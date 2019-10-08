Bu kez ben de heykelciyim!

Aslında ben de...
CHP’li belediyelerin bütün iş güç bitmiş gibi ha bire heykel dikme çabası içinde olmalarına acayip kıl olanlardanım.
Fakat buna rağmen...
İzin verirseniz, bu kez farklı bir tutum alacağım.
*
Mansur Yavaş’ın dikileceğini açıkladığı Atatürk heykeliyle ilgili olarak...
Bu ne lüzumsuz bir iştir.
Sizin başka işiniz yok mu?
Demeyeceğim.
*
Neden mi? Açıklayayım:
Mansur Yavaş’ın Atatürk heykeli dikileceğini açıkladığı yere, yani TBMM ve Genelkurmay kavşağına...
Melih Gökçek, dalga geçer gibi kocaman bir “SAAT HEYKELİ” dikmişti de ondan...
*
Milli açıdan maneviyatı yüksek olan bir yere bir manasızlık abidesi olarak “SAAT HEYKELİ” dikilmesine verilen en güzel cevap, Atatürk heykeli dikmek olacaktır.
MEHMET HABERAL’A ÇEKTİRİLENLER YETMEDİ Mİ?
FETÖ’cü alçaklar, tıp alanında ülkemizin medarı iftiharı olan Prof. Mehmet Haberal’a etmediklerini bırakmamışlardı.
“Hastanesinde Ecevit’i zehirleyerek öldürmeye kast etti” iddiasında bile bulundular. Ve bu deli saçması iddialarının üzerinde, günlerce tepindiler.
Zindanlara attılar Haberal’ı.
Adamcağız “Suçum ne? Suçum ne? Bana suçumu söyleyin?” diye bas bas bağırdı.
Kulak arkası ettiler.
*
FETÖ’nün ne mal olduğu çoktan anlaşıldı ama deli saçması iddiaları hâlâ aramızda dolaştırılıyor. Hem de en yüksek mevkide “başdanışman” sıfatını taşıyanlar tarafından...
“Devlet Bahçeli, Mehmet Haberal’ın hastanesindeyse acilen başka hastaneye nakledilmeli” falan denilerek.
*
Mehmet Haberal, FETÖ’cü alçakların elinden çekti bütün çekeceğini...
Daha çekecek bir şeyi kalmadı. Rahat bırakın adamı.
SESİNİ ÇIKARACAK KİMSE KALMAMIŞTI
İÇKİYE zam geldi, “Ağzıma sürmem” diyerek sustun... Sigaraya zam geldi, “Zıkkım içsinler” diyerek sustun... Puroya zam geldi, “Bana ne be bana ne” diyerek sustun...
Sıra elektriğe, doğalgaza falan geldiğinde ise...
Sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.
ARAMIZDA PARA TOPLASAK
İvana Sert’in şarkı söylemesini engellesek?
Burhan Kuzu’nun Twitter’da takılmasını engellesek?
Alişan’ın kurgusal şakalara bulaşmasını engellesek?
Haluk Bilginer’in Türk Joker’i olmasını engellesek?
Şengör’ün fay hatları dışındaki faylara girmesini engellesek?
FIRAT’IN DOĞUSUYLA İLGİLİ İKİ ÖNEMLİ NOKTA
BİRİNCİ NOKTA - ‘BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ’ ARTIK KESİNLİK İÇEREN BİR CÜMLE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ilk kez “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediğinde dışarıdan ve içeriden “Boş tehdit, yapamaz, sallıyor” falan diyenler çoğunluktaydı. Ama artık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediğinde dışarıdan ve içeriden “Acaba ne zaman gelecek? Bugün mü? Yarın mı?” deniliyor, başka da bir şey denilmiyor.
İKİNCİ NOKTA - TRUMP REİS BÜTÜN SİYASİ ANALİZLERİ TUZLA BUZ ETTİ
“ABD asla bölgeyi kendi haline bırakmaz”, “ABD kesinlikle bölgede birleşik bir Kürt devleti kuracak”, “ABD’nin bölgedeki ortağı PYD”, “ABD’yi ikna etmek mümkün değildir”... Falan diye yapılan analizlerin tümü, Trump’ın “Gidiyoruz, ne haliniz varsa görün” açıklamasıyla birlikte tuzla buz olmuştur. Bu ezberleri tekrar edenler, yeni ezberler bulmak zorunda.
CEM YILMAZ’IN YENİ FİLMİNDEN TÜYOLAR
Sinemada tek bilete iki ayrı film izleyeceksin.
*
Birinci filmde gülerken yüreğiniz ezilecek... İkinci filmde yüreğiniz ezilmeden güleceksiniz.
*
Bilhassa ikinci filmde kahkahalar garanti!
*
İzlerken “İnsanoğlu amma da tamahkâr ha!” diyeceksiniz.
*
İki filmde de Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz’ın minimal oyunculuğuyla döktürdüğüne şahit olacaksınız.
*
Cem Yılmaz filmlerinin gediklileri Zafer Algöz, Fuat Özkan, Ozan Güven... Bu filmlerde de yer alacak.
*
Filmler izlenip bittikten sonra “Birinci şöyleydi, ikinci böyleydi” diye yorum yapacaksınız.
*
Film vizyona girdiğinde detoks otelleri, “Cem Yılmaz bizi kötülüyor” diye ayağa kalkacak.
*
“Ayzek” vardı ya... Hani çocukluğumuzun “Aşk Gemisi” dizisinin sempatik barmeni... Onu anacaksınız.
*
İlber Ortaylı’ya minik bir gönderme dikkatlerden kaçmayacak.
*
Uzaylılar... Evet evet uzaylılar... Yine gelecekler.
*
Ön dişleri olmayan Cem Yılmaz... Şaşıracaksınız.
*
“Bütün oyuncular resmen döktürmüş” diyeceksiniz.
Bu kez ben de heykelciyim!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da TBBM ve Genelkurmay kavşağına bir Atatürk heykeli dikileceğini açıkladı.
Aslında ben de...
CHP’li belediyelerin bütün iş güç bitmiş gibi ha bire heykel dikme çabası içinde olmalarına acayip kıl olanlardanım.
Fakat buna rağmen...
İzin verirseniz, bu kez farklı bir tutum alacağım.
*
Mansur Yavaş’ın dikileceğini açıkladığı Atatürk heykeliyle ilgili olarak...
Bu ne lüzumsuz bir iştir.
Sizin başka işiniz yok mu?
Demeyeceğim.
*
Neden mi? Açıklayayım:
Mansur Yavaş’ın Atatürk heykeli dikileceğini açıkladığı yere, yani TBMM ve Genelkurmay kavşağına...
Melih Gökçek, dalga geçer gibi kocaman bir “SAAT HEYKELİ” dikmişti de ondan...
*
Milli açıdan maneviyatı yüksek olan bir yere bir manasızlık abidesi olarak “SAAT HEYKELİ” dikilmesine verilen en güzel cevap, Atatürk heykeli dikmek olacaktır.
MEHMET HABERAL’A ÇEKTİRİLENLER YETMEDİ Mİ?
FETÖ’cü alçaklar, tıp alanında ülkemizin medarı iftiharı olan Prof. Mehmet Haberal’a etmediklerini bırakmamışlardı.
“Hastanesinde Ecevit’i zehirleyerek öldürmeye kast etti” iddiasında bile bulundular. Ve bu deli saçması iddialarının üzerinde, günlerce tepindiler.
Zindanlara attılar Haberal’ı.
Adamcağız “Suçum ne? Suçum ne? Bana suçumu söyleyin?” diye bas bas bağırdı.
Kulak arkası ettiler.
*
FETÖ’nün ne mal olduğu çoktan anlaşıldı ama deli saçması iddiaları hâlâ aramızda dolaştırılıyor. Hem de en yüksek mevkide “başdanışman” sıfatını taşıyanlar tarafından...
“Devlet Bahçeli, Mehmet Haberal’ın hastanesindeyse acilen başka hastaneye nakledilmeli” falan denilerek.
*
Mehmet Haberal, FETÖ’cü alçakların elinden çekti bütün çekeceğini...
Daha çekecek bir şeyi kalmadı. Rahat bırakın adamı.
SESİNİ ÇIKARACAK KİMSE KALMAMIŞTI
İÇKİYE zam geldi, “Ağzıma sürmem” diyerek sustun... Sigaraya zam geldi, “Zıkkım içsinler” diyerek sustun... Puroya zam geldi, “Bana ne be bana ne” diyerek sustun...
Sıra elektriğe, doğalgaza falan geldiğinde ise...
Sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.
ARAMIZDA PARA TOPLASAK
İvana Sert’in şarkı söylemesini engellesek?
Burhan Kuzu’nun Twitter’da takılmasını engellesek?
Alişan’ın kurgusal şakalara bulaşmasını engellesek?
Haluk Bilginer’in Türk Joker’i olmasını engellesek?
Şengör’ün fay hatları dışındaki faylara girmesini engellesek?
FIRAT’IN DOĞUSUYLA İLGİLİ İKİ ÖNEMLİ NOKTA
BİRİNCİ NOKTA - ‘BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ’ ARTIK KESİNLİK İÇEREN BİR CÜMLE
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ilk kez “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediğinde dışarıdan ve içeriden “Boş tehdit, yapamaz, sallıyor” falan diyenler çoğunluktaydı. Ama artık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dediğinde dışarıdan ve içeriden “Acaba ne zaman gelecek? Bugün mü? Yarın mı?” deniliyor, başka da bir şey denilmiyor.
İKİNCİ NOKTA - TRUMP REİS BÜTÜN SİYASİ ANALİZLERİ TUZLA BUZ ETTİ
“ABD asla bölgeyi kendi haline bırakmaz”, “ABD kesinlikle bölgede birleşik bir Kürt devleti kuracak”, “ABD’nin bölgedeki ortağı PYD”, “ABD’yi ikna etmek mümkün değildir”... Falan diye yapılan analizlerin tümü, Trump’ın “Gidiyoruz, ne haliniz varsa görün” açıklamasıyla birlikte tuzla buz olmuştur. Bu ezberleri tekrar edenler, yeni ezberler bulmak zorunda.
CEM YILMAZ’IN YENİ FİLMİNDEN TÜYOLAR
Sinemada tek bilete iki ayrı film izleyeceksin.
*
Birinci filmde gülerken yüreğiniz ezilecek... İkinci filmde yüreğiniz ezilmeden güleceksiniz.
*
Bilhassa ikinci filmde kahkahalar garanti!
*
İzlerken “İnsanoğlu amma da tamahkâr ha!” diyeceksiniz.
*
İki filmde de Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz’ın minimal oyunculuğuyla döktürdüğüne şahit olacaksınız.
*
Cem Yılmaz filmlerinin gediklileri Zafer Algöz, Fuat Özkan, Ozan Güven... Bu filmlerde de yer alacak.
*
Filmler izlenip bittikten sonra “Birinci şöyleydi, ikinci böyleydi” diye yorum yapacaksınız.
*
Film vizyona girdiğinde detoks otelleri, “Cem Yılmaz bizi kötülüyor” diye ayağa kalkacak.
*
“Ayzek” vardı ya... Hani çocukluğumuzun “Aşk Gemisi” dizisinin sempatik barmeni... Onu anacaksınız.
*
İlber Ortaylı’ya minik bir gönderme dikkatlerden kaçmayacak.
*
Uzaylılar... Evet evet uzaylılar... Yine gelecekler.
*
Ön dişleri olmayan Cem Yılmaz... Şaşıracaksınız.
*
“Bütün oyuncular resmen döktürmüş” diyeceksiniz.