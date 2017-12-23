İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memuruna tokat atıyordu.

Bu aşağılamaya dayanamayan zabıta memuru ise düşüp bayılıyordu.

*

Haber yayınlanır yayınlanmaz...

Telefonuma mesajlar yağdı.

“Lütfen bu işin arkasını bırakmayın... Görüntüler gözümüzün önünden gitmiyor... O adam görevde kalmamalı” diyordu mesajlar.

*

Daha bizim işin takipçisi bile olmamıza gerek kalmadan...

Türkiye, resmen ayağa kalktı.

Sosyal medyada çok büyük bir tepki yükseldi.

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Bunca tepki karşısında dayanamayan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, “İstifa ettim” diye tweet attı.

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Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal girdi devreye...

O da...

“Üzgünüm... Bu kabul edilemez... Zabıta Daire Başkanı’nı görevden aldım...” diye mesaj yayınladı.

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Kısacası...

“Burası Türkiye! Burada zorbalığa geçit yok” diye haykırmamızı haklı çıkaracak gelişmeler yaşandı ülkemizde.

Emeği geçen herkese binlerce teşekkür.

TAM BİR DÜŞ KIRIKLIĞI: ENGİN ALTAY





CHP içindeki en mülayim, en uzlaşmaya açık, iktidarın hakkını vermeye en meyilli isim kim diye sorsanız...

Hemen “Engin Altay” derdim.

*

Fakat işte bu Engin Altay...

Beni fena halde düş kırıklığına uğrattı.

*

Söylediği şu Engin Altay’ın:

“Bu iktidar dünyanın en doğru işini bile yapsa alkışlayacak halimiz yok. Halkımız bize muhalefet görevi verdi. Görevimiz bu” dedi.

*

İyi ama Engin Altay... Halkımızın size “dünyanın en doğru işine bile muhalefet edin” diye bir görev vermedi ki!

Halkımız size “doğruya doğru, eğriye eğri” diyerek muhalefet etme görevi verdi.

*

Size kötü bir haberim var Engin Altay.

Siz muhalefet etmeyi...

Dünyanın en doğru işine bile muhalefet etmek olarak algıladığınız müddetçe...

Başınıza şu üç şeyin gelmesi kaçınılmazdır:

- BİR: Ağzınızla kuş tutsanız bile sittin sene iktidara gelemezsiniz.

- İKİ: Bir değer sistemine sahip olmadığınızı en baştan ilan etmiş olursunuz.

- ÜÇ: İktidarın ayağına “al da at” dercesine enfes bir pas verirsiniz.

BU GÜLÜŞ, BU SOMURTUŞ





BM’de çıkan o muazzam kararın ardından...

- Türkiye sırasında bu gülüş vardı.

- ABD sırasında ise bu somurtuş vardı.

*

Bu gülüş...

Bu somurtuş...

Ömre bedel!

TRUMP İLE İLGİLİ TEK CÜMLELİK ANALİZ

“BANA Trump’ı analiz et” dediklerinde...

Sadece şunu söylüyorum:

“En küçük bir karmaşıklığa bile kapı aralamayan çok ama çok basit bir organizma.”

HANGİSİ, NEYE DELALETTİR

- ÇOK sık profil fotoğrafı değiştirmek: Çabuk sıkılmaya, kendinden memnun olmamaya delalettir.

- Takip etmeyeni takipten çıkarmak: Kısasa kısas mantığına biraz fazla meyilli olmaya delalettir.

- Her fotoğrafa like vermek: Herkes tarafından sevilme ihtiyacına, sempatik bir hava yayma amacına delalettir.

- Sık sık bloklama yoluna başvurmak: Fazla Terminatör filmi izlemeye, aksiyon arzusuna, gerilim hevesine delalettir.

AH MELİH GÖKÇEK SAHALARDA OLACAKTI Kİ

GÜNDEME bakın:

- CHP’nin Man Adası belgeleri...

- Reza olayı...

- Kemal Kılıçdaroğlu’nun “100 bin dolara evi veriyoruz” açıklaması...

Falan...

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Sosyal medyada bin kaplan gücünde olan Melih Gökçek, eskisi gibi sahalarda olacaktı ki...

Ne bombalardı ama!

FATİH TERİM ESPRİLERİ

En sevdiğim ikisi şöyle:

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- BİR: “Nerede kalmıştık” diyen Fatih Terim’e “kebapçıda” cevabının verilmesi.

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- İKİ: Fatih Terim döngüsü: Milli Takım, Galatasaray/Milli Takım, Galatasaray...

İŞİTTİĞİMDE DEVAMINDAN KAÇTIĞIM BAŞLANGIÇLAR

- “DOLAR güne sakin başlamışken...” şeklinde bir başlangıç.

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- “Durum tespiti yapmak için söylüyorum...” şeklinde bir başlangıç.

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- “Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılırken...” şeklinde bir başlangıç.

TANRI/ALLAH

KEŞKE askerin yemek duasında geçen “Tanrı” sözünü “Allah” ile değiştirmek için sergilenen gayretin binde biri de...

Askerimize at eti yedirilmesin diye sergilenseydi.