Canan yoldaş sizin için nöbette Binali Bey

Hafiften de olsa bir karamsarlık baş göstermişken...
“Bu seçim çok kritik” endişesi bir parça etkili olmuşken...
Çarşı pazardan yükselen şikâyetlerden korkulurken...
Aniden bir mucize gerçekleşti.
Büyük bir mucize!
Ne oldu?
Şu oldu:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ak tolgalı beyler kızı gibi yetişti imdada...
“İstifa ediyorum/İstifa ettim/Yok yok vazgeçtim/İstifa etmiyorum” şeklinde berbat bir müsamere sahneleyen Canan Kaftancıoğlu, bütün bir Türkiye’ye...
Bizden bir şey olmaz abi...
Bize umut bağlamayın abi...
Bizde ciddiyet yok abi...
Bizden size hayır gelmez abi...
Biz aha böyle tipleriz abi...
Bizimle yola çıkılmaz abi...
Mesajlarını vermiş oldu.
Binali Bey! Binali Bey!
Bazı geceler uykuya dalmadan önce içinizden “Tamam kazanacağım ama ya kazanamazsam?” falan diye küçük de olsa bir tereddüt geçiriyor ve uykunuz kaçıyorsa...
Atın içinizden o tereddüdü ve mışıl mışıl uyuyun lütfen.
Unutmayın!
Canan yoldaşınız sizin için nöbettedir!
BİR ANKET SORUSU
KEMAL Bey ne yapmaya çalışıyor olabilir?
A) “Yerel seçimi nasıl kaybedebilirim” konulu bir deneme yapmaya çalışıyor olabilir.
B) Partiyi en az sekiz parçaya bölerek seçime gitmeye çalışıyor olabilir.
C) Beka meselesini gördüğü için cumhur ittifakına destek olmaya çalışıyor olabilir.
D) Hepsi olabilir.
SONUÇ: Hangi şıkkı işaretlersen işaretle... Doğru cevabı vermiş oluyorsun.
HANDAN TOPRAK’A NEGATİF AYRIMCILIK
BİR süre önce şöyle yazmıştım:
“Türkiye’nin en gelişmiş, en öncü, en eğitimli, en zengin bölgesi olan koca Marmara’da tek bir kadın belediye başkanı var. Madem durum budur, o zaman Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye pozitif ayrımcılık yapılsın.”
Ne oldu biliyor musunuz?
Handan Toprak Benli’ye negatif ayrımcılık yapıldı.
Ve kendisi CHP yönetimi tarafından yeniden aday yapılmadı.
CHP yönetimine diyorum ki:
Hadi pozitif ayrımcılık yapmadınız, bari negatif ayrımcılık yapmasaydınız!
E HANİ MELİH GÖKÇEK METAL YORGUNUYDU?
BAKIYORUZ Melih Gökçek’e...
Gece gündüz ekranlarda Mansur Yavaş’a sallıyor.
Dakika başı kırk tweet atarak Twitter’ı Twitter’ın sahibinden bile fazla kullanıyor.
Mansur Yavaş’ın kişisel tarihinde fink atıyor.
Özhaseki’yi Özhaseki’den bile daha enerjik biçimde savunuyor.
Adam resmen ve alenen...
Yepyeni ve taptaze bir metal alaşımı gibi kıyama kalkmış koşuyor da koşuyor!
Bir de böyle bir adamı “metal yorgunu” diye istifa ettirdiler.
Bir düşünün abiler!
SEFA İLE CEFA ARASINDA EBRU GÜNDEŞ
REZA Zarrab’ın bazı borçlarından dolayı eşi Ebru Gündeş’e haciz ihbarnamesi gönderilmiş.
Ahmet Kaya’nın Attilâ İlhan şiirinden bestelediği “Lili Marlen Türküsü” adlı şarkısında şöyle bir dize vardır:
“Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz”
Ben şarkının bu bölümünü azıcık değiştirerek Ebru Gündeş’e uyarladım.
Ve şöyle bir şey çıktı ortaya:
“Dehrin sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz”
EYVALLAH CÜNEYT!
Kimselerin haber için, röportaj için kolunu bile kıpırdatmadığı...
Ben dahil herkesin oturduğu yerden ahkâm kesmeye alıştığı...
Gazeteciliğin gitgide daha çok kısırlaştığı, verimsizleştiği...
Mehmet Ali Birandların yerinin bir türlü doldurulamadığı...
Bir ortamda...
Venezuela’ya gidip Maduro’yla röportaj yaparak...
Mesleğimizin yüzünü ak eden Cüneyt Özdemir’e bin selam.
KALDIRIN O FANUSU!
BEŞİKTAŞ’ta bir kitabevinde Yılmaz Özdil’in 2500 liralık Atatürk kitabını bir cam fanusun içine koymuşlar.
İster yanında fotoğraf çektir.
İster fanusa öpücük kondur.
İster ağlayarak sarıl.
İster minik bir ayin yap.
Hepsi serbest! Hepsi bedava!
Ömrünü bu tür saçmalıklarla mücadeleye adamış Atatürk’ü böyle bir saçmalığın başkahramanı yapanlara sesleniyorum:
Hadi Atatürk’ün ruhunu rahatsız etmekten kaçınmıyorsunuz, bari Atatürk düşmanlarını kendinize güldürüyor olmaktan rahatsızlık duyun da kaldırın o fanusu!
EREN ERDEM’İN AÇLIK GREVİ
BİR ülkede hapishanedeki bir siyasetçi, sesini duyurmak için açlık grevine gitmek dışında bir seçenek bulamıyorsa...
O ülkede büyük bir sorun var demektir.
İktidardakiler, muhalefettekiler... Hep birlikte bunun üzerine en azından iki dakika düşünmeye ne dersiniz?
Canan yoldaş sizin için nöbette Binali Bey
AK Parti semalarında...
Hafiften de olsa bir karamsarlık baş göstermişken...
“Bu seçim çok kritik” endişesi bir parça etkili olmuşken...
Çarşı pazardan yükselen şikâyetlerden korkulurken...
Aniden bir mucize gerçekleşti.
Büyük bir mucize!
Ne oldu?
Şu oldu:
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ak tolgalı beyler kızı gibi yetişti imdada...
“İstifa ediyorum/İstifa ettim/Yok yok vazgeçtim/İstifa etmiyorum” şeklinde berbat bir müsamere sahneleyen Canan Kaftancıoğlu, bütün bir Türkiye’ye...
Bizden bir şey olmaz abi...
Bize umut bağlamayın abi...
Bizde ciddiyet yok abi...
Bizden size hayır gelmez abi...
Biz aha böyle tipleriz abi...
Bizimle yola çıkılmaz abi...
Mesajlarını vermiş oldu.
Binali Bey! Binali Bey!
Bazı geceler uykuya dalmadan önce içinizden “Tamam kazanacağım ama ya kazanamazsam?” falan diye küçük de olsa bir tereddüt geçiriyor ve uykunuz kaçıyorsa...
Atın içinizden o tereddüdü ve mışıl mışıl uyuyun lütfen.
Unutmayın!
Canan yoldaşınız sizin için nöbettedir!
BİR ANKET SORUSU
KEMAL Bey ne yapmaya çalışıyor olabilir?
A) “Yerel seçimi nasıl kaybedebilirim” konulu bir deneme yapmaya çalışıyor olabilir.
B) Partiyi en az sekiz parçaya bölerek seçime gitmeye çalışıyor olabilir.
C) Beka meselesini gördüğü için cumhur ittifakına destek olmaya çalışıyor olabilir.
D) Hepsi olabilir.
SONUÇ: Hangi şıkkı işaretlersen işaretle... Doğru cevabı vermiş oluyorsun.
HANDAN TOPRAK’A NEGATİF AYRIMCILIK
BİR süre önce şöyle yazmıştım:
“Türkiye’nin en gelişmiş, en öncü, en eğitimli, en zengin bölgesi olan koca Marmara’da tek bir kadın belediye başkanı var. Madem durum budur, o zaman Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’ye pozitif ayrımcılık yapılsın.”
Ne oldu biliyor musunuz?
Handan Toprak Benli’ye negatif ayrımcılık yapıldı.
Ve kendisi CHP yönetimi tarafından yeniden aday yapılmadı.
CHP yönetimine diyorum ki:
Hadi pozitif ayrımcılık yapmadınız, bari negatif ayrımcılık yapmasaydınız!
E HANİ MELİH GÖKÇEK METAL YORGUNUYDU?
BAKIYORUZ Melih Gökçek’e...
Gece gündüz ekranlarda Mansur Yavaş’a sallıyor.
Dakika başı kırk tweet atarak Twitter’ı Twitter’ın sahibinden bile fazla kullanıyor.
Mansur Yavaş’ın kişisel tarihinde fink atıyor.
Özhaseki’yi Özhaseki’den bile daha enerjik biçimde savunuyor.
Adam resmen ve alenen...
Yepyeni ve taptaze bir metal alaşımı gibi kıyama kalkmış koşuyor da koşuyor!
Bir de böyle bir adamı “metal yorgunu” diye istifa ettirdiler.
Bir düşünün abiler!
SEFA İLE CEFA ARASINDA EBRU GÜNDEŞ
REZA Zarrab’ın bazı borçlarından dolayı eşi Ebru Gündeş’e haciz ihbarnamesi gönderilmiş.
Ahmet Kaya’nın Attilâ İlhan şiirinden bestelediği “Lili Marlen Türküsü” adlı şarkısında şöyle bir dize vardır:
“Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz”
Ben şarkının bu bölümünü azıcık değiştirerek Ebru Gündeş’e uyarladım.
Ve şöyle bir şey çıktı ortaya:
“Dehrin sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz”
EYVALLAH CÜNEYT!
Kimselerin haber için, röportaj için kolunu bile kıpırdatmadığı...
Ben dahil herkesin oturduğu yerden ahkâm kesmeye alıştığı...
Gazeteciliğin gitgide daha çok kısırlaştığı, verimsizleştiği...
Mehmet Ali Birandların yerinin bir türlü doldurulamadığı...
Bir ortamda...
Venezuela’ya gidip Maduro’yla röportaj yaparak...
Mesleğimizin yüzünü ak eden Cüneyt Özdemir’e bin selam.
KALDIRIN O FANUSU!
BEŞİKTAŞ’ta bir kitabevinde Yılmaz Özdil’in 2500 liralık Atatürk kitabını bir cam fanusun içine koymuşlar.
İster yanında fotoğraf çektir.
İster fanusa öpücük kondur.
İster ağlayarak sarıl.
İster minik bir ayin yap.
Hepsi serbest! Hepsi bedava!
Ömrünü bu tür saçmalıklarla mücadeleye adamış Atatürk’ü böyle bir saçmalığın başkahramanı yapanlara sesleniyorum:
Hadi Atatürk’ün ruhunu rahatsız etmekten kaçınmıyorsunuz, bari Atatürk düşmanlarını kendinize güldürüyor olmaktan rahatsızlık duyun da kaldırın o fanusu!
EREN ERDEM’İN AÇLIK GREVİ
BİR ülkede hapishanedeki bir siyasetçi, sesini duyurmak için açlık grevine gitmek dışında bir seçenek bulamıyorsa...
O ülkede büyük bir sorun var demektir.
İktidardakiler, muhalefettekiler... Hep birlikte bunun üzerine en azından iki dakika düşünmeye ne dersiniz?