Can Dündar yiğit değil de Ahmet Hakan yiğit mi?

Bazıları bana çemkiriyorlar:
“Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim”.
*
Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım.
Ben sormam, soramam.
Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana.
*
Fakat kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim:
*
- Atmazdım ya... Kapağı bir biçimde Almanya’ya atsaydım!
- Girmezdim ya... Alman Devleti’nin himayesine girseydim!
- Oturmazdım ya... Alman Cumhurbaşkanı’nın kucağına otursaydım!
Asla ve kata çıkıp da...
“Erdoğan Almanya’ya gelince ona çok zor sorular soracağım!” falan diye hava basmaz, yiğitlik gösterisi yapmazdım.
En azından Almanya’ya kapağı atmamayı tercih edip aylarca Silivri’de hapis yatmış dava arkadaşlarım Akın Atalay’lardan, Murat Sabuncu’lardan falan utanırdım.
BİR ACAYİP ADAM: TRUMP
YPG’ye yakın gazeteci soru sorduğunda...
Trump tam bir YPG hayranı olup çıkıyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ise...
Trump, Türkiye’ye övgüler yağdırıyor.
*
İngilizceye nasıl çevrilir bilmiyorum ama bizim buralarda Trump gibilere “nabza göre şerbetçi” derler.
AK PARTİLİ ÖZDAĞ: YANLIŞ YAPTIM!
SİYASİ analizinde “tecavüz, bekâret” falan gibi sözcükleri kullandığı için eleştirdiğim AK Partili Selçuk Özdağ, bir mesaj gönderdi bana.
Dediği şu:
“Maksadını aşan bir benzetme yaptım. Uyarınız için teşekkürler. Tepkilerden de anladım ki benzetmem hoş karşılanmadı. Daha dikkatli olacağımın bilinmesini isterim. Üzdüğüm, incittiğim her bir insanımızdan özür diliyorum”.
*
İşte budur:
Kıvırma yok, tevil yok, “Ama ben öyle demek istemedim” diye mızmızlanma yok.
Açık ve net bir özür var.
Teşekkürler Selçuk Özdağ!
BİRİNCİ BELLİ, İKİNCİ KİM?
KANADALI elektrik mühendisi John Turmel, 1979’dan beri girdiği tam 95 seçimde başarısız olarak “Dünyada en fazla seçim kaybeden siyasetçi” unvanını almış.
*
Birinci belli...
Peki, söyleyin bakalım:
İkinci kim?
BİR BABA-KIZ DİYALOĞU
- KIZ: Ne yani baba, sen bana güvenmiyor musun?
- BABA: Kızım tabii ki sana güveniyorum ama dış güçlere güvenmiyorum.
BURHAAAAN! ZİYAAAA!
BURHAN Kuzu hocamız, şöyle bir tweet atmış:
“Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için her fırsatı kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan’a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu. Ne yaptı ne etti, sonunda muradına erdi”.
*
Herkes gibi ben de Burhan Hoca’ya şu film karesini gösterip...
Münir Özkul gibi “Ziyaaaaaa! Ziyaaaaa!” diye bağırmak istiyorum.
HADİ BUNA DA ERİŞİM YASAĞI GETİR SEZGİN BARAN!
BİR yazı yazdım.
Dedim ki:
“ABD’de Reza olayına benzer bir olay var... Bu olayın Türkiye’ye uzanan tarafları olduğu söyleniyor... Borajet falan da işin içindeymiş... Savcılar bunu araştırsın...”
En küçük bir hüküm falan yok ha! Sadece “araştırılsın” dedim.
Borajet’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, hemen mahkemeye koşmuş ve herhangi bir faninin sittin sene uğraşıp da alamayacağı “Yazıya erişim engellenmiştir” kararını “şak” diye Bakırköy 2. Sulh Ceza’dan çıkarıvermiş!
Sezgin Baran Korkmaz!
ATV Haber’de rahip Brunson’a giden papazın kullandığı resmi plakalı araç ile senin aranda bir bağlantı kuruldu.
Çok ama çok ilginç bir bağlantıydı bu...
Hadi şimdi koş Bakırköy 2. Sulh Ceza’ya...
Hem bu yazdığıma, hem de ATV Haber’de üç gün üst üste yayınlanan o habere erişim yasağı kararı aldır... Hadi... Bekliyorum.
SADECE NEŞET ERTAŞ’A YAKIŞAN 5 OYUN HAVASI
- BİR: “Fidayda” var ya... Bildiğimiz “Fidayda”... İşte onu öyle bir söylüyor ki sanki başka bir oyun havası dinliyor gibi oluyorsunuz.
- İKİ: “Niğde Bağları” adlı oyun havasını öyle bir kaynatıyor ki... İç gıcıklaması kaçınılmaz.
- ÜÇ: “Sallan Boyuna Bakayım” adlı oyun havasının içine incecik bir hüzün yerleştirmiş, adamın içine işliyor!
- DÖRT: “Mor Koyun” adlı türküden öyle bir oyun havası çıkarmış ki imkânı yok yerinde duramazsın!
- BEŞ: “Kesik Çayır”ı herkes söyler ama Neşet Baba bir başka söyler... Hem oynatır, hem söyletir.
MÜSLÜM BABA’NIN FİLMİ BOMBA GİBİ GELİYOR
FİLMİN iki fragmanını izledim ve şuna karar verdim:
- Eli yüzü düzgün...
- İyi çekilmiş, iyi anlatılmış, iyi oynanmış...
- Hiçbir masraftan kaçılmamış...
Şahane bir film geliyor gibi...
26 Ekim’i iple çekmekteyim.
Can Dündar yiğit değil de Ahmet Hakan yiğit mi?
CAN Dündar’a “Almanya’nın rahat ve güvenli kucağından Erdoğan’a soru sormak yiğitlik değil” dedim ya...
Bazıları bana çemkiriyorlar:
“Hadi sen sor da senin yiğitliğini görelim”.
*
Benim yiğitlik gibi bir iddiam yok, hiç öyle havalar basmadım.
Ben sormam, soramam.
Ayrıca bir cengâverlik yapıp sormaya kalksam da sordurmazlar bana.
*
Fakat kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim:
*
- Atmazdım ya... Kapağı bir biçimde Almanya’ya atsaydım!
- Girmezdim ya... Alman Devleti’nin himayesine girseydim!
- Oturmazdım ya... Alman Cumhurbaşkanı’nın kucağına otursaydım!
Asla ve kata çıkıp da...
“Erdoğan Almanya’ya gelince ona çok zor sorular soracağım!” falan diye hava basmaz, yiğitlik gösterisi yapmazdım.
En azından Almanya’ya kapağı atmamayı tercih edip aylarca Silivri’de hapis yatmış dava arkadaşlarım Akın Atalay’lardan, Murat Sabuncu’lardan falan utanırdım.
BİR ACAYİP ADAM: TRUMP
YPG’ye yakın gazeteci soru sorduğunda...
Trump tam bir YPG hayranı olup çıkıyor.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında ise...
Trump, Türkiye’ye övgüler yağdırıyor.
*
İngilizceye nasıl çevrilir bilmiyorum ama bizim buralarda Trump gibilere “nabza göre şerbetçi” derler.
AK PARTİLİ ÖZDAĞ: YANLIŞ YAPTIM!
SİYASİ analizinde “tecavüz, bekâret” falan gibi sözcükleri kullandığı için eleştirdiğim AK Partili Selçuk Özdağ, bir mesaj gönderdi bana.
Dediği şu:
“Maksadını aşan bir benzetme yaptım. Uyarınız için teşekkürler. Tepkilerden de anladım ki benzetmem hoş karşılanmadı. Daha dikkatli olacağımın bilinmesini isterim. Üzdüğüm, incittiğim her bir insanımızdan özür diliyorum”.
*
İşte budur:
Kıvırma yok, tevil yok, “Ama ben öyle demek istemedim” diye mızmızlanma yok.
Açık ve net bir özür var.
Teşekkürler Selçuk Özdağ!
BİRİNCİ BELLİ, İKİNCİ KİM?
KANADALI elektrik mühendisi John Turmel, 1979’dan beri girdiği tam 95 seçimde başarısız olarak “Dünyada en fazla seçim kaybeden siyasetçi” unvanını almış.
*
Birinci belli...
Peki, söyleyin bakalım:
İkinci kim?
BİR BABA-KIZ DİYALOĞU
- KIZ: Ne yani baba, sen bana güvenmiyor musun?
- BABA: Kızım tabii ki sana güveniyorum ama dış güçlere güvenmiyorum.
BURHAAAAN! ZİYAAAA!
BURHAN Kuzu hocamız, şöyle bir tweet atmış:
“Trump BM toplantısında Başkan Erdoğan ile görüşebilmek için her fırsatı kollamış. İşte bu nedenle konuşma sırasını bilerek kaçırmış ki Erdoğan’a denk gelmiş olsun. Gerçekten de öyle oldu. Ne yaptı ne etti, sonunda muradına erdi”.
*
Herkes gibi ben de Burhan Hoca’ya şu film karesini gösterip...
Münir Özkul gibi “Ziyaaaaaa! Ziyaaaaa!” diye bağırmak istiyorum.
HADİ BUNA DA ERİŞİM YASAĞI GETİR SEZGİN BARAN!
BİR yazı yazdım.
Dedim ki:
“ABD’de Reza olayına benzer bir olay var... Bu olayın Türkiye’ye uzanan tarafları olduğu söyleniyor... Borajet falan da işin içindeymiş... Savcılar bunu araştırsın...”
En küçük bir hüküm falan yok ha! Sadece “araştırılsın” dedim.
Borajet’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, hemen mahkemeye koşmuş ve herhangi bir faninin sittin sene uğraşıp da alamayacağı “Yazıya erişim engellenmiştir” kararını “şak” diye Bakırköy 2. Sulh Ceza’dan çıkarıvermiş!
Sezgin Baran Korkmaz!
ATV Haber’de rahip Brunson’a giden papazın kullandığı resmi plakalı araç ile senin aranda bir bağlantı kuruldu.
Çok ama çok ilginç bir bağlantıydı bu...
Hadi şimdi koş Bakırköy 2. Sulh Ceza’ya...
Hem bu yazdığıma, hem de ATV Haber’de üç gün üst üste yayınlanan o habere erişim yasağı kararı aldır... Hadi... Bekliyorum.
SADECE NEŞET ERTAŞ’A YAKIŞAN 5 OYUN HAVASI
- BİR: “Fidayda” var ya... Bildiğimiz “Fidayda”... İşte onu öyle bir söylüyor ki sanki başka bir oyun havası dinliyor gibi oluyorsunuz.
- İKİ: “Niğde Bağları” adlı oyun havasını öyle bir kaynatıyor ki... İç gıcıklaması kaçınılmaz.
- ÜÇ: “Sallan Boyuna Bakayım” adlı oyun havasının içine incecik bir hüzün yerleştirmiş, adamın içine işliyor!
- DÖRT: “Mor Koyun” adlı türküden öyle bir oyun havası çıkarmış ki imkânı yok yerinde duramazsın!
- BEŞ: “Kesik Çayır”ı herkes söyler ama Neşet Baba bir başka söyler... Hem oynatır, hem söyletir.
MÜSLÜM BABA’NIN FİLMİ BOMBA GİBİ GELİYOR
FİLMİN iki fragmanını izledim ve şuna karar verdim:
- Eli yüzü düzgün...
- İyi çekilmiş, iyi anlatılmış, iyi oynanmış...
- Hiçbir masraftan kaçılmamış...
Şahane bir film geliyor gibi...
26 Ekim’i iple çekmekteyim.