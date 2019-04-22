Bu linç güruhunun teröristten farkı yok!

Kardeşliğimizi dinamitlemek için.
Ülkeyi karıştırmak için.
Bizi birbirimize düşürmek için.
Bölüp parçalamak için.
Huzursuzluk yaratmak için.
Dirliğimizi bozmak için.
*
Dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran güruh...
Ne eksik ne fazla tam da bunlara yol açtı:
Kardeşliğimizi dinamitledi, ülkeyi karıştırdı, bizi birbirimize düşürdü, halkımızı bölüp parçaladı, huzursuzluk yarattı, dirliğimizi bozdu.
*
O zaman hiç çekinmeden bağlantıyı kuralım:
Bunların teröristten farkı yok!
VAZGEÇİN ARTIK
Meşru ve demokratik muhalefeti düşmanlaştırmaktan...
Ülkenin ana muhalefet partisini kriminalize etmekten...
Milyonlarca kişinin oy verdiği bir partiyi terörizmin safında göstermekten...
Eleştiri sınırını aşıp nefret söylemine bulaşmaktan...
Milleti galeyana getirecek manşet ve söylemlerden...
VAZGEÇİN ARTIK!
İNADINA KARDEŞLİK! İNADINA BİRLİK BERABERLİK! İNADINA KUCAKLAŞMA!
KEMAL Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından...
Kardeşlik bilincini yükseltirsek...
Birlik beraberlik azmine omuz verirsek...
Kucaklaşma arzumuzu daha da arttırırsak...
O galeyancı linç güruhuna en güzel cevabı vermiş oluruz.
BİR VAKUR DURUŞ
Saldırının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim.
*
Provokasyona zerre kadar prim vermedi konuşmasında.
Şehitlerin 82 milyonun şehidi olduğunu söyledi.
Mehmetçik babası olduğunu söyledi.
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye haykırdı.
“Şehidimize yapılan saygısızlığa üzüldüm” dedi.
*
En öfkeli olması gereken halinde bile...
Vakarını gram bozmayan Kemal Kılıçdaroğlu’na içimden “Helal olsun” dedim.
KHK’LILAR SEÇİMİ MUNDAR EDİYORSA
AK Parti, YSK’ya yeni bir başvuruda daha bulundu.
Dedi ki:
“Seçimde KHK’lılar da oy kullandı. O nedenle İstanbul seçimi iptal edilsin.”
*
Eğer KHK’lıların oy kullanması, seçimi mundar ediyorsa...
Yani işin kuralı, ilkesi falan buysa...
Şu üç sorunun cevabı acilen verilmeli:
*
SORU BİR: Aynı KHK’lılar 16 Nisan referandumunda da oy kullandı... Bunu ne yapacağız?
SORU İKİ: Aynı KHK’lılar 24 Haziran seçiminde de oy kullandı... Bunu nereye koyacağız?
SORU ÜÇ: Aynı KHK’lılar 31 Mart’ta İstanbul dışında da oy kullandı... Bunu nasıl izah edeceğiz?
ARTIK SADECE İKİ TÜR KÖŞE YAZISI YAZILIYOR
FARKINDA mısınız?
Artık sadece iki tür köşe yazısı yazılıyor Türkiye’de...
*
Ya...
Ekrem İmamoğlu’na laf söyletmeyiz.
Ekrem İmamoğlu bizim canımızdır.
Sen kimsin ki Ekrem İmamoğlu’na laf söylüyorsun.
Tarzı yazılar yazılıyor.
*
Ya da...
PKK, FETÖ, MLKP falan... Hepsi Ekrem İmamoğlu’ndan yana...
Ekrem İmamoğlu’nu uyarıyorum: Şöyle yapmasın, böyle yapmasın.
Ekrem! Senin yüzünden şehit verdik! Mutlu musun?
Tarzı yazılar yazılıyor.
*
Bu iki türün dışında kalan köşe yazarlarına ise...
Yahu sen de bir şöylesin, bir böyle...
Senin de ne olduğun belli değil.
Safını seç kardeşim safını...
Diye sataşılıyor.
*
Sanırım...
Herkes delirdi ama kimse farkında değil.
SANDIKTAN ÇIKANLA İLGİLİ RACON ŞUDUR
SANDIKTAN çıkanı...
İstersen beğenmezsin.
İstersen eleştirirsin.
İstersen ahlaki olarak yargılarsın.
İstersen içine sindiremezsin.
İstersen benimsemezsin.
Keyfin bilir!
*
Ama... Fakat... Lakin...
Sandıktan çıkanın yönetme hakkını istesen de, istemesen de...
Tanımak, teslim etmek ve kabul etmek zorundasın.
İşin bu kısmı senin keyfine bırakılmamıştır.
*
Bu kadar. Bitti. Nokta.
Bu linç güruhunun teröristten farkı yok!
Terörist neden saldırıyor?
Kardeşliğimizi dinamitlemek için.
Ülkeyi karıştırmak için.
Bizi birbirimize düşürmek için.
Bölüp parçalamak için.
Huzursuzluk yaratmak için.
Dirliğimizi bozmak için.
*
Dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na saldıran güruh...
Ne eksik ne fazla tam da bunlara yol açtı:
Kardeşliğimizi dinamitledi, ülkeyi karıştırdı, bizi birbirimize düşürdü, halkımızı bölüp parçaladı, huzursuzluk yarattı, dirliğimizi bozdu.
*
O zaman hiç çekinmeden bağlantıyı kuralım:
Bunların teröristten farkı yok!
VAZGEÇİN ARTIK
Meşru ve demokratik muhalefeti düşmanlaştırmaktan...
Ülkenin ana muhalefet partisini kriminalize etmekten...
Milyonlarca kişinin oy verdiği bir partiyi terörizmin safında göstermekten...
Eleştiri sınırını aşıp nefret söylemine bulaşmaktan...
Milleti galeyana getirecek manşet ve söylemlerden...
VAZGEÇİN ARTIK!
İNADINA KARDEŞLİK! İNADINA BİRLİK BERABERLİK! İNADINA KUCAKLAŞMA!
KEMAL Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırının ardından...
Kardeşlik bilincini yükseltirsek...
Birlik beraberlik azmine omuz verirsek...
Kucaklaşma arzumuzu daha da arttırırsak...
O galeyancı linç güruhuna en güzel cevabı vermiş oluruz.
BİR VAKUR DURUŞ
Saldırının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı konuşmayı dikkatle dinledim.
*
Provokasyona zerre kadar prim vermedi konuşmasında.
Şehitlerin 82 milyonun şehidi olduğunu söyledi.
Mehmetçik babası olduğunu söyledi.
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diye haykırdı.
“Şehidimize yapılan saygısızlığa üzüldüm” dedi.
*
En öfkeli olması gereken halinde bile...
Vakarını gram bozmayan Kemal Kılıçdaroğlu’na içimden “Helal olsun” dedim.
KHK’LILAR SEÇİMİ MUNDAR EDİYORSA
AK Parti, YSK’ya yeni bir başvuruda daha bulundu.
Dedi ki:
“Seçimde KHK’lılar da oy kullandı. O nedenle İstanbul seçimi iptal edilsin.”
*
Eğer KHK’lıların oy kullanması, seçimi mundar ediyorsa...
Yani işin kuralı, ilkesi falan buysa...
Şu üç sorunun cevabı acilen verilmeli:
*
SORU BİR: Aynı KHK’lılar 16 Nisan referandumunda da oy kullandı... Bunu ne yapacağız?
SORU İKİ: Aynı KHK’lılar 24 Haziran seçiminde de oy kullandı... Bunu nereye koyacağız?
SORU ÜÇ: Aynı KHK’lılar 31 Mart’ta İstanbul dışında da oy kullandı... Bunu nasıl izah edeceğiz?
ARTIK SADECE İKİ TÜR KÖŞE YAZISI YAZILIYOR
FARKINDA mısınız?
Artık sadece iki tür köşe yazısı yazılıyor Türkiye’de...
*
Ya...
Ekrem İmamoğlu’na laf söyletmeyiz.
Ekrem İmamoğlu bizim canımızdır.
Sen kimsin ki Ekrem İmamoğlu’na laf söylüyorsun.
Tarzı yazılar yazılıyor.
*
Ya da...
PKK, FETÖ, MLKP falan... Hepsi Ekrem İmamoğlu’ndan yana...
Ekrem İmamoğlu’nu uyarıyorum: Şöyle yapmasın, böyle yapmasın.
Ekrem! Senin yüzünden şehit verdik! Mutlu musun?
Tarzı yazılar yazılıyor.
*
Bu iki türün dışında kalan köşe yazarlarına ise...
Yahu sen de bir şöylesin, bir böyle...
Senin de ne olduğun belli değil.
Safını seç kardeşim safını...
Diye sataşılıyor.
*
Sanırım...
Herkes delirdi ama kimse farkında değil.
SANDIKTAN ÇIKANLA İLGİLİ RACON ŞUDUR
SANDIKTAN çıkanı...
İstersen beğenmezsin.
İstersen eleştirirsin.
İstersen ahlaki olarak yargılarsın.
İstersen içine sindiremezsin.
İstersen benimsemezsin.
Keyfin bilir!
*
Ama... Fakat... Lakin...
Sandıktan çıkanın yönetme hakkını istesen de, istemesen de...
Tanımak, teslim etmek ve kabul etmek zorundasın.
İşin bu kısmı senin keyfine bırakılmamıştır.
*
Bu kadar. Bitti. Nokta.