Cem Uzan neden kafayı çıkarmaya başladı?

Önce şunu yaptı:
Eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’i “Türkiye’nin en gizli FETÖ’cüsü” ilan ederek AK Parti iktidarının hoşuna gideceğini düşündüğü bir çıkış yaptı.
*
Baktı, bu yeterince karşılık bulmadı.
*
Bu sefer de AK Parti iktidarının daha da hoşuna gideceğini düşündüğü yeni bir çıkış yaptı.
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a şöyle seslendi: “Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız!”.
*
Cem Uzan’ın bu kafa çıkarmalarına bakan bazı tipler, hemen analizler patlatmaya başladılar:
İktidar Cem Uzan’ı sahaya sürüyor.
İşleri Cem Uzan’a kaldı.
Cem Uzan eliyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Falan...
*
Peki bu analizler doğru mu?
Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ı sahneye mi sürüyor?
Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ın deli saçması iddialarına ve suçlamalarına mı bel bağladı.
Yoksa işin içinde başka bir iş mi var?
*
Cevap veriyorum:
Cem Uzan’ın iktidar tarafından sahaya sürülmesi falan söz konusu değil.
Olup biten şudur, şundan ibarettir:
Cem Uzan, AK Parti iktidarına...
“Bir hizmetim olacaksa hazırım. Bakın, şimdiden size hizmet ediyorum. Bana bir el atın, daha neler yaparım neler. Çözün sorunlarımı, bağışlayın borçlarımı, daha size ne kıyaklar yaparım” diye mesaj sarkıtmaya çalışıyor.
*
İktidarın hiç tınmadığını gören Cem Uzan, bu dakikadan sonra el arttırma yoluna gidebilir.
Çok yakında Cem Uzan’dan...
Elimde Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk dosyaları var.
Kanal İstanbul’a karşı çıkanların Paris’teki gizli toplantılarını yakında açıklayacağım.
İsmet Paşa’nın çok azılı bir FETÖ’cü olduğunu belgelerle kanıtlayacağım.
Türü açıklamalar gelebilir.
DAVUTOĞLU’NUN İSMAİL’İN KULAĞINI ÇEKMESİ ŞART
AHMET Davutoğlu’nun yanında gördüğünüz bu genç arkadaşın adı İsmail Günaçar.
Davutoğlu’nun yeni kurduğu partinin kurucular kurulu listesinde yer alan Günaçar’ın özellikleri şunlar:
22 yaşında... Amerika’da okudu... Sınıfları ikişer ikişer geçti. Lisans yetmedi, yüksek lisans falan da yaptı.
*
Videosunu gördüm.
İsmail Günaçar’a soruluyor:
“Ahmet Davutoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark nedir?”
*
Günaçar’ın bu soruya verdiği cevap şu:
“En azından Davutoğlu’nun diploması var”.
*
Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucular kuruluna aldığı bu genç arkadaşı derhal bir köşeye çekmesi ve kulağını hafifçe bükerek şöyle demesi şarttır:
*
“Bak İsmail... Tayyip Erdoğan, beni danışmanı yaptı. Yetmedi, Dışişleri Bakanı yaptı. Yetmedi, parti genel başkanı yaptı. Yetmedi, Başbakan yaptı... Tayyip Erdoğan beni bu makamlara getirirken... Onun diplomasıyla ilgili aklıma takılan en küçük bir soru işareti bile yoktu. Şimdi ayrı parti kurarken bu konuyu bu şekilde gündeme getirmek terbiyesizliktir, ayıptır. Amerika’da iyi bir eğitim alman güzel ama senin galiba biraz da terbiye eğitimi alman gerekiyor”.
*
Davutoğlu’nun önce bunu yapması...
Ardından da kamuoyunun huzuruna çıkıp bu yaptığını paylaşması gerekir.
Aksi takdirde...
İsmail’deki sorunun kendisinde de olduğu sonucu çıkabilir.
DAVUTOĞLU, BASIN, ÖZGÜRLÜK VE KAHKAHALAR
DAVUTOĞLU şöyle demiş: “Basının baskı altında olmadığı, sansür ya da otosansürün uygulanmadığı bir düzen inşa edeceğiz”.
*
Türk basınının azıcık içinde olan herkes, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde basının ensesinde nasıl boza pişirdiğini hatırlayarak bu sözleri kahkahalarla karşıladılar.
‘KUMPASÇI’NIN SİTESİNDE NE İŞİN VAR BÜLENT KUŞOĞLU
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Külliye’ye giden CHP’li” haberinin kaynak kişisi Talat Atilla için ne demişti?
Şunu demişti:
“Kumpasçı”.
*
Yani CHP’ye göre Talat Atilla...
CHP’ye karşı kumpas kuran, CHP’nin içini karıştıran, CHP’ye operasyon yapan bir isim...
*
Fakat bir de bakıyoruz ki...
CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu, Talat Atilla’nın sahibi olduğu internet sitesinin Talat Atilla’dan sonra gelen ikinci yazarı.
*
Hem adama “kumpasçı” diyorsunuz...
Hem de partinizin kasasını teslim ettiğiniz genel saymanınız ve Ankara milletvekiliniz bu adamın sitesinde yazarlık yapıyor.
*
Bu ne iştir CHP?
“Kumpasçı” diye nitelendirdiğiniz adamın sitesinde ne işiniz var Bülent Kuşoğlu?
AMAN REİS DUYMASIN
FİLMİN afişini görür görmez...
Merhum Muammer Karaca’nın Menderes döneminde sahneye koyduğu “Ednan Bey Duymasın” adlı politik taşlama oyunu aklıma geldi.
Dedim ki: Acaba buradaki Reis, aklımıza gelen Reis mi?
Biraz araştırdım. Değilmiş!
DEĞİNİP GEÇTİM
MAZHAR ALANSON: Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi... Fuat ve Özkan’dan biraz iletişim stratejisi dersi alması şart gibi...
MELİH GÖKÇEK: Twitter’ı öyle bir kullanıyor ki... Twitter’ın sahibi bile Twitter’ı bu kadar kullanmamıştır.
ALEYNA TİLKİ: Bu kızımız bu yaşta bu kadar olay oluyorsa... 10 yıl, 20 yıl sonra neler olur, gerçekten hayal bile edemiyorum.
ZÜLFÜ LİVANELİ: “Kadınlara silah verilsin” önerisini duyunca şöyle dedim: En insancıl, en barışçı, en silah karşıtı bir adamı bile çileden çıkardınız ey katiller!
Cem Uzan neden kafayı çıkarmaya başladı?
Cem Uzan, son günlerde sosyal medyadan kafa çıkarmaya başladı.
Önce şunu yaptı:
Eski cumhurbaşkanlarından Ahmet Necdet Sezer’i “Türkiye’nin en gizli FETÖ’cüsü” ilan ederek AK Parti iktidarının hoşuna gideceğini düşündüğü bir çıkış yaptı.
*
Baktı, bu yeterince karşılık bulmadı.
*
Bu sefer de AK Parti iktidarının daha da hoşuna gideceğini düşündüğü yeni bir çıkış yaptı.
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a şöyle seslendi: “Yabancı ajanlarla imzaladığınız belge elimde. Uluslararası mahkemelere sunulacak. Türk milleti sizden hesap soracak. Yargılanacaksınız!”.
*
Cem Uzan’ın bu kafa çıkarmalarına bakan bazı tipler, hemen analizler patlatmaya başladılar:
İktidar Cem Uzan’ı sahaya sürüyor.
İşleri Cem Uzan’a kaldı.
Cem Uzan eliyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.
Falan...
*
Peki bu analizler doğru mu?
Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ı sahneye mi sürüyor?
Gerçekten de iktidar, Cem Uzan’ın deli saçması iddialarına ve suçlamalarına mı bel bağladı.
Yoksa işin içinde başka bir iş mi var?
*
Cevap veriyorum:
Cem Uzan’ın iktidar tarafından sahaya sürülmesi falan söz konusu değil.
Olup biten şudur, şundan ibarettir:
Cem Uzan, AK Parti iktidarına...
“Bir hizmetim olacaksa hazırım. Bakın, şimdiden size hizmet ediyorum. Bana bir el atın, daha neler yaparım neler. Çözün sorunlarımı, bağışlayın borçlarımı, daha size ne kıyaklar yaparım” diye mesaj sarkıtmaya çalışıyor.
*
İktidarın hiç tınmadığını gören Cem Uzan, bu dakikadan sonra el arttırma yoluna gidebilir.
Çok yakında Cem Uzan’dan...
Elimde Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk dosyaları var.
Kanal İstanbul’a karşı çıkanların Paris’teki gizli toplantılarını yakında açıklayacağım.
İsmet Paşa’nın çok azılı bir FETÖ’cü olduğunu belgelerle kanıtlayacağım.
Türü açıklamalar gelebilir.
DAVUTOĞLU’NUN İSMAİL’İN KULAĞINI ÇEKMESİ ŞART
AHMET Davutoğlu’nun yanında gördüğünüz bu genç arkadaşın adı İsmail Günaçar.
Davutoğlu’nun yeni kurduğu partinin kurucular kurulu listesinde yer alan Günaçar’ın özellikleri şunlar:
22 yaşında... Amerika’da okudu... Sınıfları ikişer ikişer geçti. Lisans yetmedi, yüksek lisans falan da yaptı.
*
Videosunu gördüm.
İsmail Günaçar’a soruluyor:
“Ahmet Davutoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki fark nedir?”
*
Günaçar’ın bu soruya verdiği cevap şu:
“En azından Davutoğlu’nun diploması var”.
*
Ahmet Davutoğlu’nun partisinin kurucular kuruluna aldığı bu genç arkadaşı derhal bir köşeye çekmesi ve kulağını hafifçe bükerek şöyle demesi şarttır:
*
“Bak İsmail... Tayyip Erdoğan, beni danışmanı yaptı. Yetmedi, Dışişleri Bakanı yaptı. Yetmedi, parti genel başkanı yaptı. Yetmedi, Başbakan yaptı... Tayyip Erdoğan beni bu makamlara getirirken... Onun diplomasıyla ilgili aklıma takılan en küçük bir soru işareti bile yoktu. Şimdi ayrı parti kurarken bu konuyu bu şekilde gündeme getirmek terbiyesizliktir, ayıptır. Amerika’da iyi bir eğitim alman güzel ama senin galiba biraz da terbiye eğitimi alman gerekiyor”.
*
Davutoğlu’nun önce bunu yapması...
Ardından da kamuoyunun huzuruna çıkıp bu yaptığını paylaşması gerekir.
Aksi takdirde...
İsmail’deki sorunun kendisinde de olduğu sonucu çıkabilir.
DAVUTOĞLU, BASIN, ÖZGÜRLÜK VE KAHKAHALAR
DAVUTOĞLU şöyle demiş: “Basının baskı altında olmadığı, sansür ya da otosansürün uygulanmadığı bir düzen inşa edeceğiz”.
*
Türk basınının azıcık içinde olan herkes, Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde basının ensesinde nasıl boza pişirdiğini hatırlayarak bu sözleri kahkahalarla karşıladılar.
‘KUMPASÇI’NIN SİTESİNDE NE İŞİN VAR BÜLENT KUŞOĞLU
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Külliye’ye giden CHP’li” haberinin kaynak kişisi Talat Atilla için ne demişti?
Şunu demişti:
“Kumpasçı”.
*
Yani CHP’ye göre Talat Atilla...
CHP’ye karşı kumpas kuran, CHP’nin içini karıştıran, CHP’ye operasyon yapan bir isim...
*
Fakat bir de bakıyoruz ki...
CHP Genel Saymanı Bülent Kuşoğlu, Talat Atilla’nın sahibi olduğu internet sitesinin Talat Atilla’dan sonra gelen ikinci yazarı.
*
Hem adama “kumpasçı” diyorsunuz...
Hem de partinizin kasasını teslim ettiğiniz genel saymanınız ve Ankara milletvekiliniz bu adamın sitesinde yazarlık yapıyor.
*
Bu ne iştir CHP?
“Kumpasçı” diye nitelendirdiğiniz adamın sitesinde ne işiniz var Bülent Kuşoğlu?
AMAN REİS DUYMASIN
FİLMİN afişini görür görmez...
Merhum Muammer Karaca’nın Menderes döneminde sahneye koyduğu “Ednan Bey Duymasın” adlı politik taşlama oyunu aklıma geldi.
Dedim ki: Acaba buradaki Reis, aklımıza gelen Reis mi?
Biraz araştırdım. Değilmiş!
DEĞİNİP GEÇTİM
MAZHAR ALANSON: Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi... Fuat ve Özkan’dan biraz iletişim stratejisi dersi alması şart gibi...
MELİH GÖKÇEK: Twitter’ı öyle bir kullanıyor ki... Twitter’ın sahibi bile Twitter’ı bu kadar kullanmamıştır.
ALEYNA TİLKİ: Bu kızımız bu yaşta bu kadar olay oluyorsa... 10 yıl, 20 yıl sonra neler olur, gerçekten hayal bile edemiyorum.
ZÜLFÜ LİVANELİ: “Kadınlara silah verilsin” önerisini duyunca şöyle dedim: En insancıl, en barışçı, en silah karşıtı bir adamı bile çileden çıkardınız ey katiller!