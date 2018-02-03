- TAYYİP Erdoğan’a sorarsan: İki koyunu güdemeyen, hiçbir şeyden çakmayan, milli ve yerli olmayan bir parti.
CHP’yi kime sorarsan ne cevap alırsın?
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- Kemal Kılıçdaroğlu’na sorarsan: Yüce dağlar aslanı...
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- Marabaya sorarsan: Ben bilmem hükümet bilir beyim.
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- Fesli Deli Kadir’e sorarsan: Yunan partileri bile bundan iyidir.
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- Selin Sayek Böke’ye sorarsan: Bir şeyler yanlış ama nelerin yanlış olduğunu bilmiyoruz.
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- Ahaliye sorarsan: Kemal Kılıçdaroğlu’nda liderlik kumaşı yok.
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- CHP delegesine sorarsan: Parti Meclisi’ne kapağı attık mı işlem tamamdır.
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- Doğu Perinçek’e sorarsan: HDP sempatizanı...
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- HDP’ye sorarsan: Devletçi, Kemalist, statükocu falan...
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- Dindara sorarsan: Parti dediğinin alnı secde görecek abi...
*
- Mehmet Bekaroğlu’na sorarsan: Dindarlığını Allah’a, bana insanlığını göster.
*
- Muharrem İnce’ye sorarsan: Bir çıldırtıcı beceriksizlik.
*
- İzmir’e sorarsan: İstemeyerek de olsa oy veriyoruz partisi.
*
- Ümit Kocasakal’a sorarsan: Atatürk’ün çizgisinden sapmış bir parti.
*
- Devlet Bahçeli’ye sorarsan: Ağzına ne gelirse söylesen başına bir iş gelmez.
DİYANET, ADNAN OKTAR’IN ‘KERHANE’ SUÇLAMASINI CEVAPSIZ BIRAKMAMALI
DİYANET İşleri Başkanı, Adnan Oktar’a saydırınca...
Adnan Oktar da açtı ağzını yumdu gözünü.
*
Söylediği şu Adnan Oktar’ın:
“Ey Diyanet! Sizin maaşınız kerhanelerden alınan paralarla ödeniyor.”
*
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı olalı...
Böyle bir saldırıyla karşılaşmadı.
*
Böyle bir lafı...
Bir CHP’li falan söyleseydi...
İmamlar ayaklanır, müftüler hakaret davası açar, Diyanet bildiri üstüne bildiri yayınlar, camilerin önünde gösteriler falan yapılırdı.
*
Ama Adnan Oktar söyleyince...
“Tıs” yok.
*
Ne iş?
BAŞI AÇIKLIK EYLEMİ
TÜRKİYE’de başları zorla açtırılmak istenen kızlar, başörtüsü eylemi yapıyorlardı.
*
O dönem... Başörtülülere bazı başı açık kadınlar da destek veriyordu.
*
Bugünlerde İran’da başları zorla örttürülen kadınlar, başı açıklık eylemi yapıyor.
*
Bakalım Türkiye’deki bazı başörtülüler, İran’daki başı açıklık eylemine destek verecek mi?
BASKI DÖNEMLERİNDE NELER ORTAYA ÇIKAR?
- MÜZİK patlar... Acayip şarkılar çıkar ortaya...
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- Sinemada devrim olur... Yılmaz Güney’ler falan çıkar ortaya...
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- Roman alır başını gider... Oğuz Atay’lar, Tanpınar’lar falan çıkar ortaya...
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- Şarkılar uçar... “Acılara Tutunmak” falan tarzı şarkılar çıkar ortaya.
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- Tiyatro canlanır... “Ankara Sanat Tiyatrosu” falan her oyunuyla olay olup çıkar ortaya...
*
Hiçbirinin ama hiçbirinin olmaması...
Neye delalettir?
*
Sadece soruyorum.
YAN YANA GELMELERİ HAYRET ETTİREN ŞEYLER
- SILA ve tokat yemek...
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- Nusret ve sempati...
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- Kar ve İstanbul...
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- Seren Serengil ve “Hapishanelere Güneş Doğmuyor” türküsü...
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- Adnan Oktar ve kediciksizlik...
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- Siyaset ve düzey...
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- Metrobüs ve tenha...
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- Harekât ve haritasız anlatım...
TAM DA ‘REİS! AVRASYA TÜNELİ ZAMMINA EL AT’ DİYE YAZACAKTIM Kİ
ULAŞTIRMA Bakanı devreye girdi.
Ve zammı azıcık ufalttı.
*
Fakat bu azıcık ufaltma...
Konuya Reis’in el atmasına mani değil.
*
Reis, devreye girip “Biraz daha ufaltın” demeli.