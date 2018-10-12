Bu ülkede Atatürk'ü eleştirmek yasakmış

ÇIKMIŞLAR, “Atatürk’ü eleştiriyorum” diyerek...
Atatürk’e hakaretler yağdırıyorlar!
Atatürk’e ağza alınmayacak küfürler ediyorlar!
Atatürk kelimesiyle kenef kelimesini aynı cümle içinde kullanıyorlar!
Atatürk’ün hatırasına sövmeyi alışkanlık haline getiriyorlar!
Atatürk’ün anasına babasına, soyuna sopuna iftiralar yağdırıyorlar!
Bin türlü yalanla Atatürk’ü sözde aşağılamaya çalışıyorlar!
Hakikatler yerine dedikodularla Atatürk’ü karalamaya kalkıyorlar!
Sonra da...
“Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek hâlâ yasak” falan diye poz yapıyorlar.
Yahu, siz önce “eleştiri” adı altında içinizdeki pislikleri dışa vuran birer müptezel olmaktan vazgeçin...
Sonra konuşuruz “Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek yasak mı, değil mi” meselesini.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİMLERE ZARİF BİR TOKAT ATTI
ODTÜ’nün mezuniyet töreninde birkaç öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hicveden karikatürlü pankart taşıdılar diye yüce yargımız tarafından palas pandıras gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.
Bir süre tutuklu kalan bu öğrenciler, daha sonra serbest bırakılmışlardı.
Milliyet’ten Talat Atilla’nın aktardığı kulise göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu öğrencileri Beştepe Külliyesi’ne çaya davet etmiş, öğrenciler de bu daveti memnuniyetle kabul etmiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çay davetiyle...
Erdoğan’dan daha fazla Erdoğan’cılık yapan iktidar medyasındaki bazı tiplere...
Önüne geleni tutuklamayı gelenek haline getiren yargı camiasına...
Tahammülsüzlük ve burundan kıl aldırmama konusunda şampiyon olan AK Parti idarecilerine...
Artık uzlaşma adına asla güzel bir adım atılmayacak diyen karamsarlık pompacılarına...
Osmanlı tokadı kadar sersemletici olmamakla birlikte... Çok şık ve çok zarif bir tokat atmıştır.
ARDA NASIL KURTULUR
Hemen “Adamım ben adam” falan diye adamlığına dair vurgulu bir açıklama yapmalı.
Derhal “Dış güçler algı operasyonu yapıyor, milli duruşumu bozamayacaklar” diye bir demeç patlatmalı.
Acilen umreye gitme kararı almalı.
Hızlıca bütün suçu CHP’ye yükleyecek bir çıkış bulmalı.
MÜMKÜN OLMAYACAKTIR
Aslıhan Doğan’ların kendilerine yapılan ağır saygısızlıkları görmezden gelme tutumu devam ettikçe...
Arda Turan’ların iflah olmaları MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
CHP’nin elinde İş Bankası hissesi olduğu müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi değiştirme zorluğu yaşaması MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
BURASI ÇOK ENTERESAN
Enteresandır: Adı “Gizli Kalsın” olan İstanbul’daki bir gece mekânında yaşanan hiçbir şey gizli kalmıyor.
Enteresandır: Nedense hep “Vergiyi tabana yayalım” deniyor, “Vergiyi tavana yayalım” diyen çıkmıyor.
Enteresandır: “Mücahitler müteahhit oldu” sözünün yerini hızla “Nargile mücahitleri” sözü alıyor.
Enteresandır: Son günlerde “kurucu babalar” nitelemesini cümle içinde kullanmayanı entelektüelden saymıyorlar.
BÜYÜKERŞEN'İN YAŞI
YOK, 80’ini aşmış da...
Yok, yine adaymış da...
Yok, böyle şey olmazmış da...
Falan.
Aramızdaki yaş farkına rağmen ben, Yılmaz Büyükerşen’in yanında gayet hımbıl kalmaktayım.
Kesin tıraşı yani.
TÜRK TİPİ NEO-NAZİ: SİNAN OĞAN
HERHANGİ bir Suriyeli suça karışınca...
Bizim Sinan Oğan, sanki Suriye politikasının sorumlusu benmişim gibi ve sanki ben mülteciler komiseri falanmışım gibi hemen bana mesaj yolluyor:
“Bak Ahmet Hakan! Senin tosunlar yine ne yaptı? Hâlâ sahip çıkacak mısın onlara” falan diye...
Sinan Oğan, sen...
Suçun kişiselliğini bir tarafa bırakıp birkaç Suriyelinin yaptığı bir caniliği bütün Suriyelilere genelledikçe ve bu insanları “tosun” falan diye aşağıladıkça...
“Mülteci sorunu” konusunu insanlık dışı bir perspektifle ele alıp sorunun çözüm yolunu aramak yerine düşmanlığı arttırıcı üsluba devam ettikçe...
Türk tipi bir neo-Nazi’ye dönüşüyorsun.
O kadar ki...
Sen eğer bir Alman olsaydın, şu anda Alman duvarlarına “Türken Raus” yazıyor olurdun.
İLAHİ YENİ AKİT
“MEHTAP” isimli bir yazar var Yeni Akit’te... Pespaye bir üslupla yazılar yazar.
En son üçüncü havalimanı işçilerine “it” demişti yazısında.
Yeni Akit, işte bu yazarın işine son vermiş.
Tam “Ne güzel... İşçilere hakaret eden bir yazarı Yeni Akit bile taşıyamadı” falan diye gazeteyi övecektim ki...
Bu yazarın işçilere hakaret ettiği için değil, Bülent Arınç’ı sert bir dille eleştirdiği için kovulduğunu öğrendim.
İlahi Yeni Akit! Yine şaşırtmadın!
GENELEVE KAYYUM
ADANA’da iki geneleve kayyum atandığına dair haberleri okuyunca...
“Yahu bu FETÖ genelev işine de mi karışmış! Yok, artık. Tövbe bismillah!” diye içimden geçirdim.
RAHİP BAROMETRESİ
Serbest kalacak: Yüzde 100
Ev hapsine devam: Yüzde 0
Bu ülkede Atatürk'ü eleştirmek yasakmış
ÇIKMIŞLAR, “Atatürk’ü eleştiriyorum” diyerek...
Atatürk’e hakaretler yağdırıyorlar!
Atatürk’e ağza alınmayacak küfürler ediyorlar!
Atatürk kelimesiyle kenef kelimesini aynı cümle içinde kullanıyorlar!
Atatürk’ün hatırasına sövmeyi alışkanlık haline getiriyorlar!
Atatürk’ün anasına babasına, soyuna sopuna iftiralar yağdırıyorlar!
Bin türlü yalanla Atatürk’ü sözde aşağılamaya çalışıyorlar!
Hakikatler yerine dedikodularla Atatürk’ü karalamaya kalkıyorlar!
Sonra da...
“Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek hâlâ yasak” falan diye poz yapıyorlar.
Yahu, siz önce “eleştiri” adı altında içinizdeki pislikleri dışa vuran birer müptezel olmaktan vazgeçin...
Sonra konuşuruz “Bu ülkede Atatürk’ü eleştirmek yasak mı, değil mi” meselesini.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KİMLERE ZARİF BİR TOKAT ATTI
ODTÜ’nün mezuniyet töreninde birkaç öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hicveden karikatürlü pankart taşıdılar diye yüce yargımız tarafından palas pandıras gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.
Bir süre tutuklu kalan bu öğrenciler, daha sonra serbest bırakılmışlardı.
Milliyet’ten Talat Atilla’nın aktardığı kulise göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu öğrencileri Beştepe Külliyesi’ne çaya davet etmiş, öğrenciler de bu daveti memnuniyetle kabul etmiş.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çay davetiyle...
Erdoğan’dan daha fazla Erdoğan’cılık yapan iktidar medyasındaki bazı tiplere...
Önüne geleni tutuklamayı gelenek haline getiren yargı camiasına...
Tahammülsüzlük ve burundan kıl aldırmama konusunda şampiyon olan AK Parti idarecilerine...
Artık uzlaşma adına asla güzel bir adım atılmayacak diyen karamsarlık pompacılarına...
Osmanlı tokadı kadar sersemletici olmamakla birlikte... Çok şık ve çok zarif bir tokat atmıştır.
ARDA NASIL KURTULUR
Hemen “Adamım ben adam” falan diye adamlığına dair vurgulu bir açıklama yapmalı.
Derhal “Dış güçler algı operasyonu yapıyor, milli duruşumu bozamayacaklar” diye bir demeç patlatmalı.
Acilen umreye gitme kararı almalı.
Hızlıca bütün suçu CHP’ye yükleyecek bir çıkış bulmalı.
MÜMKÜN OLMAYACAKTIR
Aslıhan Doğan’ların kendilerine yapılan ağır saygısızlıkları görmezden gelme tutumu devam ettikçe...
Arda Turan’ların iflah olmaları MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
CHP’nin elinde İş Bankası hissesi olduğu müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemi değiştirme zorluğu yaşaması MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
BURASI ÇOK ENTERESAN
Enteresandır: Adı “Gizli Kalsın” olan İstanbul’daki bir gece mekânında yaşanan hiçbir şey gizli kalmıyor.
Enteresandır: Nedense hep “Vergiyi tabana yayalım” deniyor, “Vergiyi tavana yayalım” diyen çıkmıyor.
Enteresandır: “Mücahitler müteahhit oldu” sözünün yerini hızla “Nargile mücahitleri” sözü alıyor.
Enteresandır: Son günlerde “kurucu babalar” nitelemesini cümle içinde kullanmayanı entelektüelden saymıyorlar.
BÜYÜKERŞEN'İN YAŞI
YOK, 80’ini aşmış da...
Yok, yine adaymış da...
Yok, böyle şey olmazmış da...
Falan.
Aramızdaki yaş farkına rağmen ben, Yılmaz Büyükerşen’in yanında gayet hımbıl kalmaktayım.
Kesin tıraşı yani.
TÜRK TİPİ NEO-NAZİ: SİNAN OĞAN
HERHANGİ bir Suriyeli suça karışınca...
Bizim Sinan Oğan, sanki Suriye politikasının sorumlusu benmişim gibi ve sanki ben mülteciler komiseri falanmışım gibi hemen bana mesaj yolluyor:
“Bak Ahmet Hakan! Senin tosunlar yine ne yaptı? Hâlâ sahip çıkacak mısın onlara” falan diye...
Sinan Oğan, sen...
Suçun kişiselliğini bir tarafa bırakıp birkaç Suriyelinin yaptığı bir caniliği bütün Suriyelilere genelledikçe ve bu insanları “tosun” falan diye aşağıladıkça...
“Mülteci sorunu” konusunu insanlık dışı bir perspektifle ele alıp sorunun çözüm yolunu aramak yerine düşmanlığı arttırıcı üsluba devam ettikçe...
Türk tipi bir neo-Nazi’ye dönüşüyorsun.
O kadar ki...
Sen eğer bir Alman olsaydın, şu anda Alman duvarlarına “Türken Raus” yazıyor olurdun.
İLAHİ YENİ AKİT
“MEHTAP” isimli bir yazar var Yeni Akit’te... Pespaye bir üslupla yazılar yazar.
En son üçüncü havalimanı işçilerine “it” demişti yazısında.
Yeni Akit, işte bu yazarın işine son vermiş.
Tam “Ne güzel... İşçilere hakaret eden bir yazarı Yeni Akit bile taşıyamadı” falan diye gazeteyi övecektim ki...
Bu yazarın işçilere hakaret ettiği için değil, Bülent Arınç’ı sert bir dille eleştirdiği için kovulduğunu öğrendim.
İlahi Yeni Akit! Yine şaşırtmadın!
GENELEVE KAYYUM
ADANA’da iki geneleve kayyum atandığına dair haberleri okuyunca...
“Yahu bu FETÖ genelev işine de mi karışmış! Yok, artık. Tövbe bismillah!” diye içimden geçirdim.
RAHİP BAROMETRESİ
Serbest kalacak: Yüzde 100
Ev hapsine devam: Yüzde 0