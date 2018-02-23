CHP Sözcüsü Tezcan: Zinadan uzak duracağız

Dedim ki:



“Zina konusunu biricik tartışma konusu yapacak mısınız? Zina konusuna dalacak mısınız?”



Net konuştu Bülent Tezcan.



Ve şu üç şeyin altını çizdi kalın kalın:



BİR: Çocuk istismarı konuşulurken zina konusunun gündeme getirilmesi meseleyi sulandırmaktır.



İKİ: Zina meselesini, Erdoğan’ın toplumu kutuplaştırma cephesinde kullanmak istediği yeni bir enstrümanı olarak görüyoruz.



ÜÇ: Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Zinayı tartışmak yerine çocuk istismarını ısrarla gündemde tutacağız.



Dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum:



Bakalım başarabilecekler mi?





YETİŞ YA ALİYA! MEDET YA MALCOLM!

Battaniyeden tahrik olan hocaların eline kaldık... Yetiş ya Aliya!



İslam’ı bel altından bir türlü bel üstüne çıkarmamaya azmetmiş bazı tiplerin hücumuna uğradık... Medet ya Şeriati!



Asansör fantezileriyle İslam’ı gülünç duruma düşüren bir takım ilim ve aksiyon adamlarının tasallutu altındayız... Yetiş ya Malcolm X!



Minnacık kız çocuklarının evlendirilmesi gerektiğine dair analizler patlatan adamların eline düştük... Medet ya Sezai Karakoç!





GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ





İZMİR Bayraklı’da bir ilkokulun üçüncü sınıfında öğrencilerle birlikte yaşayan kedi Tombi, bir velinin şikâyetiyle sınıftan ayrılmak zorunda kalmıştı.



Ve sonunda hepimizin içini ferahlatan gelişme yaşandı:



Yetkililer devreye girdi, Tombi’nin yeniden sınıfa dönmesine izin çıktı.



Devreye giren tüm yetkililere, Tombi için uğraş veren tüm öğretmenlere ve öğrencilere kucak dolusu teşekkürler!





ORHAN PAMUK NEDEN PEK ETKİLİ OLAMIYOR

Biraz oportünist bulunuyor galiba...

Biraz bencil olarak algılanıyor galiba...

Biraz hesapçı gibi değerlendiriliyor galiba.

Biraz samimiyetsizlik etkisi uyandırıyor galiba.



Kişisel tarihi çeşitli kesimleri biraz öfkelendiriyor galiba.





TAMAM İZLEDİK, İZLİYORUZ

KİME rastlasam...



Darphane soygununu anlatan İspanyol dizisini hararetle tavsiye ediyor. Tamam kardeşim. İzliyoruz. Tamam. Güzel. Tamam. Sardı.



Kime rastlasam...



“Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” adlı filmi hararetle tavsiye ediyor. Tamam kardeşim. İzledik. Tamam. Harika! Etkileyici. Tamam. Müthiş!





YENİ SİYASİ SÖZLÜK

KOALİSYON: Seçimden sonra yapılan şey.

İTTİFAK: Seçimden önce yapılan şey.





YAZIN BİR KENARA

ABDULLAH Gül, Saadet Partisi’nin adayı olarak çıkabilir.



Bunu yazın bir kenara lütfen.



“Ahmet Hakan dediydi” dersiniz.





BİR HAKKI TESLİM

“VAY delikanlı gönlüm vay / Sen bu kurşunu yine mi yedin” şarkısından söz etmiştim dünkü yazımda.



Eserin asıl sahibi Ahmet Şafak’tan söz etmeyi atlayarak...



Bin bir özürle Ahmet Şafak’a bin selam diyorum.





KALPAK İLE FES SAVAŞI





Nasuh Mahruki... Hasta yatağında kalpakla...



Kadir Mısıroğlu... Hasta yatağında fesle...



Size bir şey söyleyeyim mi?



Seksen nesil geçse de...



Bu memlekette semboller üzerinden kavga bitmez.





ÇOK ALAMETLER BELİRDİ: ERKEN SEÇİM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan zina meselesini gündeme getirdi.



İttifak çalışmaları hızla tamamlandı.



Afrin Harekâtı, iktidar için uygun bir ortamı doğurdu.



Çiftçiye müjdeler falan gündemde...



Kısacası...



Çok alametler belirdi.



Galiba erken seçim bombası patlayacak.



