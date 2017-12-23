GÖRÜNTÜLERİ Kanal D Haber’de yayınladık.
Burası Türkiye! Burada zorbalığa geçit yok!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, bir zabıta memuruna tokat atıyordu.
Bu aşağılamaya dayanamayan zabıta memuru ise düşüp bayılıyordu.
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Haber yayınlanır yayınlanmaz...
Telefonuma mesajlar yağdı.
“Lütfen bu işin arkasını bırakmayın... Görüntüler gözümüzün önünden gitmiyor... O adam görevde kalmamalı” diyordu mesajlar.
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Daha bizim işin takipçisi bile olmamıza gerek kalmadan...
Türkiye, resmen ayağa kalktı.
Sosyal medyada çok büyük bir tepki yükseldi.
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Bunca tepki karşısında dayanamayan Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, “İstifa ettim” diye tweet attı.
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Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal girdi devreye...
O da...
“Üzgünüm... Bu kabul edilemez... Zabıta Daire Başkanı’nı görevden aldım...” diye mesaj yayınladı.
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Kısacası...
“Burası Türkiye! Burada zorbalığa geçit yok” diye haykırmamızı haklı çıkaracak gelişmeler yaşandı ülkemizde.
Emeği geçen herkese binlerce teşekkür.
TAM BİR DÜŞ KIRIKLIĞI: ENGİN ALTAY
CHP içindeki en mülayim, en uzlaşmaya açık, iktidarın hakkını vermeye en meyilli isim kim diye sorsanız...
Hemen “Engin Altay” derdim.
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Fakat işte bu Engin Altay...
Beni fena halde düş kırıklığına uğrattı.
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Söylediği şu Engin Altay’ın:
“Bu iktidar dünyanın en doğru işini bile yapsa alkışlayacak halimiz yok. Halkımız bize muhalefet görevi verdi. Görevimiz bu” dedi.
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İyi ama Engin Altay... Halkımızın size “dünyanın en doğru işine bile muhalefet edin” diye bir görev vermedi ki!
Halkımız size “doğruya doğru, eğriye eğri” diyerek muhalefet etme görevi verdi.
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Size kötü bir haberim var Engin Altay.
Siz muhalefet etmeyi...
Dünyanın en doğru işine bile muhalefet etmek olarak algıladığınız müddetçe...
Başınıza şu üç şeyin gelmesi kaçınılmazdır:
- BİR: Ağzınızla kuş tutsanız bile sittin sene iktidara gelemezsiniz.
- İKİ: Bir değer sistemine sahip olmadığınızı en baştan ilan etmiş olursunuz.
- ÜÇ: İktidarın ayağına “al da at” dercesine enfes bir pas verirsiniz.
BU GÜLÜŞ, BU SOMURTUŞ
BM’de çıkan o muazzam kararın ardından...
- Türkiye sırasında bu gülüş vardı.
- ABD sırasında ise bu somurtuş vardı.
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Bu gülüş...
Bu somurtuş...
Ömre bedel!
TRUMP İLE İLGİLİ TEK CÜMLELİK ANALİZ
“BANA Trump’ı analiz et” dediklerinde...
Sadece şunu söylüyorum:
“En küçük bir karmaşıklığa bile kapı aralamayan çok ama çok basit bir organizma.”
HANGİSİ, NEYE DELALETTİR
- ÇOK sık profil fotoğrafı değiştirmek: Çabuk sıkılmaya, kendinden memnun olmamaya delalettir.
- Takip etmeyeni takipten çıkarmak: Kısasa kısas mantığına biraz fazla meyilli olmaya delalettir.
- Her fotoğrafa like vermek: Herkes tarafından sevilme ihtiyacına, sempatik bir hava yayma amacına delalettir.
- Sık sık bloklama yoluna başvurmak: Fazla Terminatör filmi izlemeye, aksiyon arzusuna, gerilim hevesine delalettir.
AH MELİH GÖKÇEK SAHALARDA OLACAKTI Kİ
GÜNDEME bakın:
- CHP’nin Man Adası belgeleri...
- Reza olayı...
- Kemal Kılıçdaroğlu’nun “100 bin dolara evi veriyoruz” açıklaması...
Falan...
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Sosyal medyada bin kaplan gücünde olan Melih Gökçek, eskisi gibi sahalarda olacaktı ki...
Ne bombalardı ama!
FATİH TERİM ESPRİLERİ
En sevdiğim ikisi şöyle:
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- BİR: “Nerede kalmıştık” diyen Fatih Terim’e “kebapçıda” cevabının verilmesi.
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- İKİ: Fatih Terim döngüsü: Milli Takım, Galatasaray/Milli Takım, Galatasaray...
İŞİTTİĞİMDE DEVAMINDAN KAÇTIĞIM BAŞLANGIÇLAR
- “DOLAR güne sakin başlamışken...” şeklinde bir başlangıç.
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- “Durum tespiti yapmak için söylüyorum...” şeklinde bir başlangıç.
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- “Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılırken...” şeklinde bir başlangıç.
TANRI/ALLAH
KEŞKE askerin yemek duasında geçen “Tanrı” sözünü “Allah” ile değiştirmek için sergilenen gayretin binde biri de...
Askerimize at eti yedirilmesin diye sergilenseydi.