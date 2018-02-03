CHP’yi kime sorarsan ne cevap alırsın?

- TAYYİP Erdoğan’a sorarsan: İki koyunu güdemeyen, hiçbir şeyden çakmayan, milli ve yerli olmayan bir parti.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu’na sorarsan: Yüce dağlar aslanı...

*

- Marabaya sorarsan: Ben bilmem hükümet bilir beyim.

*

- Fesli Deli Kadir’e sorarsan: Yunan partileri bile bundan iyidir.

*

- Selin Sayek Böke’ye sorarsan: Bir şeyler yanlış ama nelerin yanlış olduğunu bilmiyoruz.

*

- Ahaliye sorarsan: Kemal Kılıçdaroğlu’nda liderlik kumaşı yok.

*

- CHP delegesine sorarsan: Parti Meclisi’ne kapağı attık mı işlem tamamdır.

*

- Doğu Perinçek’e sorarsan: HDP sempatizanı...

*

- HDP’ye sorarsan: Devletçi, Kemalist, statükocu falan...

*

- Dindara sorarsan: Parti dediğinin alnı secde görecek abi...

*

- Mehmet Bekaroğlu’na sorarsan: Dindarlığını Allah’a, bana insanlığını göster.

*

- Muharrem İnce’ye sorarsan: Bir çıldırtıcı beceriksizlik.

*

- İzmir’e sorarsan: İstemeyerek de olsa oy veriyoruz partisi.

*

- Ümit Kocasakal’a sorarsan: Atatürk’ün çizgisinden sapmış bir parti.

*

- Devlet Bahçeli’ye sorarsan: Ağzına ne gelirse söylesen başına bir iş gelmez.

DİYANET, ADNAN OKTAR’IN ‘KERHANE’ SUÇLAMASINI CEVAPSIZ BIRAKMAMALI

DİYANET İşleri Başkanı, Adnan Oktar’a saydırınca...

Adnan Oktar da açtı ağzını yumdu gözünü.

*

Söylediği şu Adnan Oktar’ın:

“Ey Diyanet! Sizin maaşınız kerhanelerden alınan paralarla ödeniyor.”

*

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı...

Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı.

*

Böyle bir lafı...

Bir CHP’li falan söyleseydi...

İmamlar ayaklanır, müftüler hakaret davası açar, Diyanet bildiri üstüne bildiri yayınlar, camilerin önünde gösteriler falan yapılırdı.

*

Ama Adnan Oktar söyleyince...

“Tıs” yok.

*

Ne iş?

BAŞI AÇIKLIK EYLEMİ

TÜRKİYE’de başları zorla açtırılmak istenen kızlar, başörtüsü eylemi yapıyorlardı.

*

O dönem... Başörtülülere bazı başı açık kadınlar da destek veriyordu.

*

Bugünlerde İran’da başları zorla örttürülen kadınlar, başı açıklık eylemi yapıyor.

*

Bakalım Türkiye’deki bazı başörtülüler, İran’daki başı açıklık eylemine destek verecek mi?

BASKI DÖNEMLERİNDE NELER ORTAYA ÇIKAR?

- MÜZİK patlar... Acayip şarkılar çıkar ortaya...

*

- Sinemada devrim olur... Yılmaz Güney’ler falan çıkar ortaya...

*

- Roman alır başını gider... Oğuz Atay’lar, Tanpınar’lar falan çıkar ortaya...

*

- Şarkılar uçar... “Acılara Tutunmak” falan tarzı şarkılar çıkar ortaya.

*

- Tiyatro canlanır... “Ankara Sanat Tiyatrosu” falan her oyunuyla olay olup çıkar ortaya...

*

Hiçbirinin ama hiçbirinin olmaması...

Neye delalettir?

*

Sadece soruyorum.

YAN YANA GELMELERİ HAYRET ETTİREN ŞEYLER

- SILA ve tokat yemek...

*

- Nusret ve sempati...

*

- Kar ve İstanbul...

*

- Seren Serengil ve “Hapishanelere Güneş Doğmuyor” türküsü...

*

- Adnan Oktar ve kediciksizlik...

*

- Siyaset ve düzey...

*

- Metrobüs ve tenha...

*

- Harekât ve haritasız anlatım...

TAM DA ‘REİS! AVRASYA TÜNELİ ZAMMINA EL AT’ DİYE YAZACAKTIM Kİ

ULAŞTIRMA Bakanı devreye girdi.

Ve zammı azıcık ufalttı.

*

Fakat bu azıcık ufaltma...

Konuya Reis’in el atmasına mani değil.

*

Reis, devreye girip “Biraz daha ufaltın” demeli.