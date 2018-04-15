Bu operasyon, benim vicdanıma tercüman falan olmadı!

Dedi ki:

“Tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu, memnuniyetle karşılıyoruz”.

*

Sayın Dışişleri Bakanlığımız!

Lütfen beni saymayınız, beni çıkarınız aradan.

Çünkü...

Bu operasyon, benim vicdanıma asla ve kata tercüman olmamıştır.

*

Niye vicdanıma tercüman olsun ki?

Niye memnuniyetle karşılayayım ki?

*

Bu operasyon Esad’ı bitirdi mi?

HAYIR!

*

Bu operasyon Esad’ın masum insanları öldürme potansiyelini darmaduman etti mi? HAYIR!

*

Bu operasyon Suriye’deki iç savaşın sona ermesine zerre katkı sağladı mı?

HAYIR!

*

Bu operasyon Suriye’de masum insanların çektiği çilelerin sona ermesine umut oldu mu?

HAYIR!

*

Bu operasyon Rusya’nın Esad’a kol kanat germesinden vazgeçirdi mi?

HAYIR!

*

Bu operasyon yeryüzündeki bir tek insanın bile vicdanında hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak denli olumlu tesir uyandırdı mı?

HAYIR!

*

Bu operasyon kimyasal ya da konvansiyonel silahlarla masumların öldürülmelerine gıdım engel olabildi mi?

HAYIR!

*

Peki neye yaradı bu operasyon?

Neye yarayacak?

Sadece ve sadece...

ABD iç siyasetinde bunalan ve bunaltılan Trump’ın biraz rahatlamasına yaradı!

*

Yahu Trump azıcık rahatladı diye...

Niye benim vicdanım da rahatlasın ki!

KAFAMIZ KARIŞTI

- Tam “Putin Reis” diyorduk ki... Bir anda “Trump Reis” dedirttiler.

- Tam “Amerikan emperyalizmi” diyorduk ki... Bir anda “Rus emperyalizmi” dedirttiler.

- Tam “Rusya/Türkiye/İran” diyorduk ki... Bir anda “ABD/İngiltere/Türkiye” dedirttiler.

NİYE? NİYE? NİYE?

EĞER Amerikan operasyonu...

İnsanlığın vicdanına tercüman olduysa...

Bekir Bozdağ...

Niye...

İnceden bir gurur edasıyla...

“Operasyonda İncirlik Üssü kullanılmamıştır” diye açıklama yapıyor ki?

*

Niye? Niye? Niye? Niye?

ABD VURUNCA

- DOĞU PERİNÇEK: AK Parti ile tüm köprüleri attı.

*

- AHMET DAVUTOĞLU: Konya’da gövde gösterisi yaptı.

*

- ABDULLAH GÜL: Bir konferansla yeniden gündeme geldi.

*

- HÜSNÜ MAHALLİ: Yeniden propaganda atağına kalktı.

MİLOS FORMAN

YÖNETMEN Milos Forman ölmüş.

Ben ki...

Onun yönettiği “Guguk Kuşu” adlı filmi, tam 93 kez izlemişim.

Ne yani?

Bir rahmeti esirgeyecek miyim kendisinden.

UYDURMALARIN EN GÜZELİ: KANDİLLER

İSLAM’da kandil yokmuş.

Sonradan ortaya çıkmış.

Hatta hiçbir İslam ülkesinde kandil kutlanmıyormuş.

Sadece bizde varmış bu âdet.

*

Kandilleri çok seven, kandil geleneklerine meftun olan bir vatandaş olarak sesleniyorum:

Ben hayatımda böyle güzel, böyle nezih, böyle naif bir uydurma görmedim!

Ceddimizden kim uydurduysa kandilleri...

Allah razı olsun kendilerinden.

28 ŞUBAT DAVASI: DENGE DAVASI

DIŞ politikada nasıl denge politikası uyguluyorsak...

Mahkeme kararlarında da denge politikası uygulamaya başladık.

Mesela 28 Şubat Davası...

- Hem 28 Şubat’ı yapanlara müebbet ceza verildi.

- Hem de yaşları ve sağlık durumları gözetilerek hapishanede yatırılmalarına gönül razı olmadı.

Böylece...

- Hem 28 Şubatçılara gereken adli cezanın verilmesini talep edenler...

- Hem de “ya ne gerek var şimdi hapis cezalarına” falan diyenler...

Tatmin edilmiş oldu.

Fakat tabii bir de iki kesimin birden memnuniyetsizliği de söz konusu olabilir ama şimdi ortalığı bulandırıp güzelim denge politikamızı tarumar etmeyelim!