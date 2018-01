Bu yazıyı okuyunca CHP’liler içlerinden ‘adam haklı’ diyecekler

- Biraz sorunluydular.

- Çokça tartışmalıydılar.

- Pek sempatik bulunmuyorlardı.

- Ahaliyle tam kaynaşamamış durumdaydılar.

- Parti kimliğiyle uyum sorunu yaşıyorlardı.

- Bazı dedikoduların kaynağı haline gelmişlerdi.

- Haklı haksız akçalı işlerle isimleri anılıyorlardı.

Falan.

*

CHP’nin bu belediye başkanlarından en azından seçime kadar kurtulması mümkün değildi.

Mecburen idare ediliyorlardı.

*

İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki...

- Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı.

- Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu.

*

Bütün CHP, hep birlikte...

“Teşekkürler Cumhurbaşkanım... Sağ olasın Süleyman Soylu... Çok mersi AK Parti...” diye haykırsa yeridir.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI ÇETİN SOYSAL İMİŞ

CHP İstanbul İl Kurultayı var yakında.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre öncesine kadar mevcut İl Başkanı Cemal Canpolat ile yola devam kararındaymış.

Hatta hem Canpolat’a hem de CHP yöneticilerine bu kararını söylemiş.

*

Ancak ne olduysa olmuş.

Kısa bir süre önce bu kararından vazgeçip eski CHP milletvekillerinden Çetin Soysal’ı desteklemeye karar vermiş.

*

Bu duruma bozulan Canpolat, “Ben adaylıktan vazgeçmiyorum” demiş.

CHP yönetiminden bazı isimler de Canpolat’tan yana tavır almışlar.

*

Kısacası...

CHP kulisleri acayip karışık son günlerde...

NASIL DA UNUTMUŞUM

DÜN yayınladığım “Yerli ve milli ortak değerlerimiz” listesi için...

- Hani Cem Karaca?

- Nerede Ahmet Kaya?

Diye soranlar!

Sonsuz haklısınız.

Bağışlayın lütfen.

KIRMIZI BAĞCIK





FRANSA Cumhurbaşkanı Macron gibi...

Takım elbise altına giydiğimiz janti siyah ayakkabılarımıza şöyle kırmızı bağcık bağlamaya kalksak...

Balat’ta arkadaşlar kahveye alırlar mı acaba?

NAFTALİN KOKAN LAFLAR

- HEM namazımı kılarım hem viskimi içerim.

- Merkez sağda boşluk var.

- Türkiye Malezya mı olacak, İran mı olacak?

- Mahalle baskısı var.

BU ŞEREFSİZLERE İTİBAR ETMEYİN





KANAL D Haber ekranından aldıkları fotoğraflarla beni sahte ürün pazarlayıcısı olarak gösteren şerefsizler türemiş.

Mallarını satmak için bu uydurmasyon fotoğrafları sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıyor şerefsizler.

Lütfen itibar etmeyiniz.

*

Ve buradan ilgililere bu şerefsizlerle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum.

Lütfen bu sahtekârlarla ilgili hukuk önünde gerekeni yapınız.

SİZE DE BÖYLE GELMİYOR MU?

- “GÜNDEM belirleyemiyorlar” diye eleştirilen İYİ Parti, ortaya attığı “Silahlı milis kampları” iddialarıyla geçen hafta gündemi bayağı belirlemedi mi?

*

- Süleyman Soylu her geçen gün siyasette daha da güçlü bir figür haline gelmeye başlamadı mı?

*

- CHP, özellikle Saadet Partisi ile yakın temas içinde olmaya çok ama çok özel bir önem veriyor gibi değil mi?

*

- Ahmet Eşref Fakıbaba bayağı sempatik bir bakan olmaya doğru hızla ilerlemiyor mu?

*

- Nihat Zeybekçi bakanımızda her an verdiği demeçlerle ortalığı karıştıracak bir potansiyel yok mu?

NAZLI ILICAK’IN MEKTUBU

NAZLI Ilıcak’tan mektup aldım.

“Sevgili Ahmet” diye başlayan mektuptan altını çizdiğim satırlar şunlardır:

*

- Şartlar elbette zor ama ben gene de Allah’ıma şükrediyorum. Başıma gelenleri kabul etme gücü ve sabır verdiği için.

- Yerleri silme ya da çamaşır yıkama inan hiç güç gelmedi. Sadece ilk birkaç ay intibak etmekte güçlük çektim. Bana zor gelen bazı meslektaşlarımızın hakaretamiz yazıları ve haksız suçlamaları oldu.

- Koğuş hayatı, dışarıyı pek düşünmemek şartıyla nispeten kolay geçiyor. Lakin mahkemeye kelepçe takılması, jandarma arabasında özel bir bölmeye kilitlenmem, mahkemede beklerden adliyenin eksi 7’nci katındaki nezarethaneye atılmam... Ve mahkemeden sonra yeniden dört duvar arasına dönmem... İşte bunlara tahammül etmek kolay değil.

- “Kaza her lütfunu bir vakt için saklar”. Süleyman Demirel, Zincirbozan’dan bana yazdığı mektupta böyle demişti. Buna inanıyorum ve sabrediyorum.

*

NOT: Süleyman Demirel’in Nazlı Ilıcak’a yazdığı mektupta belirttiği “Kaza her lütfunu bir vakt için saklar” sözü, vatan şairi Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi”nde geçer. Namık Kemal’in kasidesinde o söz şöyle yer alır: “Kaza her feyzini her lütfunu bir cakt için saklar/Fütur etme sakın milletteki za’u u betaetten.”