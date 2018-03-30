Büyüdük ey halkım

Hem de 7.4 büyümüşüz.



Tam sevineceğim.



Bir anda...



Tuhaf, garip bir soru işareti giriyor kanıma...



Kendi kendime mırıldanıyorum:



Ekonomimizin pırıl pırıl parladığı, piyasaların coşkun bir sel gibi aktığı, ithalatımızın arttığı, paranın bollaştığı 2 binli yılların ortalarında bile elde edemediğimiz bu büyüme rakamını...



Doların 4’ü, Euro’nun 5’i, benzinin 6’yı bulduğu bir ortamda...



Biz nasıl yakaladık?



Medet ey ekonomi bakanlarımız medet!



Sayın Nihat Zeybekçi!

Sayın Mehmet Şimşek!

Sayın Naci Ağbal!



Lütfen şu meseleye bir açıklık getirin.



Getirin de...



Doya doya sevinelim.





GİTTİ PRENS'İN KARİZMA

SUUDİ Prens demiş ki:



“Batılı müttefiklerimizin talebine uyduk, komünizmi durdurmak için Vahhabiliği yaydık.”



Geçiniz.



Bunu biliyoruz.



Bunun haber değeri yok.







Ama şunun haber değeri var:



Geleneksel kıyafetini çıkarıp takım elbise giyen Prens Hazretleri’nin...



Gitmiş tüm karizması!





İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ DEĞİLMİŞ

TAKMIŞ kafaya sarığı konuşuyor sözde hoca...



Dediği şu:



“İslam akıl mantık dini diyor ya bazıları... Vallahi billahi değildir. Vallahi billahi değildir.”



Sonra da kendi kendine hem soruyor, hem cevaplıyor:



“Din, akıl mantığa uyar mı? Çoğu uymaz.”



Bunu diyen hocaya sormak isterim:



Madem İslam, akıl ve mantık dini değildir... O halde Allah, neden sadece aklı olanları sorumlu tutmuştur ki ey hoca?

Madem İslam, akıl ve mantık dini değildir... O halde bana İslam’dan akılsızlık ve mantıksızlık örneklerini sıralar mısın ey hoca?

Madem İslam, akıl ve mantık dini değildir... O halde İslam’ın insan fıtratına en uygun din olduğu konusunu nereye koyacaksın ey hoca?



Neyse...



Soru çok da...



Daha fazla uzatmayayım.



Sadece şu iki şeyi vurgulamak istiyorum:



BİR: İslam akıl ve mantık dini değildir demek, buz gibi bir ateizm propagandasından başka bir şey değildir.



İKİ: İslam akıl ve mantık dini değildir diyen bir şahıs, din ve dince kutsal sayılan değerleri aşağılamaktan adalet önünde hesap vermelidir.





BİR MODERNİN MAHREM OLMAYAN ÖNGÖRÜSÜZLÜĞÜ

“MODERN Mahrem” adlı kitabıyla...



90’lı yıllarda...



İslamcı kadınlar üzerine önemli tezler ileri süren Prof. Nilüfer Göle, şöyle demiş:



“İslami kesimde kültürel kalitenin bu kadar düşebileceğini tahmin etmiyordum.”



“Bir modernin pek de mahrem olmayan öngörüsüzlüğü” diye kitabı yazılır bu durumun.





AÇIKLAYIN ATEİSTLER

Alişan’ın önceki nişanlısının adı: Eda Erol...



Alişan’ın yeni nişanlısının adı: Buse Varol...



Hadi yiğitseniz bunu da açıklayın ey ateistler!





COMANDANTE TEMEL BEY

TEMEL Karamollaoğlu’nun fotoğrafı üzerinden yapılan şu çalışmaya bakarken...







Bir yandan ‘Hasta Siempre’yi dinledim...

Bir yandan ‘yerli ve milli Che Guevara’ diye mırıldandım...

Bir yandan da güldüm durdum.





'AŞK FACİASI' BAŞLIĞI FACİASI

‘KAYNANA / Damat ilişkisinde silahlar konuştu: Dayı öldü’ haberi...



Gazetem Hürriyet’te “AŞK FACİASI” başlığıyla yayınlandı.



Faruk Bildirici’den rol çalıyorum ve diyorum ki:



Kaynana demek anne demektir, kaynana ile aşk maşk olmaz.



Dolayısıyla...



O habere ‘aşk faciası’ diye başlık atmak, tam bir facia...





EFTALYA'NIN KİTABI

Mona Yayınları’nın ‘Kişisel Gelişim’ serisinden çıkmış ama kesinlikle bir kişisel gelişim kitabı değil.







Kitabın adı ‘Aşırı Kişisel’ ama bencillik derecesine varan türde bir kişisellik söz konusu değil.



Kitabın yazarının adı ‘Eftalya’ gibi fena halde ‘takma isim’ kokmakta ama kesinlikle takma isim falan değil.



Bir insanın kendi kendine rastgele sorduğu 251 adet soruya alabildiğine serazat bir şekilde verdiği cevaplardan oluşan bu kitabın formatına bayıldım.



O kadar ki...



Formatı her an çalabilirim.





KÖTÜLÜĞÜN RESMİ

KOCAELİ’de bir yunus...







Tüfekle ateş edilerek öldürülmüş.



Al sana kötülüğün resmi ey Abidin!