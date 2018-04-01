Tek bir kişinin bile çatlamasına ve de patlatmasına yol açamazsınız.

*

Böyle diyerek...

Ancak ve ancak sizden olmayanların...

Size yaklaşma ihtimaline dev bir kazma daha vurmuş olursunuz.

*

“AKM’yi yıkacaklar, yerine otopark yapacaklar, bunlar kültür düşmanı” falan diyenlere...

“Çatlayın, patlayın” demek yerine...

“İşte bakın! AKM’yi yıkıyoruz, yerine de Türkiye’nin en büyük opera binasını yapıyoruz. Şimdi mahcup oldunuz mu?” denseydi...

Mahcubiyetten masanın altına girenler olmazdı belki ama yüzü kızaranlar kesin çıkardı.

*

Amaç nedir acaba?

- Kendilerini haksız biçimde eleştirenleri mahcup etmek mi?

- Yoksa kendilerinden olmayanları, kendilerinden bir AKM boyu daha uzaklaştırmak mı?

AMAN ZERRİN ÖZER AMAN!

SAYIN Zerrin Özer.

Posta gazetesinin Cumartesi ekine verdiğiniz röportajda...

- “Kız çocuğu evlenirken bakire olmalı” diyerek...

- “Türkiye’de kendimi son derece özgür hissediyorum” diyerek...

- “TRT’de program da yaparım, Erdoğan’ı da severim” diyerek...

İktidar nezdinde çok güzel puanlar toplamış olabilirsiniz.

*

Fakat Zerrin Özer...

Çok önemli bir taktiksel ve stratejik hata da yapmışsınız.

Puan getirici sözlerinizin arasına...

“Türkiye’de erkeklerin yarısı biseksüel. Toplum baskısından itiraf edemiyorlar” sözünü de sıkıştırmışsınız.

*

İşte bu cümle çok tehlikeli Zerrin Hanım!

Var ya...

İktidar cenahından...

“Sen bizi Türk erkeklerinin hangi yarısına koyuyorsun bakalım” diye bir çıkış gelirse...

Bu coşkun akacak selin önünde durmanız mümkün olamayabilir.

*

Aman Zerrin Özer aman!

Gider TRT’deki program falan...

Aman ha aman!

BRAVO FATİH BELEDİYESİ BRAVO MUSTAFA DEMİR

AK Parti iktidarında büyük boşluk oluşan alan hiç kuşkusuz kültür ve sanat alanı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, işte bu büyük boşluğun doldurulması adına hiç de mütevazı olmayan bir çalışmayı başlattı.

Tarihi yarımadada ilk kez büyük bir bienal düzenleniyor.

Bienalin adı: “YEDİTEPE BİENALİ”.

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Gelenekselle moderni bir araya getiren bu bienalde...

600’ün üzerinde sanatçı, 3 bine yakın eseriyle, 5 ana temada ve 30’a yakın tarihi mekânda karşımızda!

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“Çiçeğin Her hali”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekândan Taşanlar” temalarının yer aldığı bienalde geleneksel sanatların eşsiz örnekleri ilk kez sergileniyor.

Bienalde çağdaş sanatlara, güncel sanatçılara da yer veriliyor.

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Gidin tarihi yarımadaya ve sergilenen eserleri görün.

Gerçekten de görülmeye değer olduğunu fark edeceksiniz.

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Fatih gibi tarihi bir ilçeden yükselen, gelenekseli esas alan ama çağdaşa da sırtını dönmeyen bu çaba...

Yapmacıksız oluşu, özentiye kaçmayışı, şehir ve mekânla tam örtüşmesi, AK Parti iktidarının yükselmek istediği temellere işaret etmesi bakımından...

Tam isabettir.

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İşte tam da bu nedenle bravo Fatih Belediyesi... Bravo Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir...

BURCU GÜNEŞ’TEN TÜRKÜLER DİNLİYORUM

“Neredesin Firuze” albümünde yer alan “Gaip Yol” adlı bir şarkıyı seslendirmişti Burcu Güneş... O gün bugündür, “Bu sesin, bu tarzın, bu söyleyiş biçiminin türkülerle buluşması şarttır” diyordum. Ama içimden. Sonra? Bir haber gördüm:“Burcu Güneş türkü albümü çıkarıyor” diye... Bingo! İşte bu! Ve çıktı o albüm. “Anadolu’nun Güneşi” ismiyle... Çıkar çıkmaz da aldım. Hemen seçtiği türkülere baktım. En baba türküler vardı. Başladım dinlemeye... Ve dinledikçe de şunu dedim: “Hakikaten de bu sesin türkülerle buluşması şartmış be arkadaş!”

İşte türküler ve işte o türkülere Burcu Güneş’in kattıkları:

- Öyle bir “Üryan Geldim, Yine Üryan Giderim” diye haykırıyor ki... Bir haykırış bu kadar modern olur da geleneği bu kadar mı dışlamaz dedirtiyor.

- Kul Ahmet’in pek sempatik ve epeydir de unutulan “Yoh Yoh” türküsünü öyle edalı, öyle işveli ve öyle meydan okur bir tarzda söylüyor ki... Siz de giriyorsunuz türküdeki o “dedim / dedi” muhabbetine.

- Son günlerin milli marşı haline gelen “Minnet Eylemem”de... Selda Bağcan’a öyle bir eşlik ediyor ki... Zerre altta kalmıyor.

- Ve yine son günlerin çok popüler olan “Ervah-ı Ezelden” adlı deyişi öyle bir havalandırıyor ki... Adamı ervah-ı ezelden alıp levh-i kaleme fırlatıyor.

- İbrahim Tatlıses’in meşhur ettiği “Han Sarhoş Hancı Sarhoş” adlı şahane Mahzuni türküsünü öyle seslendiriyor ki... Yarası bir hoş olan deniz vurgununu yemiş gibi oluyorsun.

- Niğdeli büyük ozan Ali Ercan’ın “Adaletin Bu mu Dünya” türküsünün hakkını öyle bir vermiş ki... Ali Ercan dinlese... “Bravo bacım” der. Kesin der.

- Ve tabii Neşet Baba’yı da ihmal etmemiş albümde... “Nar Tanesi”ni ve “Bahçe Duvarından Aştım”ı öyle bir var etmiş ki...

Kendinin kılmış. Resmen ve alenen.