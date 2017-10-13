Bu iş ‘Trump iyi çevresi kötü’ye doğru gidiyor

Adamlar cevap verdi:

“Büyükelçimize güvenimiz tamdır.”

*

“Büyükelçi aldı bu vize kararını” dedik.

Adamlar cevap verdi:

“Ne büyükelçisi! ABD yönetimi aldı, ABD yönetimi!”

*

Şimdi de...

“ABD’nin eski bürokrasi kalıntıları ABD yönetimiyle aramızı açmaya çalışıyor” demeye başladık.

*

Korkarım bu iş, “Trump çok iyi bir adam ama çevresi kötü” noktasına doğru hızla gidiyor.

GİDİP GELİYORUZ

- “KAHROLSUN Amerika” ile “Dostluğumuzu kimse bozamaz” arasında gidip geliyoruz.

*

- “Sana muhtaç değiliz Amerika” ile “ABD yönetimi ile aramızı açmaya çalışıyorlar” arasında gidip geliyoruz.

*

- “Amerika bizi kuşatıyor” ile “Bütün bu işleri bir büyükelçi açtı başımıza” arasında gidip geliyoruz.”

AFFEDERSİN, POPO, TIRABZAN, EL PENÇE, ECEVİT

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, işte bu fotoğraf karesine atıfta bulunarak aynen şöyle dedi:

“Affedersin lider poposunu tırabzana dayıyor, o da karşısında el pençe divan duruyor.”

*

Erdoğan’ın lider dediği dönemin ABD Başkanı Clinton...

Erdoğan’ın “O” dediği dönemin Başbakanı Ecevit.

*

Ecevit yaşasaydı...

- Ben Amerika ile iktidarım süresince çok karşı karşıya kaldım.

- ABD’ye rağmen Kıbrıs Harekâtı’nı yaptım...

- Amerika’yı karşıma almaktan çekinmedim.

- Amerikan ambargosunu göze aldım.

Falan derdi.

*

Ama vefat ettiği için...

Bunların hiçbirini diyemedi.

*

Kendisini savunamayacak durumda olanları, gündelik tartışmaların içine katmasak mı acaba?

KULAĞIMA DEDİKODULAR GELİYOR GÖKÇEK’LE İLGİLİ

DİYORLAR ki:

Melih Gökçek krizi bitmedi.

*

Diyorlar ki:

Melih Gökçek istifa ettirilecek.

*

Diyorlar ki:

Ay başından sonra her an Melih Gökçek’in istifa haberini duyabilirsin.

*

Diyorlar ki:

Onurlu bir çekilme olacak.

*

Diyorlar ki:

Yaşanacak, bitecek ama saygısızca olmayacak.

*

Diyorlar ki:

Melih Gökçek, “AK Parti Genel Başkanı Başdanışmanı” olarak görev yapacak.

*

Bir yerden, iki yerden gelse...

Takmayacağım.

Gökçek düşmanlarından gelse...

İlgilenmeyeceğim.

Merkeze uzak isimlerden gelse...

Etkilenmeyeceğim.

*

Kulağıma gelen sesler...

Çok kuvvetli, çok güvenilir, çok merkezden, çok etkili yerlerden geliyor.

Ve ben kayıtsız kalamıyorum.

*

Üzgünüm Melih... Sorry Gökçek...

YELEK KARDEŞLİĞİ





“KORUMA amaçlı yelek” uygulamasını ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan başlatmıştı.

*

Son Sırbistan gezisinde çekilen bu fotoğraf gösterdi ki:

“Koruma amaçlı yelek” uygulamasına...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da geçmiş.

*

Yani bir yelek kardeşliği söz konusu iki önemli isim arasında.

KUTLUYORUM

- AK Partili Mehmet Ali Şahin evleniyormuş... Hem kendisini hem de müstakbel eşini canıgönülden kutluyorum!

*

- Simit Sarayı... Gurur duyduğum bir küresel markamız. En son Belgrad’da mağaza açtılar. Hararetle kutluyorum!

*

- Hale Soygazi’nin çiğnenen onuruna sahip çıkan Hıncal Uluç... Hay sen çok yaşa diyor ve kutluyorum!

AH ORHAN BABA AH

İSTANBUL’da Boğaz hattında ikamet eden Orhan Gencebay isyan etmiş:

“Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor, otomobille yol almak imkânsız.”

*

Bu demeçten sonra...

Orhan Baba’nın “Yazıklar olsun” şarkısını...

Boğaz trafiği yoğunluğunu göz önünde bulundurmadan dinlemek mümkün olmaz, olamaz.

*

Ah Orhan Baba ah!

Mahvettin o şarkının tahayyül dünyasını!

KORU BENİ ALLAH’IM

DAPDARACIK bir ceket...

Daracık ve kısacık bir pantolon...

Çorapsız giyilmiş pasparlak bir ayakkabı...

Minnacık yakalı bir gömlek...

Sımsıkı sıkan bir ceket...

*

Allah’ım! Beşer şaşardır...

Yanılıp da böyle bir kıyafet giymekten koru beni!