttırılmış fiyattan vermek istiyorlar.

- H.A.: Allah sizden razı olsun. 16 yıllık İhlas Finans yaramıza merhem olmaya çalıştığınız için...

- MUHAMMED ŞİMŞEK: Abi bu İhlas Finans konusunu her gün yazarak büyük sevaba giriyorsun, hayır yapıyorsun. Mağdurlar sana dua ediyor.

FETÖ OTOBÜSÜ

BİLENLER bilir.

Türkiye’de İhlas Grubu denilince akla gelen ilk cümle şudur:

“Kim iktidara gelirse... İhlasçılar hemen onun otobüsüne binerler.”

*

Bu bilinen hükümden yola çıkarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyecek çok insan var Türkiye’de:

FETÖ’nün alçak darbe girişimi başarılı olsaydı...

FETÖ otobüsüne ilk binecek olan da bu İhlasçılardı.

ZIRVA

AYDIN Doğan’a dedim ki:

“İhlas Finans’ı siz batırmışsınız.”

*

Güldü.

Ve sadece “Zırva tevil götürmez, hele bu zırva hiç tevil götürmez” dedi.

Başka da bir şey demedi.