“Türkiye’nin güvenliği için sonuna kadar mücadele şart. Ancak Afrin şehir merkezine girilmesin, kaybımız çok olabilir”.



İktidar cephesinde...



Bir öfke...

Bir sinir...

Bir haykırış...

Bir ayaklanma...

Bir terslenme...



Falan...



Yahu ne var bunda?



Adam iyi niyetli bir uyarıda bulunmuş.



“Çok dikkat ediyoruz, gereken yapılıyor” de geç.



Bunda kızacak ne var Allah aşkına?



Ya da şöyle sorayım:



Kızıyor gibi yapmak biraz işe mi geliyor ne?







ARİF SAĞ VE ORHAN BABA'YA BİR ÇAĞRI

Biriniz bağlamayı konuşturan üstad-ı azamsınız.

Biriniz “hatasız kul olmaz” demiş bir babasınız.



Biriniz “Bugün bize pir geldi” diye müjdeler vermişsiniz.

Biriniz “kula kulluk edene yazıklar olsun” demişsiniz.



Biriniz “gelin canlar bir olalım” diye çağrıda bulunursunuz.

Biriniz “ben topraktan bir canım” diyecek tevazudasınız.



MESAM falan bırakın bu işleri.

Yapmayın, etmeyin, küsmeyin, kavga etmeyin...



Babalara yakışmıyor!







ENİS BATUR/ENES BATUR







Tam da...



“Enis Batur’ların yerini Enes Batur’lar mı alıyor? Aman Allah’ım” diye hayıflanıyorduk ki...



Çok zeki, çok zarif, çok matrak, çok hoş bir şekilde kafayı çıkardı Enis Batur.



Murat Belge’nin edebiyat üzerine çıkardığı son kitabıyla ilgili öyle sağlam bir eleştiri yazısı kaleme aldı ki Enis Batur, okumalara doyamıyorsun.



İroninin şahı bir yazı!



O kadar ki...



Okuyunca Murat Belge’nin yerinde olmadığına şükrediyorsun.



Enis Batur’lar var oldukça...



Meydan asla Enes Batur’lara kalmayacaktır.







TABİPLERİ ANLADIM DA BAROLAR NEREDEN ÇIKTI

“Türk Tabipleri Birliği” ifadesindeki “Türk” kelimesi çıkarılacakmış.



Neden?



Çünkü Türk Tabipleri Birliği, Mehmetçik Afrin’de can verirken Afrin harekâtına karşı çıkmış.



Bu nedenle “Türk” ifadesini hak etmiyormuş.



İyi de Türkiye Barolar Birliği, Afrin harekâtına...



En az Devlet Bahçeli kadar atak, ateşli, enerjik destek veren bir kurum.



Araya o ne diye karıştırıldı?



Onun ismindeki “Türkiye” ifadesi niye çıkarılmak isteniyor?



Ne iş?







ANNEMDEN ÖĞÜTLER

Haberleri sunarken biraz dik dur, kanlı canlı ol...



Seren Serengil’e bulaşma, onunla baş edilemez oğlum.



Kılıçdar iyi insan, gitme üstüne fazla.



Hükümetle de fazla bozuşma, herkes kendini kurtarır olan sana olur.



Hep yerme, biraz da öv... Öv ki biraz da dostun olsun.



20 yılda elde ettiğin itibarı 20 saniyede harcarsın. Aman oğlum, dikkat et.



Tarafsızım diye diye omzunu yaslayabileceğin tek bir taraf bile kalmadı a oğul...



Bu dünyada sırtını bir yere yaslayacaksın evladım.







SON GÜNLERDE ÇOK SIK KULLANDIĞIM KELİMELER

Eyyam / Robot / Operasyon / Muharrem / Ketenpere / Yerli / Goygoy / Uzay / Hacamat / Kedicik / Trip / Tesla / Yorgun / Keyif / Tellak / Türk / CHP / Milli / Hacı / Hafız / Sekter / Kahve / Ulan / Sosyete / Muhtar / Afrin...







CEM KARACA'DAN DİNLEMEYİ SEVDİĞİM TÜRKÜLER

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR: Özellikle türkünün “Benim de bu dünyadan gidişim / Memleket sevdasından” bölümünü söylerken memleket sevdasını insana iliklerine kadar duyumsatıyor.



EMMOĞLU: Karşıdaki Kürt evlerinden, kibritsiz kandil yakan Urfalı kızlardan, boyu fidana benzeyen dayı oğullarından falan söz ettiği bu türküdeki ritim, adamı gerçekten kendinden geçiriyor.









ASKOROS DERESİ: Bu şahane Karedeniz türküsünü Karadeniz şivesiyle söylemeye çalışması çok tatlı... Özellikle de “Oy Trabzon Trabzon / Dibi kalaylı kazan” derken pek sempatik.



BİR OF ÇEKSEM: Öyle bir of çekiyor ki bu türküyü söylerken... Gerçekten de karşı ki dağlar yıkılıyor... Erkeksi söyleyiş tarzıyla... Tüm yüreklere hançer sokuyor... Muhakkak dinlenmeli yani.



ÇÖKERTME: Kaç kişiden dinlemiş olursanız olun, dinlemekten ne kadar bıkmış olursanız olun... Çökertme’yi Cem Karaca’dan dinlemelisiniz... Çünkü gerçekten farklı söylüyor.