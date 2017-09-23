Bu nasıl molla bu nasıl Barzani?

İlgiyle, merakla, severek okuyoruz.

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Dizinin dünkü bölümünde bir fotoğraf dikkatimi çekti:

Mesut Barzani’nin babası Molla Mustafa Barzani’nin Dilman köyündeki karargâhında çekilmiş bir fotoğraf.

Fotoğrafta önde Molla Barzani var, arkada ise Sophia Loren’e benzeyen bir hanımefendinin duvara asılmış bir posteri var.

Biraz asker dolabı kapağına asılan posterleri, biraz da gurbette bekâr kalmış inşaat işçisi odasına asılan posterleri andırıyor.

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İnsan sormadan edemiyor:

Yahu bu nasıl molla?

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Hadi mollalığı falan geçtik...

Dünya siyaset sahnesinde yer alma çabasında olan önemli birinin karargâhının duvarını neden böyle bir fotoğraf süsler?

Nedir? Ne iştir?

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Hasbinallah!

Hasbinallah!

MÜFTÜLERİN YÜZ KARASI





RAHMETLİ babam müftüydü.

Önceleri Erbakancıydı, sonra Tayyip Erdoğancı oldu. Vefatına kadar da Tayyip Erdoğan’ı destekledi.

Mahmut Efendi’ye meftundu, İsmailağa Cemaati’ne bayağı yakındı.

Abdülhamid’i severdi.

Kısacası...

Babamın düşünce ve gönül dünyası, “muhafazakâr” dediğimiz insanların düşünce ve gönül dünyasıyla aynıydı.

*

Ama başka özellikleri de vardı rahmetli babamın:

- Hiç kimseye kılığı kıyafeti nedeniyle laf sokmayı aklından bile geçirmezdi.

- Kendisi gibi olmayan insanlarla her zaman olumlu diyaloglar kurmaya özen gösterirdi.

- Hiçbir durumda terbiyesini bozmaz, kendinden farklı yaşayan insanlara sonsuz saygı gösterirdi.

- Çirkin imaların, müptezel göndermelerin, onursuz yakıştırmaların hayatında hiç yeri yoktu.

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Bunları neden mi yazdım?

Şunun için yazdım:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana!” diye yazan Gölcük Müftüsü’ne bakıp da...

Ülkemizin müftüleri hakkında yanlış bir kanaate sahip olmayın diye yazdım.

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Bu ülkede...

- Gölcük Müftüsü gibi müftüler de var.

- Rahmetli babam gibi müptezelliğe asla prim vermeyen müftüler de var.

HAYRETTİN HOCA DAHA İNSANCIL OLMAYA BAŞLADI

KISA bir süre önce yazdığı bir yazıya “Domuzdan post, gavurdan dost olmaz” diye başlık atmıştı Hayrettin Karaman Hoca.

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Dünkü yazısında ise şöyle yazmış:

“İnsanlık olarak farklı vasıflarımız ve özelliklerimiz olsa da hepimiz insanız ve gözyaşlarımız farklı değil.”

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Bravo Hocam!

Gelişme kaydediyorsunuz.

ALİ KOÇ İÇİN SLOGANLAR

- SENİ başkan yaptıracağız Ali Koç.

*

- Motorları maviliklere sürelim.

*

- Geliyor gönüllerin efendisi.

*

- Yetiş ya Ali Koç.

*

- Ali Koç’un askerleriyiz.

*

- Aziz Yıldırım’ı yediririz.

*

- Mazlumlara yoldaş olan Ali Koç.

ANLAŞILDI: TRUMP ŞÖYLE BİRİ

- SİLAHLARI YPG’ye gönderiyor ama Tayyip Erdoğan’ın yüzüne gülmeyi de ihmal etmiyor.

*

- Koruma meselesinde hiçbir şey yapmıyor ama “üzüldüm” falan demekten de geri durmuyor.

*

- Sürekli “biz çok iyi dostuz, mükemmeliz” falan diyor ama dostluğunu gösterecek bir şey de yapmıyor.

*

- Hep büyük oynuyor, hep sevecen sarılıyor falan yapıyor ama bize karşı sevecen tek bir politikayı bile hayata geçirmiyor.

KİM BEY’İN PANTOLONU

PANTOLONU görünce mırıldandıklarım:

*

- Soba borusu gibi...

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- Terzisi için idam emri vermiş midir acaba?

*

-Trump’ın kravat tarzına gönderme yapıyor olabilir.

*

- Fakat iyi ütülemişler ha!

YILMAZ BÜYÜKERŞEN HOCA HEYKELİMİ YAPMIŞ





“BİZİM kültürümüzde heykel yoktur, üzüldüm” falan demeyeceğim.

*

Sadece:

“O kadar kilo verdim ama sanki kilo almışım gibi yapmışsın Yılmaz Hocam” diyeceğim.

*

Şaka bir tarafa...

Yılmaz Büyükerşen Hoca’nın tamamen milli ve yerli balmumu heykel müzesi, dün İstanbul’da Özdilek AVM’de açıldı.

Tavsiye ederim: Gidin ve görün.

İŞTE BENİM BİRİNCİM





“MISS Turkey” yarışmasında dereceye giremeyen Gözde Baddal adlı kızımız, büyük bir öfkeyle öyle bir çirkinleşmiş ki...

Acayip hoşuma gitti.

*

O yapay “dünya barışı istiyorum” falan türü laf salatalarını, “sadece güzelliğe bakılmıyor, kültüre ve nezakete de bakılıyor” türü saçmalıkları falan bir tarafa bırakarak...

Şöyle yazmış sosyal medya hesabında:

“Allah hepinizin belasını versin! İlk 10’a bile giremedim.”

*

Bununla yetinmemiş.

Birinci olan kızımızın fotoğrafının altına şunu yazmış:

“Tipsiz böcek.”

*

Ha şöyle Gözde kızım ha şöyle!

Bırak kasmayı da işte böyle dökül.

*

Bu arada birinci seçilen Itır Esen’in, 15 Temmuz şehitleri hakkında yazdığı iğrenç sosyal medya mesajını da gördükten sonra...

“Bu ne ya? Çirkinlikte mi yarışılıyor” demek zorunda kaldık vallaha.