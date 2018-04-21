Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?
"Ahmet Hakan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ahmet Hakan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

ahmethakan@hurriyet.com.tr

CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı?

21 Nisan 2018

AŞAĞI yukarı şöyle bir şey olmalı:

*

- 70 yaşını geçmemiş olmalı.

*

- Cerbezeli olmalı, ağzı iyi laf yapmalı.

*

- Cem Yılmaz gibi espri yapamasa da belirgin bir mizah duygusu olmalı.

*

- Muhafazakâr kitle yadırgamamalı.

*

- Kürtler, “Buna oy vermeye benim elim gitmez heval” dememeli.

*

- Halk dilinden konuşmayı iyi becermeli. Basitleştirme, sadeleştirme şampiyonu olmalı.

*

- “Cenabı Allah” derken de, “Atatürk” derken de ağzına yakışmalı.

*

- Medyayla arası iyi olmamalı. Hatta medyayla didişmeli.

*

- Söylediği hiçbir şey eski olmamalı, söylediği her şey yeni olmalı.

*

- Hacı teyzelerimizde “Vah yavrum” dedirtecek türden bir şefkat duygusu uyandırmalı.

*

- Polemik canavarı olmalı.

*

- Arada şöyle birkaç kafiyeli mısra patlatmalı...

*

- Sadece İzmir, Muğla, Edirne’de değil Kayseri, Konya, Erzurum gibi illerde de rahat etmeli.

*

- Hem iddialı olmalı, hem iddiacı olmalı.

*

- Gözyaşı dökebilmeli, kahkaha atabilmeli.

*

- Hakiki, sahici, samimi olmalı.

*

- Arada “siz hepiniz, ben tek” diyebilmeli.

 

KAHKAHALARLA GÜLDÜREN TÜRDE BİR SAVRUKLUK

“CHP doğru dürüst bir aday çıkarabilecek mi” sorusunun cevabı, bugünden belli olmuş durumda:

Pek mümkün görünmüyor!

Neden mi?

Çünkü...

AK Parti bile CHP’den...

Daha tutarlı, daha rasyonel, daha derli toplu, daha stratejik yaklaşımlar beklerken...

CHP’den sadece ve sadece...

- Savrukluk...

- Dağınıklık...

- Başıbozukluk...

Yükseliyor.

Herkes partinin üst üste yapacağı toplantılarla, kılı kırk yararak, ortak aklı çalıştırarak bir aday belirlemesini beklerken...

CHP’de şunlar oluyor:

- Partinin Genel Başkan Yardımcısı, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım” diye ortaya çıkıyor.

- Adı sanı duyulmamış bir milletvekili, “Ben de adayım” diye açıklama yapıp adını sanını duyurmaya çalışıyor.

*

Ve CHP’nin bu perişan hali karşısında...

- AK Partililer, hayatlarının en keyifli kahkahalarını atıyorlar.

- CHP’liler ise “Bizim parti galiba bizimle kafa buluyorlar” diyerek tırnak yiyorlar.

 

VAY EFENDİM NASIL BASKIN SEÇİM DERMİŞİZ?

- Kasımda yapılmasına karar verilse... ‘Erken seçim’ olabilirdi.

- Ağustosta yapılmasına karar verilse... ‘Bayağı erken seçim’ olurdu.

- Haziranda yapılmasına karar verilince... ‘Erkenin de erkeni’ bir seçim oldu.

- ‘Erkenin de erkeni’ demek yerine ‘baskın’ demenin nesi yanlış birader?

- Elini vicdanına koy da söyle: Kendinle baş başa kaldığında “Ağabey ben bile bu kadar erken olmasını beklemiyordum” demiyor musun?

- Muhalefeti hazırlıksız yakalamadı mı bu tarih? Hiç değilse bu açıdan baskınlık bir tarafı yok mu?

- Yahu AK Parti milletvekilleri bile seçimin bu denli erken olmasına şaşırmadı mı?

- ‘Baskın seçim’ demek, illegal seçim, gayrimeşru seçim demek değil ki birader! Çık artık şu öküzün altından. Buzağı falan bulamazsın oralarda!

 

EKMELEDDİN BEY’E YÜKLENİP DURMAYIN

Bu konuda üç şey söyleyeceğim:

*

- BİR: Ekmeleddin Bey, sadece CHP’nin adayı değildi. MHP’nin de adayıydı... İki partiyle birden yola çıkmıştı.

- İKİ: Siyasete devam kararı veren Ekmeleddin Bey’in ya CHP’yi ya da MHP’yi tercih etmesi beklenirdi. MHP’yi tercih etti.

- ÜÇ: MHP’de siyaset yapan Ekmeleddin Bey, tabii ki partisinin ittifakına sahip çıkacak ve Erdoğan’a oy vereceğini söyleyecek.

 

CHP’nin adayı nasıl bir şey olmalı

- FİLİZ AKIN: Asil bir duruşu olduğu muhakkak... Yanında yöresinde elini kolunu nereye koyacağını bilemezsin... Karşısındakinin kendine çeki düzen vermesine yol açar. Duru, sade ve yalansız bir güzelliği var. Ama en güzeli o değil.

- GÜLŞEN BUBİKOĞLU: ‘Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin’ şarkısının bol bol çalındığı o eski filmdeki güzelliği hakikaten dillere destandır. Matraklığıyla güzelliğini bir arada götürme becerisine diyecek yok. Ama en güzeli o da değil.

TÜRKAN ŞORAY: Güzelliği bizim milletinin güzellik anlayışına uygun mu? Kesinlikle uygun. Pervasızlığı da, küstahlığı da, mahzunluğu da kendine yakıştırabiliyor mu? Kesinlikle yakıştırıyor. Güzelliğe damgasını vurmuş mu? Elbette. O halde birinci o.

X
﻿
Ahmet HAKAN Ahmet HAKANTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri