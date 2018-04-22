CHP’nin masasında şu üç formül var

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Kimse “CHP’li değil” diyemez. Adam CHP’nin milletvekili...

- Ekonomiden anlıyor.

- Sağ kesimle bağı var.

- Sivas ellerinde sazı çalınıyor.

- Halk dilini iyi biliyor.

- Belirli bir sempati uyandırabilir.

*

2- MERAL AKŞENER FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- İkinci turda Erdoğan’ın karşısında varlık gösterebilir.

- Ülkücü bir geçmişi var.

- Atatürkçülüğü tartışılmaz.

- CHP tabanından rahatlıkla oy alabilir.

- AK Parti tabanına itici gelmez.

- İddialı ve iddiacı...

*

3- MUHARREM İNCE FORMÜLÜ

Bu formülü masaya getirenlerin argümanları şunlar:

- Meydanları coşturabilir.

- Popülizm yapma kapasitesi fevkalade.

- Polemik yapma kapasitesi fazla.

- Dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkmış olması Kürt seçmen açısından bir avantaj olabilir.

- Bir tarafı Karadeniz’e dayanıyor.

- Erdoğan’a karşı iyi mücadele eder.

AK PARTİ’NİN ADAY OLARAK GÖRMEK İSTEDİĞİ TEK İSİM: KEMAL KILIÇDAROĞLU

AK Parti istiyor ki:

Rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu olsun.

*

Kemal Kılıçdaroğlu rakipleri olursa...

- Kazanacaklarından eminler.

- Yıpratacaklarından eminler.

- Halledeceklerinden eminler.

*

O nedenle...

Israrla ve inatla...

“Adayınız niye Kemal Kılıçdaroğlu olmuyor? Korkuyor değil mi?” falan diye...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun meydana atılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar.

İYİ PARTİ’YE ENGEL OLMAK İMKÂNSIZ

CUMHURBAŞKANLIĞI seçimi için...

İYİ Parti’ye engel olmak diye bir şey söz konusu değil.

Çünkü...

Meral Akşener, yüz bin imzayla aday olabiliyor.

Bunun önünde hiçbir engel yok.

Bu konuda YSK’nın falan yapacağı bir şey de yok.

*

Milletvekilliği seçimi için...

İYİ Parti’nin seçime girmesine engel olunursa...

Demokrat Parti ya da Saadet Partisi çatısı altında seçime girmeleri mümkün...

Ki böyle olursa...

İYİ Parti açısından çok daha avantajlı bir durum ortaya çıkıyor.

*

Kısacası...

İYİ Parti’ye engel çıkarmayı planlayanlar, İYİ Parti’ye kötülük değil iyilik yapmış olurlar.

*

Ya da şöyle söyleyeyim:

Ben İYİ Parti’nin yerinde olsam...

Yatıp kalkıp “bana engel olmaya çalışsınlar” diye dua ederdim.

İSLAM İYİ Kİ HEYKELE PEK SICAK BAKMIYOR

DÜŞÜNSENE abi:

İslam, heykele çok ama çok sıcak baksaydı...

Güzelim Anadolumuz...

Hatay’da dikilen “Künefeci heykeli”ne benzer ucubelerle dolacaktı.

*

Ey genç deistler!

Buradaki hikmeti görün ve tekrar imana gelin.

EN TAKDİRE ŞAYAN VATAN HAİNİ: NATALİE

İSRAİL vatandaşı bir sanatçı Natalie Portman.

*

Ülkesinin verdiği ödülü, “Filistinlileri öldürüyorsunuz” diyerek almayı reddetmiş.

Üstelik ülkesinden yükselen “vatan haini” suçlamalarını zerre takmayarak...

*

Sen yeryüzünün en takdir edilesi vatan hainisin Natalie.

Seni severdik, şimdi daha çok seviyoruz!

SÖYLESELER DE DİNLESEK

- ÜMİT BESEN: Kırmızı kadife perdeli bir mekân... Sandalyeler krem rengi örtülerle donatılmış... Böyle bir yerde söylese Ümit Baba... Biz de dinlesek.

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- AHMET ARSLAN: Türküye saygılı bir mekân olsa... Ahmet Arslan elinde sazıyla sahne alsa... Ve yumarak gözlerini o söylese, biz dinlesek.

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- GÜLDEN KARABÖCEK: Günay! Günay! Ey Günay! Herkesi çıkardığın o sahnene Gülden Hanım niye çıkmıyor? Çıkar da dinleyelim yahu!

EN SEVDİĞİM

- En sevdiğim fabrika: Çikolata fabrikası.

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- En sevdiğim yogi: İzzet Altınmeşe.

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- En sevdiğim ittifak: ANAP, Doğru Yol, DSP ittifakı.