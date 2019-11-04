Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ı neden sevmemeye başladılar?

Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar.
Önce “Cem Yılmaz’ın son filmine gitmiyoruz” kampanyası yaptılar.
Şimdi de “Recep İvedik 6’ya gitmiyoruz” kampanyası yapıyorlar.
*
Peki dertleri ne bu arkadaşların?
*
Cem Yılmaz sinemasının niteliği mi?
Hiç alakası yok.
Recep İvedik karakterinin düzeyi mi?
Hiç alakası yok.
Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya...
Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya...
İşte tek neden bu!
*
Cem Yılmaz son gösterisini Külliye’nin salonunda yapıverse...
Şahan Gökbakar “Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum” deyiverse...
Anında yelkenleri suya indirecekler.
*
Kafaları şöyle işliyor bu kampanyaları başlatanların ve omuz verenlerin:
*
BİR: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde selam çakıyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden iyisi yok.
*
İKİ: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde aykırı gidiyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden kötüsü yok.
*
“AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler” diye bir liste yapılsa...
Bu muazzam sığlık, garanti birinci olur.
TABİİ İŞİN BİR DE ŞÖYLE BİR YÖNÜ VAR
CEM Yılmaz ile Şahan Gökbakar...
Hükümete, Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye inceden minicik bir selam çakmış olsalardı...
İflah olmaz hükümet, Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanları...
Şimdiye çoktaaan bu iki ismin üzerinde ter ter tepiniyor olurlardı.
*
Yani bu iş iki yönlüdür ve bu nedenle bir Türkiye dramıdır!
BAYILDIĞIM İKİ TEPKİ
OKUDUĞUNU anlamayanlara, ne yazıldığına bakmayanlara, fanatizmden gözü kör olmuşlara, sersem sepelek duyar kasanlara, pozisyon aydınlarına, gerekçesiz saydıranlara, her şeyi çözdüğünü sananlara...
Şu iki cümleyle karşılık vermeye bayılıyorum:
BİR: Ticari! Bekleme yapma.
İKİ: Boş yapma.
TUNÇ SOYER İZLENİMLERİ
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer nasıl biri?
İdeolojik olarak sekter, belli bir yaşam tarzının dışındakilere karşı katı, yüzü gülmeyen, espriye kapalı bir başkan mı?
Yoksa işini sonsuz ciddiye alan, kahvehanelerin önünden geçerken “Selamün aleyküm” diyen, İzmir’in yoksul mahallelerini pek seven bir başkan mı?
*
İzmir’e gittim, Tunç Soyer’le buluştum, konuştum, gözlemledim, eşi Neptün Soyer’le tanıştım...
Ve çok ilginç izlenimler derleyip döndüm.
HEPSİ YARIN BU KÖŞEDE...
AMMA DA GENÇMİŞİZ HA!
DÜN AK Parti’nin kuruluş yıldönümüydü.
17 yıl önce 3 Kasım 2002’de kuruldu AK Parti...
*
İşte tam da böyle bir günde...
Kanal D Haber’de aktardığı kulislerle olaylar yaratan muhabirliğin yüz akı Seçil Özer’den geldi bu fotoğraf.
*
Önce “Vay be, amma da gençmişim” diye mesaj attım Seçil’e... “Erdoğan da gençmiş” diye karşılık geldi. Ardından “Tamamen unutmuşum, nerede çekilmiş bu fotoğraf?” diye sordum. “Katar gezisinde çekilmiş” cevabını aldım. Seçil’e son sorduğum soru şu oldu: “Nereden buldun bunu?”. Cevap şöyleydi: “Arşiv taraması yaparken karşıma çıktı”.
TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ KALEMSEVERLERİ
HAFTA sonu düzenlenen “Kalem Festivali” münasebetiyle Türkiye’nin en ünlü kalemseverlerini yazıyorum: Tabii ki öncelikle bizim Doğan Hızlan’ımız... Ardından gelen isimler ise şunlar: Murat Bardakçı, Ekrem İmamoğlu, İbrahim Kalın, Nabi Avcı, Sunay Akın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Prof. Muhittin Şimşek, Tuncay Özilhan...
ACI GERÇEKLER
Eğer herhangi bir maratonda Kenyalı bir atlet varsa geri kalanların vay haline!
*
Eğer gözleri yatırmış bir WhatsApp mesajı bekliyorsan gelmez o mesaj...
*
Eğer “Ölüm De Var” isimli bir kitap yazdıysan önünde imza kuyruğu olmaz.
*
Eğer ortamda bir İzmirli varsa bilin ki en çok eğlenecek olan odur.
*
Eğer bir kedi sana sırnaşıyorsa tek bir amacı vardır: Ödül maması!
Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar’ı neden sevmemeye başladılar?
Kampanyalar düzenleniyor peş peşe...
Bilhassa Akit gazetesinden bir ismin başını çektiği kampanyalar.
Önce “Cem Yılmaz’ın son filmine gitmiyoruz” kampanyası yaptılar.
Şimdi de “Recep İvedik 6’ya gitmiyoruz” kampanyası yapıyorlar.
*
Peki dertleri ne bu arkadaşların?
*
Cem Yılmaz sinemasının niteliği mi?
Hiç alakası yok.
Recep İvedik karakterinin düzeyi mi?
Hiç alakası yok.
Cem Yılmaz Kazdağları ile ilgili bir paylaşım yaptı ya...
Şahan Gökbakar hükümete azıcık aykırı gitti ya...
İşte tek neden bu!
*
Cem Yılmaz son gösterisini Külliye’nin salonunda yapıverse...
Şahan Gökbakar “Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum” deyiverse...
Anında yelkenleri suya indirecekler.
*
Kafaları şöyle işliyor bu kampanyaları başlatanların ve omuz verenlerin:
*
BİR: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde selam çakıyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden iyisi yok.
*
İKİ: İktidara, Erdoğan’a, AK Parti’ye bir biçimde aykırı gidiyorsan... Hangi filmi çevirirsen çevir, senden kötüsü yok.
*
“AK Parti’ye AK Parti içinden yapılan kötülükler” diye bir liste yapılsa...
Bu muazzam sığlık, garanti birinci olur.
TABİİ İŞİN BİR DE ŞÖYLE BİR YÖNÜ VAR
CEM Yılmaz ile Şahan Gökbakar...
Hükümete, Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye inceden minicik bir selam çakmış olsalardı...
İflah olmaz hükümet, Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanları...
Şimdiye çoktaaan bu iki ismin üzerinde ter ter tepiniyor olurlardı.
*
Yani bu iş iki yönlüdür ve bu nedenle bir Türkiye dramıdır!
BAYILDIĞIM İKİ TEPKİ
OKUDUĞUNU anlamayanlara, ne yazıldığına bakmayanlara, fanatizmden gözü kör olmuşlara, sersem sepelek duyar kasanlara, pozisyon aydınlarına, gerekçesiz saydıranlara, her şeyi çözdüğünü sananlara...
Şu iki cümleyle karşılık vermeye bayılıyorum:
BİR: Ticari! Bekleme yapma.
İKİ: Boş yapma.
TUNÇ SOYER İZLENİMLERİ
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer nasıl biri?
İdeolojik olarak sekter, belli bir yaşam tarzının dışındakilere karşı katı, yüzü gülmeyen, espriye kapalı bir başkan mı?
Yoksa işini sonsuz ciddiye alan, kahvehanelerin önünden geçerken “Selamün aleyküm” diyen, İzmir’in yoksul mahallelerini pek seven bir başkan mı?
*
İzmir’e gittim, Tunç Soyer’le buluştum, konuştum, gözlemledim, eşi Neptün Soyer’le tanıştım...
Ve çok ilginç izlenimler derleyip döndüm.
HEPSİ YARIN BU KÖŞEDE...
AMMA DA GENÇMİŞİZ HA!
DÜN AK Parti’nin kuruluş yıldönümüydü.
17 yıl önce 3 Kasım 2002’de kuruldu AK Parti...
*
İşte tam da böyle bir günde...
Kanal D Haber’de aktardığı kulislerle olaylar yaratan muhabirliğin yüz akı Seçil Özer’den geldi bu fotoğraf.
*
Önce “Vay be, amma da gençmişim” diye mesaj attım Seçil’e... “Erdoğan da gençmiş” diye karşılık geldi. Ardından “Tamamen unutmuşum, nerede çekilmiş bu fotoğraf?” diye sordum. “Katar gezisinde çekilmiş” cevabını aldım. Seçil’e son sorduğum soru şu oldu: “Nereden buldun bunu?”. Cevap şöyleydi: “Arşiv taraması yaparken karşıma çıktı”.
TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ KALEMSEVERLERİ
HAFTA sonu düzenlenen “Kalem Festivali” münasebetiyle Türkiye’nin en ünlü kalemseverlerini yazıyorum: Tabii ki öncelikle bizim Doğan Hızlan’ımız... Ardından gelen isimler ise şunlar: Murat Bardakçı, Ekrem İmamoğlu, İbrahim Kalın, Nabi Avcı, Sunay Akın, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Prof. Muhittin Şimşek, Tuncay Özilhan...
ACI GERÇEKLER
Eğer herhangi bir maratonda Kenyalı bir atlet varsa geri kalanların vay haline!
*
Eğer gözleri yatırmış bir WhatsApp mesajı bekliyorsan gelmez o mesaj...
*
Eğer “Ölüm De Var” isimli bir kitap yazdıysan önünde imza kuyruğu olmaz.
*
Eğer ortamda bir İzmirli varsa bilin ki en çok eğlenecek olan odur.
*
Eğer bir kedi sana sırnaşıyorsa tek bir amacı vardır: Ödül maması!