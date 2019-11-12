Bunun geleceğini tahmin etmeliydi Ekrem İmamoğlu

“Temel at-ma-ma töreni” olayını gördüğümde...
“Eyvah” demiştim.
*
İki nedenle “eyvah” demiştim:
*
BİR: “Temel atmayan, iş yapmayan parti” diye adı çıkmış bir partinin belediye başkanının uzak durması gereken bir espri olarak görmüştüm bunu.
*
İKİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu pasın hakkını vereceğini, en az iki buçuk yıl bu pasla CHP’ye gol üstüne gol atacağını düşünmüştüm.
*
Partinin imajını nasıl etkiledi bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu pası gole çevireceğine dair öngörüm gerçek oldu.
Erdoğan, dünkü konuşmasında “temel at-ma-ma töreni” olgusunun tadını çıkarmaya başladı.
*
İlahi Ekrem Başkan!
Dikkat çekmek maksatlı lüzumsuz bir espri uğruna... Erdoğan gibi bir siyasetçiye hiç böyle bir koz verilir mi yahu?
MÜMTAZ SOYSAL DENDİĞİNDE AKLIMA
“HOCA” kelimesi gelir... Sevgi Soysal gelir... İnat gelir... Israr gelir... Mülkiye gelir... Telekom özelleştirmesinin yargıya götürülmesi gelir... Anayasa hukuku gelir... ‘Anayasaya Giriş’ adlı kitap gelir... Türk Ceza Kanunu’nda eskiden var olan 141 ve 142. maddeler gelir... 12 Mart muhtırası gelir... Kıbrıs davası gelir... Rauf Denktaş gelir... Ecevit gelir... Liberallerin düşmanlığı gelir... ‘Yön’ dergisi gelir... Devletçilik gelir... Komünist suçlaması gelir... Beşiktaşlı olma ruhu gelir...
*
Vefat etti Mümtaz Hoca... Allah rahmet eylesin.
JAMES BONDVARİ BİR ÖLÜM
İSTANBUL Karaköy’de bir caminin hemen yan tarafında sabaha karşı bir ceset bulunmuş. Kimmiş ölen kişi?
İki cümleyle anlatalım: BİR: İngiliz Gizli Servisi’nin eski bir çalışanı imiş... İKİ: Suriye işinin tam göbeğinde yer almış.
Peki adı ne adamın?
Adı vallahi de James, billahi de James.
*
James Bond filmlerde ölmez ama bu ölüm pek James Bondvari bir ölüm gibi geldi bana.
BİR PKK ŞEFİNİN İÇİŞLERİ BAKANI’NA ÜSLUP UYARISI
PKK’nın dağdaki terör şeflerinden biri, geçmiş bir kameranın karşısına...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya üslup uyarısı yapıyor.
*
Ciddi ciddi...
“Bir bakan böyle konuşmaz, bir bakana yakışmıyor böyle konuşmak, bakan dediğin böyle mi konuşur” falan diyor.
*
Yahu sen eline silah alıp dağa çıkmış, oradan milletin askerine, milletin polisine ateş eden bir terör şefisin.
Sana mı kaldı İçişleri Bakanı’na yönelik üslup uyarısı yapmak?
*
Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr!
Terörist bile teröristliğini bilmiyor.
GÜRÜL GÜRÜL BRAVO SİZE BAKAN PAKDEMİRLİ
81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikti Tarım ve Orman Bakanlığı...
*
Daha önce eleştirdiğim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi...
Yaptığı bu güzel çalışma nedeniyle...
Gönül rahatlığıyla, gürül gürül, en küçük bir tereddüde bile kapılmadan...
Ayakta alkışlıyorum.
SOSYAL MEDYADA FETÖ SİNSİLİĞİ
FETÖ’yü ayırt eden temel özellikler şunlardır:
Kalleşlik... Namertlik... Sinsilik... Gizlilik... Kendini olduğundan farklı gösterme... Sızma...
*
Bu alçaklar, 40 yıldır uyguladıkları bu yöntemleri şimdi de sosyal medyada uyguluyorlar.
Sosyal medyada ortalık...
Kendini Atatürkçü gibi gösteren...
Kendini AK Partili gibi gösteren...
Kendini CHP’li gibi gösteren...
Kendini milliyetçi gibi gösteren...
Kendini solcu gibi gösteren...-
Kendini İYİ Partili gibi gösteren...
Hatta ve hatta... Kendini HDP’li gibi gösteren...
FETÖ’cü hesaplarla dolmuş taşıyor bile!
*
Bu FETÖ’cü alçaklara karşı her zaman zinde, her zaman dinamik, her zaman uyanık, her zaman enerjik, her zaman fazla kuşkulu olmakta büyük yarar var.
Unutmayalım:
Su uyur, FETÖ’cü alçak uyumaz.
ONLARA HÂKİM Mİ DENİR HAŞİM BEY?
ESKİ Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, şöyle demiş:
*
“Hâkimler; hain, uşak ve örgüt üyesi gibi ithamların korkusuyla bazen vicdanla bağlantısını kesmek zorunda kalıyor”.
*
Ben de şöyle diyorum:
*
“Kendisine hain, uşak ve örgüt üyesi denecek diye vicdanla bağlantısını kesmek zorunda kalan hâkim, asla gerçek hâkim olamaz”.
DONDURMA VE AHLAK
BİR RTÜK yetkilisi, televizyonlarda yayınlanan dondurma reklamları için şöyle demiş:
“Bu reklamlarda genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor”.
*
Bizdeki en büyük ahlak sorunu şudur:
Ahlakı ya da ahlaksızlığı en temel ama en temel alanlarda aramak yerine...
Dondurma reklamlarında aramak!
Bunun geleceğini tahmin etmeliydi Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun...
“Temel at-ma-ma töreni” olayını gördüğümde...
“Eyvah” demiştim.
*
İki nedenle “eyvah” demiştim:
*
BİR: “Temel atmayan, iş yapmayan parti” diye adı çıkmış bir partinin belediye başkanının uzak durması gereken bir espri olarak görmüştüm bunu.
*
İKİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu pasın hakkını vereceğini, en az iki buçuk yıl bu pasla CHP’ye gol üstüne gol atacağını düşünmüştüm.
*
Partinin imajını nasıl etkiledi bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu pası gole çevireceğine dair öngörüm gerçek oldu.
Erdoğan, dünkü konuşmasında “temel at-ma-ma töreni” olgusunun tadını çıkarmaya başladı.
*
İlahi Ekrem Başkan!
Dikkat çekmek maksatlı lüzumsuz bir espri uğruna... Erdoğan gibi bir siyasetçiye hiç böyle bir koz verilir mi yahu?
MÜMTAZ SOYSAL DENDİĞİNDE AKLIMA
“HOCA” kelimesi gelir... Sevgi Soysal gelir... İnat gelir... Israr gelir... Mülkiye gelir... Telekom özelleştirmesinin yargıya götürülmesi gelir... Anayasa hukuku gelir... ‘Anayasaya Giriş’ adlı kitap gelir... Türk Ceza Kanunu’nda eskiden var olan 141 ve 142. maddeler gelir... 12 Mart muhtırası gelir... Kıbrıs davası gelir... Rauf Denktaş gelir... Ecevit gelir... Liberallerin düşmanlığı gelir... ‘Yön’ dergisi gelir... Devletçilik gelir... Komünist suçlaması gelir... Beşiktaşlı olma ruhu gelir...
*
Vefat etti Mümtaz Hoca... Allah rahmet eylesin.
JAMES BONDVARİ BİR ÖLÜM
İSTANBUL Karaköy’de bir caminin hemen yan tarafında sabaha karşı bir ceset bulunmuş. Kimmiş ölen kişi?
İki cümleyle anlatalım: BİR: İngiliz Gizli Servisi’nin eski bir çalışanı imiş... İKİ: Suriye işinin tam göbeğinde yer almış.
Peki adı ne adamın?
Adı vallahi de James, billahi de James.
*
James Bond filmlerde ölmez ama bu ölüm pek James Bondvari bir ölüm gibi geldi bana.
BİR PKK ŞEFİNİN İÇİŞLERİ BAKANI’NA ÜSLUP UYARISI
PKK’nın dağdaki terör şeflerinden biri, geçmiş bir kameranın karşısına...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya üslup uyarısı yapıyor.
*
Ciddi ciddi...
“Bir bakan böyle konuşmaz, bir bakana yakışmıyor böyle konuşmak, bakan dediğin böyle mi konuşur” falan diyor.
*
Yahu sen eline silah alıp dağa çıkmış, oradan milletin askerine, milletin polisine ateş eden bir terör şefisin.
Sana mı kaldı İçişleri Bakanı’na yönelik üslup uyarısı yapmak?
*
Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr!
Terörist bile teröristliğini bilmiyor.
GÜRÜL GÜRÜL BRAVO SİZE BAKAN PAKDEMİRLİ
81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan dikti Tarım ve Orman Bakanlığı...
*
Daha önce eleştirdiğim Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi...
Yaptığı bu güzel çalışma nedeniyle...
Gönül rahatlığıyla, gürül gürül, en küçük bir tereddüde bile kapılmadan...
Ayakta alkışlıyorum.
SOSYAL MEDYADA FETÖ SİNSİLİĞİ
FETÖ’yü ayırt eden temel özellikler şunlardır:
Kalleşlik... Namertlik... Sinsilik... Gizlilik... Kendini olduğundan farklı gösterme... Sızma...
*
Bu alçaklar, 40 yıldır uyguladıkları bu yöntemleri şimdi de sosyal medyada uyguluyorlar.
Sosyal medyada ortalık...
Kendini Atatürkçü gibi gösteren...
Kendini AK Partili gibi gösteren...
Kendini CHP’li gibi gösteren...
Kendini milliyetçi gibi gösteren...
Kendini solcu gibi gösteren...-
Kendini İYİ Partili gibi gösteren...
Hatta ve hatta... Kendini HDP’li gibi gösteren...
FETÖ’cü hesaplarla dolmuş taşıyor bile!
*
Bu FETÖ’cü alçaklara karşı her zaman zinde, her zaman dinamik, her zaman uyanık, her zaman enerjik, her zaman fazla kuşkulu olmakta büyük yarar var.
Unutmayalım:
Su uyur, FETÖ’cü alçak uyumaz.
ONLARA HÂKİM Mİ DENİR HAŞİM BEY?
ESKİ Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, şöyle demiş:
*
“Hâkimler; hain, uşak ve örgüt üyesi gibi ithamların korkusuyla bazen vicdanla bağlantısını kesmek zorunda kalıyor”.
*
Ben de şöyle diyorum:
*
“Kendisine hain, uşak ve örgüt üyesi denecek diye vicdanla bağlantısını kesmek zorunda kalan hâkim, asla gerçek hâkim olamaz”.
DONDURMA VE AHLAK
BİR RTÜK yetkilisi, televizyonlarda yayınlanan dondurma reklamları için şöyle demiş:
“Bu reklamlarda genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor”.
*
Bizdeki en büyük ahlak sorunu şudur:
Ahlakı ya da ahlaksızlığı en temel ama en temel alanlarda aramak yerine...
Dondurma reklamlarında aramak!