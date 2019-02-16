CHP’ye ‘FETÖ’cü’ diyen CHP’li milletvekiline bir çift sözüm var!

Önce partisinden istifa edip başka bir partiye kapaklandı.
*
Sonra da bas bas bağırmaya başladı:
- CHP, FETÖ’cüdür!
- CHP’nin adaylarını FETÖ tayin ediyor!
- Oy vermeyin CHP’ye!
*
Eğer CHP yönetimi, Yıldıray Sapan denilen bu şahsa istediğini verseydi...
Bu Yıldıray Sapan adlı şahıs, yine bas bas bağıracaktı.
*
Ama bu sefer öyle değil de şöyle bağıracaktı:
- CHP ile FETÖ’yü yan yana gösteren şerefsizdir!
- CHP’de bir tek FETÖ’cü bulamazsınız!
- FETÖ’cü arıyorsanız kendi partinize bakın!
*
Eğer Yıldıray Sapan adlı şahıs...
Bana dönüp de...
“Hayır, Ahmet Hakan... Yanılıyorsun... Ben ilkesiz değilim... CHP’nin FETÖ’nün emrine girdiğini yeni öğrendim... CHP’nin adaylarını FETÖ’nün atadığını yeni fark ettim... Bugün bağırmamın nedeni budur...” diyorsa...
O zaman çıkacak...
FETÖ’nün hangi isimleri CHP’ye belediye başkan adayı yaptığını açıklayacak.
Tabii ikna edici dayanaklarıyla...
*
Bunu yapmadığı takdirde...
Kendisine...
“İlkesizin tekisin! İlkesizin tekisin!” diye...
Bas bas bağırmak, anamın ak sütü gibi helaldir bana.
İSTİFA EDİP BAŞKA PARTİDEN ADAY OLMAK
İLKESİZLİKTİR, bir... Dava şuuruna sahip olmamaktır, iki... Koltuk sevdalısı olmaktır, üç... Sadakatsizliktir, dört... Anında satış yapmaya bayağı bir yatkınlıktır, beş... “Ben yoksam yıkılsın her şey” anlayışına sahip olmaktır, altı... Kendini düşünmektir, yedi... Kendini önemsemektir, sekiz... Kendini hep koltuğa layık görmektir, dokuz... “Koltuksuz yaşayamam” diye bağırmaktır, on...
*
Niye uzatıyorum ki!
Kısacası ayıptır yahu ayıptır!
DÖNER/HAVLU
- Bedava döner dağıtıldığında oluşan görüntü...
- Bedava havlu dağıtıldığında oluşan görüntü...
Ülke ekonomisi hakkında birer göstergedir.
E HANİ HEPSİ YALANDI DENİZ ÇAKIR?
GİTTİĞİ mekânda başörtülü kadınlara salça olduğuna dair iddialar üzerine Deniz Çakır ne demişti?
Şunu demişti:
“Alayı yalan... Benim de başörtülü arkadaşlarım var.”
*
Dün Sabah’ta olayın geçtiği mekânın “operasyon müdürü” ile “satış müdürü”nün ifadeleri yer aldı.
İki yetkilinin söyledikleri şunlar:
*
S.A. (Operasyon Müdürü): Deniz Çakır bana, “Neden türbanlıları alıyorsunuz? Burası alkollü mekân” dedikten sonra karşı tarafın duyacağı şekilde “Arabistan değil burası” diye bağırdı.
*
M.T. (Şube Müdürü): Deniz Çakır, başörtülülerin masasının yanından geçerken “Ne bakıyorsunuz be!” diye sesini yükseltti. Daha sonra da “Sizin yeriniz burası değil, Arabistan’a gidin” dedi.
*
E hani her şey yalandı Deniz Çakır?
E hani hepsi iftiraydı?
E hani senin de başörtülü arkadaşların vardı?
EMRE KINAY BEY NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
KADIKÖY’e İYİ Parti’den aday olduğu söylenen Emre Kınay Bey’e sesleniyorum:
- Kazanma ihtimaliniz: Sıfır...
- Oyları bölme potansiyeliniz: Azıcık var...
- İdeolojik duruşunuzu pekiştirme fırsatı: Ne ideolojisi, ne duruşu, ne pekiştirmesi!
- Sanatınıza katkısı: Yok, hiç yok...
Hakkınızdır, sizin bileceğiniz bir iştir falan...
Ama yine de sormadan edemiyorum: Ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz Emre Kınay Bey?
HAY CHP KADAR...
SOKAKTA bir teyzeye mikrofon uzatılmış soruluyor:
“Pahalılığın sorumlusu kim sizce?”
*
Teyzem durur mu? Yapıştırıyor hemen cevabı:
“CHP’liler yüzünden.”
*
Bu teyzemiz, eğer “CHP muhalefet görevini yapamadı, iktidar kendisini denetimsiz hissetti, böyle oldu” falan demek istemiyorsa...
Şu iki şeyden biri yapılmalı:
*
- BİR: Ya bu teyzenin oy kullanma ehliyeti elinden alınmalı.
*
- İKİ: Ya da CHP, bir an önce dükkânı tamamen kapatıp gitmeli...
HAKLI ÇIKANLAR
- ÂŞIK MAHSUNİ: Bakınız: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana...
- LEVENT KIRCA: Bakınız: 90’lı yıllara damgasını vurmuş tüm skeçleri.
- AYSUN KAYACI: Bakınız: Eşit oy fikrine itiraz ettiği o meşhur sözü...
- ERBAKAN HOCA: Bakınız: “Yakında aç kalırsınız aç” uyarısı...
CHP’ye ‘FETÖ’cü’ diyen CHP’li milletvekiline bir çift sözüm var!
KISA bir süre öncesine kadar CHP’de milletvekili olan Yıldıray Sapan adlı şahıs, partisinden yüz bulamayınca...
Önce partisinden istifa edip başka bir partiye kapaklandı.
*
Sonra da bas bas bağırmaya başladı:
- CHP, FETÖ’cüdür!
- CHP’nin adaylarını FETÖ tayin ediyor!
- Oy vermeyin CHP’ye!
*
Eğer CHP yönetimi, Yıldıray Sapan denilen bu şahsa istediğini verseydi...
Bu Yıldıray Sapan adlı şahıs, yine bas bas bağıracaktı.
*
Ama bu sefer öyle değil de şöyle bağıracaktı:
- CHP ile FETÖ’yü yan yana gösteren şerefsizdir!
- CHP’de bir tek FETÖ’cü bulamazsınız!
- FETÖ’cü arıyorsanız kendi partinize bakın!
*
Eğer Yıldıray Sapan adlı şahıs...
Bana dönüp de...
“Hayır, Ahmet Hakan... Yanılıyorsun... Ben ilkesiz değilim... CHP’nin FETÖ’nün emrine girdiğini yeni öğrendim... CHP’nin adaylarını FETÖ’nün atadığını yeni fark ettim... Bugün bağırmamın nedeni budur...” diyorsa...
O zaman çıkacak...
FETÖ’nün hangi isimleri CHP’ye belediye başkan adayı yaptığını açıklayacak.
Tabii ikna edici dayanaklarıyla...
*
Bunu yapmadığı takdirde...
Kendisine...
“İlkesizin tekisin! İlkesizin tekisin!” diye...
Bas bas bağırmak, anamın ak sütü gibi helaldir bana.
İSTİFA EDİP BAŞKA PARTİDEN ADAY OLMAK
İLKESİZLİKTİR, bir... Dava şuuruna sahip olmamaktır, iki... Koltuk sevdalısı olmaktır, üç... Sadakatsizliktir, dört... Anında satış yapmaya bayağı bir yatkınlıktır, beş... “Ben yoksam yıkılsın her şey” anlayışına sahip olmaktır, altı... Kendini düşünmektir, yedi... Kendini önemsemektir, sekiz... Kendini hep koltuğa layık görmektir, dokuz... “Koltuksuz yaşayamam” diye bağırmaktır, on...
*
Niye uzatıyorum ki!
Kısacası ayıptır yahu ayıptır!
DÖNER/HAVLU
- Bedava döner dağıtıldığında oluşan görüntü...
- Bedava havlu dağıtıldığında oluşan görüntü...
Ülke ekonomisi hakkında birer göstergedir.
E HANİ HEPSİ YALANDI DENİZ ÇAKIR?
GİTTİĞİ mekânda başörtülü kadınlara salça olduğuna dair iddialar üzerine Deniz Çakır ne demişti?
Şunu demişti:
“Alayı yalan... Benim de başörtülü arkadaşlarım var.”
*
Dün Sabah’ta olayın geçtiği mekânın “operasyon müdürü” ile “satış müdürü”nün ifadeleri yer aldı.
İki yetkilinin söyledikleri şunlar:
*
S.A. (Operasyon Müdürü): Deniz Çakır bana, “Neden türbanlıları alıyorsunuz? Burası alkollü mekân” dedikten sonra karşı tarafın duyacağı şekilde “Arabistan değil burası” diye bağırdı.
*
M.T. (Şube Müdürü): Deniz Çakır, başörtülülerin masasının yanından geçerken “Ne bakıyorsunuz be!” diye sesini yükseltti. Daha sonra da “Sizin yeriniz burası değil, Arabistan’a gidin” dedi.
*
E hani her şey yalandı Deniz Çakır?
E hani hepsi iftiraydı?
E hani senin de başörtülü arkadaşların vardı?
EMRE KINAY BEY NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ?
KADIKÖY’e İYİ Parti’den aday olduğu söylenen Emre Kınay Bey’e sesleniyorum:
- Kazanma ihtimaliniz: Sıfır...
- Oyları bölme potansiyeliniz: Azıcık var...
- İdeolojik duruşunuzu pekiştirme fırsatı: Ne ideolojisi, ne duruşu, ne pekiştirmesi!
- Sanatınıza katkısı: Yok, hiç yok...
Hakkınızdır, sizin bileceğiniz bir iştir falan...
Ama yine de sormadan edemiyorum: Ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz Emre Kınay Bey?
HAY CHP KADAR...
SOKAKTA bir teyzeye mikrofon uzatılmış soruluyor:
“Pahalılığın sorumlusu kim sizce?”
*
Teyzem durur mu? Yapıştırıyor hemen cevabı:
“CHP’liler yüzünden.”
*
Bu teyzemiz, eğer “CHP muhalefet görevini yapamadı, iktidar kendisini denetimsiz hissetti, böyle oldu” falan demek istemiyorsa...
Şu iki şeyden biri yapılmalı:
*
- BİR: Ya bu teyzenin oy kullanma ehliyeti elinden alınmalı.
*
- İKİ: Ya da CHP, bir an önce dükkânı tamamen kapatıp gitmeli...
HAKLI ÇIKANLAR
- ÂŞIK MAHSUNİ: Bakınız: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana...
- LEVENT KIRCA: Bakınız: 90’lı yıllara damgasını vurmuş tüm skeçleri.
- AYSUN KAYACI: Bakınız: Eşit oy fikrine itiraz ettiği o meşhur sözü...
- ERBAKAN HOCA: Bakınız: “Yakında aç kalırsınız aç” uyarısı...