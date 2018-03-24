Bugünlerde en fazla işittiğim sorular ve verdiğim cevaplar

- CEVAP: Hayırlısı be gülüm!

*

- SORU: Peki şimdi ne olacak?

*

- CEVAP: Bilemiyorum Altan.

*

- SORU: Annenin dediği gibi... Herkes kendini kurtaracak, olan sana mı olacak?

*

- CEVAP: Yarım asırlık tecrübeyle sabittir: Anneler her zaman haklıdırlar ve haklı kalacaklardır.

*

- SORU: Bunca düşmanı ne ara biriktirdin?

*

- CEVAP: Her zaman mütevazı olmaya gayret etmişimdir ama bu konuda mütevazı olamayacağım: Düşman sayısı arttırmakta üstüme yoktur!

*

- SORU: Var mı bir dedikodu?

*

- CEVAP: Yetti gayrı! Günde en az 78 kez duyduğum bu sorudan artık fenalık geldi.

*

- SORU: Ne hissediyorsun?

*

- CEVAP: Kedili, mutlu, huzurlu.

*

- SORU: Bundan sonrası için planın ne?

*

- CEVAP: Mutlu olmak ve mutlu kalmak.

*

- SORU: Günlerin nasıl geçiyor?

*

- CEVAP: Medyanın geleceğine dair yapılan kaynana zırıltısı makamındaki medya analizlerine maruz kalmamak için azami gayret göstererek...

*

- SORU: Bu süreçte neyi öğrendin?

*

- CEVAP: Zaten biliyordum da bir kez daha fark ettim: İnsan denilen varlık gerçekten aşırı kıskanç, hakikaten aşırı intikamcı, fevkalade kötü ve fevkalade tamahkâr...

KEMAL BEY’İN YERLİ VE MİLLİ ÇIKIŞINA BİR ALKIŞ YOK MU?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya gelmiş.

*

Toplantıda Almanya Büyükelçisi...

“Türkiye’nin Afrin işgali” falan diye bir nitelemede bulunmuş.

*

Kemal Bey de bunun üzerine...

“Hop! İşgal diyemezsin” diye gürlemiş.

*

Başkası yapsa menkıbeler döşeyecek olanların...

Kemal Bey’in bu yerli ve milli çıkışına bir minik alkışı bile çok görmelerine ne demeli?

GEZİ’DE ÇADIR YAKMA EMRİNE 10 AYCIK HAPİS

GEZİ’de eylemcilerin çadırlarının yakılması emrini veren dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

*

Gezi olaylarının patlak vermesinin en önemli ve en temel nedeniydi çadırların yakılması.

Hatta “Ben de Gezi’nin ilk üç gününü destekledim” falan diyen muhafazakârlar bile desteklerinin temel nedeni olarak çadırların yakılmasını göstermişlerdi.

*

Yani çadırların yakılması...

- Fitilin ateşlenmesiydi.

- Provokasyonun dik alasıydı.

- Olayları başlatan olaydı.

- Her şeyi başlatan şeydi.

*

Bu denli büyük, bu denli önemli, bu denli etkili bir emir için...

10 ay hapis cezası...

Size de az gelmedi mi?

MAALESEF

- Popüler olmak, haklı olmaktan daha önemli hale geldi.

- Görünür olmak, var olmaktan daha anlamlı hale geldi.

- Görünür olanı gözlemek, düşünmekten daha cazip hale geldi.

TAMAM METİN HARA TAMAM

TAMAM Metin Hara...

Tamam...

Adriana ile aşkınız reklam değil.

Tamam...

Bu iş ciddi...

Annenin elini de öptü Adriana.

Tamam...

“Bu iş iki güne kalmaz biter” diyenler yanıldı.

Tamam...

Anladık.

Tamam yahu!

SULTAN-I YEGÂH





SÖZLERİ Attila İlhan’ın, beste Ergüder Yoldaş’ın...

Nur Yoldaş’la özdeşleşen, onun sesinden dinlemeye alıştığımız bu muazzam şarkıyı ‘Mor ve Ötesi’ de seslendirmiş.

Ben dinledim, pek sevdim.

Siz de dinleyin.

Eminim seveceksiniz.

MEDYAYI ABARTMAYALIM

- Medyayla seçim kaybedilmez.

- Medyayla seçim kazanılmaz.

- Medyayla bilinç aşılanmaz.

- Medyayla ahali kandırılmaz.

- Medyayla particilik yapılmaz.

- Medyayla propaganda olmaz.

*

Kısacası...

Medyaya boyundan büyük işlevler yüklemekten vazgeçelim.