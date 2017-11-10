Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa

Saat 9’u 5 geçiyordu.

Mahalle kahvesinin önünde oturmaktaydım.

Siren sesleri, saygı duruşuna geçenler, toparlanıp ayağa kalkanlar falan...

Ama ben kalkmamıştım ayağa...

Ve ayağa kalkmadığımı da “Saat 9’u 5 geçiyordu ben ayağa kalkmadım” başlıklı yazımda herkese duyurmuştum.

*

Neydi derdim?

Bir derdim falan yoktu aslında.

*

Neden ayağa kalkmadığımı şöyle izah etmiştim:

“Saygının, sevginin ille de o saatte ayağa kalkılarak gösterilmesi gerektiğine inanmıyorum.”

*

O günden bugüne...

- Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki...

- Atatürk’ün yüzyıl sonrasını görebilen bir lider olduğuna dair inancım öyle arttı ki...

- Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Ortadoğu’daki bütün ülkelerin ilerisinde olduğumuza dair kavrayışım öyle perçinlendi ki...

Bu 10 Kasım’da...

Saat 9’u 5 geçe...

Hiçbir artistliğe falan zerre gerek duymadan...

Büyük bir aşk, şevk,

sevgi, saygı ve heyecanla

fırlayacağım ayağa!

FESLİ KADİR’İN CENAZESİ BAYAĞI TENHA OLACAK

FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu:

“Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”

*

AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce...

Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.

AK Parti Beşiktaş

İlçe Başkanı aradı

DEDİ ki:

“Ahmet Bey... Biz sadece bu 10 Kasım’da değil, bundan önceki 10 Kasımlarda da Anıtkabir’e otobüs kaldırdık. Bu ilk değil. Eskiden ne yapıyorsak yine aynısını yapıyoruz.”

*

“Öyle mi?” dedim.

Ve bu açıklamasını yayınlayacağımı söyledim.

*

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı’na...

“Yalnız astığınız pankartta imla hatası yapmışsınız. ‘Anıtkabirde’yiz’ yazılmaz, ‘Anıtkabir’deyiz’ yazılır” diyecektim ki...

Hevesi kaçmasın diye vazgeçtim.

KARDEŞİNİ PKK TERÖRÜNE KURBAN VERMİŞ ADAMA ‘PKK YANLISI’ DEDİLER

YARBAY Mehmet Alkan’ın kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti.

Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreninde üzerinde üniforması olduğu halde isyan etmiş, hükümeti eleştiren sert sözler söylemişti.

Geçen gün CHP’ye katıldı Mehmet Alkan...

Hükümet yanlısı bir gazete, bu konuda haber yaparken aynen şu başlığı attı:

“FETÖ ve PKK yanlısı eski Yarbay, CHP’ye geçti.”

PKK’lı teröristlerin katlettiği kardeşini toprağa verirken infiale kapılan adama, “PKK yanlısı” diyecek kadar gözü dönmüş bir vicdansızlıktan başka bir şey değil bu.

Merak ettiğim şu:

Nasıl bu kadar gözleri dönebiliyor?

Nasıl bu kadar vicdansızlaşabiliyorlar?

BEN BİNALİ BEY’İN YERİNDE OLSAM

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, oğullarının off-shore hesaplarıyla ilgili iddialara...

“Ortada bir şey yok. Bu konuda her türlü araştırmanın yapılmasını da talep ediyorum” diyerek cevap vermişti.

Güzel bir cevaptı bu.

Fakat ne oldu?

Ne olacak?

Konuyla ilgili olarak Meclis’e verilen araştırma önergesi, AK Parti oylarıyla reddedildi.

Ben olsam Binali Bey’in yerinde...

AK Parti sıralarına dönüp...

“Kardeşim, araştırmanın yapılmasını ben istiyorum ben! Ne diye reddediyorsunuz?” diye çıkışırım.

DİKKAT! İSMET PAŞA DA HER AN ELDEN GİDEBİLİR

AK Parti, Atatürk’ü CHP’nin elinden almak üzere.

*

CHP’yi uyarıyorum:

*

Aman dikkat!

AK Parti yakında İsmet Paşa’yı da elinizden almaya çalışabilir.

Aman! Aman!

Bari onu elinizden kaçırmayın.

ACABA DİYORUM

“MTV zammı çok yüksek” diye feryat ediliyor.

Cumhurbaşkanı devreye girip zammı indirtiyor.

*

“Cam filmin yasaklanması olmaz” diye feryat ediliyor.

Cumhurbaşkanı hemen devreye girip “Çare bulun” diyor.

Acaba...

“Benzin fiyatı çok yüksek... Arabaya vergi çok yüksek... Dolar çok yükseldi...” falan diye feryat edilse...

Ve Cumhurbaşkanı da devreye girse...

Şahane olmaz mı?