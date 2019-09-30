Canan’a öyle Nagehan’a böyle

“Katil devlet”.
*
Nagehan Alçı da birkaç gün önce televizyon ekranından şöyle haykırdı:
“Katil devlet”.
*
Canan Kaftancıoğlu’nun başına gelenleri yazıyorum:
Üzerine gidildi de gidildi.
Mavi gökyüzü kendisine dar edildi.
Mahkemelere düştü.
Hapis cezaları aldı.
*
Nagehan Alçı’nın başına gelenleri yazıyorum:
*
Hiçbir şey!
*
Unuttum...
Hatırlatın lütfen:
Adalet, neyin temeliydi?
SAÇMA SAPAN BİR FİKİR: ARABADA SİGARAYA CEZA
SAÇMA sapan çünkü...
Hangi arabada kimin sigara içtiğini tespit etmek müthiş bir organizasyon yeteneği gerektirir ki... Devletimizin böyle bir yeteneği olsaydı depremden bu denli ürkmezdik!
*
Saçma sapan çünkü...
Ha şahsın evinin salonunda sigara içmeyi yasaklamışsın ha arabasında... Arada pek fark yok gibi... Özel alan olması bakımından...
*
Saçma sapan çünkü...
Arabaları, arada bir müdür başyardımcılarının baskın vererek sigara kontrolü yaptığı lise tuvaletlerine çevirir ki... OMG!
*
Saçma sapan çünkü...
Arabada sigara içmeyen tiryakileri bile arabada sigara içmeye teşvik eder... Malum: Yasakların cazibeyi arttırmak gibi bir huyu vardır.
ADI BATSIN BÖYLE DEVLET TERBİYESİNİN
“ÇAĞRILDI/Çağrılmadı” tartışmaları artık geride kalmışken...
Ekrem İmamoğlu, nihayet doğru dürüst bir cevap verebildi.
Dedi ki:
“Çağrılmadım”.
*
İyi ama neden bu zamana kadar susmuş?
Onun da cevabını verdi İmamoğlu:
“Aldığım devlet terbiyesi nedeniyle sustum”.
*
Toplantıya çağrılmamışsın ama çağrıldığına dair iddialar var.
Ve sen susuyorsun.
Daha doğrusu susmuyorsun da lastikli laflarla vaziyeti geçiştirmeye çalışıyorsun.
Neden?
Devlet terbiyesi gereği...
*
Devlet terbiyesinden pek nasip almadığımdan olacak...
“Çağrıldım” ya da “Çağrılmadım” demenin, neden “devlet terbiyesizliği” olduğunu anlamadım, anlayamadım.
Devletin en tepesindeki kişiler, “Çağırdık kardeşim çağırdık” derlerken... Devlet terbiyesizliği yapmış olmuyorlar da...
Sen “Çağrılmadım kardeşim çağrılmadım” deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın?
*
Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye, haksızlık karşısında susmayı öğütlemez, öğütleyemez!
Eğer bir terbiye...
Sana karşı yapılan apaçık bir haksızlık karşısında sana susmayı öğütlüyorsa... Senin haksızlığa karşı haykırmana, açıklama yapmana, ifşa etmene engel oluyorsa...
Adı batsın böyle terbiyenin!
*
Ayrıca...
Böyle sersem sepelek bir terbiyenin terbiyelisi olmaktansa terbiyesizi olmak, süper onurlu bir tutumdur.
ÇOK NET BİR ORTAK NOKTA: AZİZ SANCAR’A HÜRMET
NEW York’ta düzenlenen Ara Güler sergisine Nobel ödüllü Aziz Sancar da katıldı.
Aziz Sancar’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hürmeti görünce...
İçimden şöyle dedim:
“Bu ülkede herkesin ama herkesin bir ortak noktası var: Aziz Sancar’a hürmet!”.
*
Umarım Aziz Sancar’larımızın sayısı artar.
Çünkü bu olursa...
Üzerinde ittifak edeceğimiz kişi sayısı da artmış olacak.
SANIRIM
Başımdan geçen bir olayı, aynı kişilere yeniden yeniden anlatırken yakalıyorum kendimi... Sanırım yaşlanıyorum.
New York seyahatinin yorgunluğunu üzerimden atmam, New York seyahat süresini bile geçti. Sanırım çaptan düşüyorum.
Film izlerken elim sürekli sardırma tuşunda... Hep ileri alıyorum... Hep... Sanırım tahammülsüzleşiyorum.
Apaçık haksızlığa maruz kalsam bile... Aldırmıyorum! En azından eskisi kadar aldırmıyorum. Sanırım dervişleşiyorum.
Çok kolay unutuyorum, çok kolay affediyorum, çok kolay barışıyorum. Sanırım vurdumduymazlaşıyorum.
Hep aynı mekânlara gidiyorum. Hep aynı kişilerle görüşüyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Sanırım obsesifleşiyorum.
FUAT OKTAY’A DAİR
“CUMHURBAŞKANI Yardımcısı” sıfatıyla...
Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı’nın önüne hiç geçmedi.
*
Belki de bu yüzden...
Etkili bir çıkışını, bir polemiğin ortasında kalışını, bir tartışmaya dalışını falan görmedik.
Ses tonunu bile çok ender duyduk.
*
Ve bütün bunlar nedeniyle sandık ki...
Hitabeti kötüdür, etkinliği pek yoktur, idareten o görevdedir falan...
*
Ancak en son Ekrem İmamoğlu etrafında yapılan “Çağrıldı/Çağrılmadı” tartışmasıyla ilgili olarak kameraların karşısında yaptığı açıklamayı izleyince...
Gerektiğinde gayet ağırbaşlı, gayet düzeyli, gayet okkalı açıklamalar yaptığını, yapabildiğini öğrenmiş olduk.
Canan’a öyle Nagehan’a böyle
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada şöyle demişti:
“Katil devlet”.
*
Nagehan Alçı da birkaç gün önce televizyon ekranından şöyle haykırdı:
“Katil devlet”.
*
Canan Kaftancıoğlu’nun başına gelenleri yazıyorum:
Üzerine gidildi de gidildi.
Mavi gökyüzü kendisine dar edildi.
Mahkemelere düştü.
Hapis cezaları aldı.
*
Nagehan Alçı’nın başına gelenleri yazıyorum:
*
Hiçbir şey!
*
Unuttum...
Hatırlatın lütfen:
Adalet, neyin temeliydi?
SAÇMA SAPAN BİR FİKİR: ARABADA SİGARAYA CEZA
SAÇMA sapan çünkü...
Hangi arabada kimin sigara içtiğini tespit etmek müthiş bir organizasyon yeteneği gerektirir ki... Devletimizin böyle bir yeteneği olsaydı depremden bu denli ürkmezdik!
*
Saçma sapan çünkü...
Ha şahsın evinin salonunda sigara içmeyi yasaklamışsın ha arabasında... Arada pek fark yok gibi... Özel alan olması bakımından...
*
Saçma sapan çünkü...
Arabaları, arada bir müdür başyardımcılarının baskın vererek sigara kontrolü yaptığı lise tuvaletlerine çevirir ki... OMG!
*
Saçma sapan çünkü...
Arabada sigara içmeyen tiryakileri bile arabada sigara içmeye teşvik eder... Malum: Yasakların cazibeyi arttırmak gibi bir huyu vardır.
ADI BATSIN BÖYLE DEVLET TERBİYESİNİN
“ÇAĞRILDI/Çağrılmadı” tartışmaları artık geride kalmışken...
Ekrem İmamoğlu, nihayet doğru dürüst bir cevap verebildi.
Dedi ki:
“Çağrılmadım”.
*
İyi ama neden bu zamana kadar susmuş?
Onun da cevabını verdi İmamoğlu:
“Aldığım devlet terbiyesi nedeniyle sustum”.
*
Toplantıya çağrılmamışsın ama çağrıldığına dair iddialar var.
Ve sen susuyorsun.
Daha doğrusu susmuyorsun da lastikli laflarla vaziyeti geçiştirmeye çalışıyorsun.
Neden?
Devlet terbiyesi gereği...
*
Devlet terbiyesinden pek nasip almadığımdan olacak...
“Çağrıldım” ya da “Çağrılmadım” demenin, neden “devlet terbiyesizliği” olduğunu anlamadım, anlayamadım.
Devletin en tepesindeki kişiler, “Çağırdık kardeşim çağırdık” derlerken... Devlet terbiyesizliği yapmış olmuyorlar da...
Sen “Çağrılmadım kardeşim çağrılmadım” deyince mi devlet terbiyesizliği yapmış olacaksın?
*
Bırak devlet terbiyesini, hiçbir terbiye, haksızlık karşısında susmayı öğütlemez, öğütleyemez!
Eğer bir terbiye...
Sana karşı yapılan apaçık bir haksızlık karşısında sana susmayı öğütlüyorsa... Senin haksızlığa karşı haykırmana, açıklama yapmana, ifşa etmene engel oluyorsa...
Adı batsın böyle terbiyenin!
*
Ayrıca...
Böyle sersem sepelek bir terbiyenin terbiyelisi olmaktansa terbiyesizi olmak, süper onurlu bir tutumdur.
ÇOK NET BİR ORTAK NOKTA: AZİZ SANCAR’A HÜRMET
NEW York’ta düzenlenen Ara Güler sergisine Nobel ödüllü Aziz Sancar da katıldı.
Aziz Sancar’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hürmeti görünce...
İçimden şöyle dedim:
“Bu ülkede herkesin ama herkesin bir ortak noktası var: Aziz Sancar’a hürmet!”.
*
Umarım Aziz Sancar’larımızın sayısı artar.
Çünkü bu olursa...
Üzerinde ittifak edeceğimiz kişi sayısı da artmış olacak.
SANIRIM
Başımdan geçen bir olayı, aynı kişilere yeniden yeniden anlatırken yakalıyorum kendimi... Sanırım yaşlanıyorum.
New York seyahatinin yorgunluğunu üzerimden atmam, New York seyahat süresini bile geçti. Sanırım çaptan düşüyorum.
Film izlerken elim sürekli sardırma tuşunda... Hep ileri alıyorum... Hep... Sanırım tahammülsüzleşiyorum.
Apaçık haksızlığa maruz kalsam bile... Aldırmıyorum! En azından eskisi kadar aldırmıyorum. Sanırım dervişleşiyorum.
Çok kolay unutuyorum, çok kolay affediyorum, çok kolay barışıyorum. Sanırım vurdumduymazlaşıyorum.
Hep aynı mekânlara gidiyorum. Hep aynı kişilerle görüşüyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Sanırım obsesifleşiyorum.
FUAT OKTAY’A DAİR
“CUMHURBAŞKANI Yardımcısı” sıfatıyla...
Bu zamana kadar Cumhurbaşkanı’nın önüne hiç geçmedi.
*
Belki de bu yüzden...
Etkili bir çıkışını, bir polemiğin ortasında kalışını, bir tartışmaya dalışını falan görmedik.
Ses tonunu bile çok ender duyduk.
*
Ve bütün bunlar nedeniyle sandık ki...
Hitabeti kötüdür, etkinliği pek yoktur, idareten o görevdedir falan...
*
Ancak en son Ekrem İmamoğlu etrafında yapılan “Çağrıldı/Çağrılmadı” tartışmasıyla ilgili olarak kameraların karşısında yaptığı açıklamayı izleyince...
Gerektiğinde gayet ağırbaşlı, gayet düzeyli, gayet okkalı açıklamalar yaptığını, yapabildiğini öğrenmiş olduk.