Bu FETÖ’cü nasıl çıkar?

Dava dosyasını bilmem... Duruşmalarında neler konuşuldu bilmem... Neyle suçlandı bilmem... Tahliyesine nasıl karar verildi bilmem...
Fakat bildiğim üç şey var:
*
BİR: Bu adam... FETÖ’nün hukuki konularda resmen ve alenen öncü kuvvetiydi.
*
İKİ: Bu adam... FETÖ’nün yargıya yerleşmesini sağlayan ekibin imamıydı.
*
ÜÇ: Bu adam... Ergenekon/Balyoz kumpasının bir numaralı algı operatörüydü.
*
NOT: Gültekin Avcı için tahliye edildikten sonra bir gözaltı kararı daha verilmiş. Bunu anlamak da mümkün değil... Madem yeniden gözaltına alacaktınız niye tahliye ettiniz? Çocuk oyuncağı mı bu? Yargı Reformu hayata geçince bu tür saçmalıklar da bitecek mi? Ne dersin Metin Feyzioğlu?
ALPAY ÖZALAN’A TAKTİKLER
SEN milletvekilisin Alpay Özalan. Tamam, rahat oyna ama o kadar da rahat oynama. Şutu çekmeden önce azıcık düşün. Sosyal medyada trollük yapmaya heveslenip çocukların işlerini ellerinden almaya kalkma. Sağını solunu hep kontrol et. Atak yapmadan önce hesabını iyi yap. Topa vurmadan önce AK Parti tarihini, AK Parti’den öncekilerin maceralarını falan şöyle bir incele. Televole günlerini unut artık.
AĞLARSA ANALAR AĞLAR
HÜLYA Koçyiğit’e, Gülben Ergen’e, Seda Sayan’a falan soruyorlar:
“Cumartesi Anneleri’ne niye gelmediniz?”
*
Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Seda Sayan falan da... “E sizin fevkalade duyarlı bulduğunuz sanatçılar da Diyarbakır annelerine gelmedi bir türlü. Ne iş?” deseler...
Durum en azından berabere olacak.
*
Kısacası...
Herkes meşrebine göre annelerini seçmiş durumda.
*
Zaten bu topraklarda hüküm şöyle verilmiştir:
Ağlarsa analar ağlar, gayrısı yalan ağlar.
İSRAF MI? ŞOV MU?
TARAFSIZ Bölge’de iki program üst üste... İmamoğlu’nun otomobilleri Yenikapı’ya dizmesini tartıştık. “İsraf mı? Şov mu?” konusunu, iki farklı görüş, kıran kırana tartıştı.
*
Bir okurum bana sormuş:
“İki farklı görüşün tezlerini de dikkatle dinledin... Vardığın kanaat nedir? İsraf mı? Şov mu?”
*
Şunu yazdım okuruma:
“Biraz kül, biraz duman... Biraz israf, biraz şov...”
KREDİSİ BENDE SONSUZ OLANLAR
ŞEVKET ÇORUH: Kendisine karşı müthiş bir empati besliyorum... Nedenini asla bilemediğim bir şekilde.
MAZHAR ALANSON: Kendisine asla kızamıyorum... Ne söylerse söylesin... Ne yaparsa yapsın... Hatta ve hatta hangi reklamı çekerse çeksin.
ERKİN KORAY: Benim için “babaların babasıdır”. Söz söyletmem sözünün üstüne. Bitti. Nokta.
TÜRKAN ŞORAY: Yanımda dedikodusunu bile yaptırmam... “Yeşilçam’ın en güzeli kim” diye soranı da terslerim.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yaptığı her heykele Rodin’in yaptığı heykel muamelesi yaparım. Kredisi o derece yüksek yani!
GÖNÜL YAZAR: En saçma tavrını bile yeryüzünün en mantıklı davranışı olarak görürüm. Bu konuda tarafım yani.
BURHAN KUZU: Sekter mi sekter siyasi tavırlar alsa da, özeleştiriye pek yanaşmasa da... Son tahlilde severim Kuzu’yu... Ama en son tahlilde!
CEP TELEFONSUZ YARIM SAAT
GEÇENLERDE cep telefonlarının kapıda alındığı çok kozmik bir ortamda birbirini tanımayan şahıslarla yarım saat geçirdim. İzlenimlerimi aktarıyorum:
*
Sohbete nasıl başlayacağımızı unutmuşuz... Alık alık birbirimize baktık durduk.
*
Alışmışız cep telefonuna gömülmeye... Gözümüze ışık tutulmuş tavşana döndük.
*
Cep telefonuyla üç saatin nasıl geçtiğini bilemezken... Bir dakika bile zor geçti.
*
Muhabbet ederken... “E daha daha nasılsınız bakalım” falan bile diyemedik.
YERLİ OTOYU GÖRENLERİN İÇLERİNDEN GEÇİRDİKLERİ
SANAYİ Bakanı Mustafa Varank, çok büyük bir gururla yerli otomobilin prototipini Hürriyet’in Ankara ekibine göstermiş... Fotoğrafa biraz dikkatle bakınca... Ankara’daki arkadaşlarımızın yerli otomobile bakarken içlerinden neyi geçirdiklerini az çok tahmin ettim... Takdim ediyorum:
*
Hande Fırat... “Ay bunun kırmızısı enfes” der gibi.
Murat Çelik... “50 bine verirlerse alırım abi” der gibi.
Abdulkadir Selvi... “Almanları kıskandırsın yeter” der gibi.
Nuray Babacan... “Bana göre hava hoş” der gibi.
Eray Görgülü... “Güzel, güzel de ne zaman bitecek?” der gibi.
Serkan Demirtaş... “Fotoğrafa bakıp ne mavra döndürürler ama!”
der gibi.
ATATÜRK’E HAKARET EDEREK MEŞHUR OLMAK İSTEYENLER
ADAMLARIN tek derdi:
Atatürk’le uğraşmak... Atatürk’e hakaret etmek... Atatürk’ün hayatını eşelemek...
Kafayı Atatürk’le bozmuşlar.
Neredeyse varoluşlarını Atatürk’e hakaret etmeye adamışlar.
Öyle ki...
Bunlar, “Atatürk’e hakaret ettin” falan diye sorguya çekilmekten bile memnun olurlar.
*
“Atatürk’le uğraşmak” dışında kendine meşgale bulamamış bir insan, zaten Allah’tan cezasını bulmuş demektir. Ekstra cezaya gerek yok.
Bu FETÖ’cü nasıl çıkar?
Güntekin Avcı denilen adam, FETÖ’den tahliye olmuş!
Dava dosyasını bilmem... Duruşmalarında neler konuşuldu bilmem... Neyle suçlandı bilmem... Tahliyesine nasıl karar verildi bilmem...
Fakat bildiğim üç şey var:
*
BİR: Bu adam... FETÖ’nün hukuki konularda resmen ve alenen öncü kuvvetiydi.
*
İKİ: Bu adam... FETÖ’nün yargıya yerleşmesini sağlayan ekibin imamıydı.
*
ÜÇ: Bu adam... Ergenekon/Balyoz kumpasının bir numaralı algı operatörüydü.
*
NOT: Gültekin Avcı için tahliye edildikten sonra bir gözaltı kararı daha verilmiş. Bunu anlamak da mümkün değil... Madem yeniden gözaltına alacaktınız niye tahliye ettiniz? Çocuk oyuncağı mı bu? Yargı Reformu hayata geçince bu tür saçmalıklar da bitecek mi? Ne dersin Metin Feyzioğlu?
ALPAY ÖZALAN’A TAKTİKLER
SEN milletvekilisin Alpay Özalan. Tamam, rahat oyna ama o kadar da rahat oynama. Şutu çekmeden önce azıcık düşün. Sosyal medyada trollük yapmaya heveslenip çocukların işlerini ellerinden almaya kalkma. Sağını solunu hep kontrol et. Atak yapmadan önce hesabını iyi yap. Topa vurmadan önce AK Parti tarihini, AK Parti’den öncekilerin maceralarını falan şöyle bir incele. Televole günlerini unut artık.
AĞLARSA ANALAR AĞLAR
HÜLYA Koçyiğit’e, Gülben Ergen’e, Seda Sayan’a falan soruyorlar:
“Cumartesi Anneleri’ne niye gelmediniz?”
*
Hülya Koçyiğit, Gülben Ergen, Seda Sayan falan da... “E sizin fevkalade duyarlı bulduğunuz sanatçılar da Diyarbakır annelerine gelmedi bir türlü. Ne iş?” deseler...
Durum en azından berabere olacak.
*
Kısacası...
Herkes meşrebine göre annelerini seçmiş durumda.
*
Zaten bu topraklarda hüküm şöyle verilmiştir:
Ağlarsa analar ağlar, gayrısı yalan ağlar.
İSRAF MI? ŞOV MU?
TARAFSIZ Bölge’de iki program üst üste... İmamoğlu’nun otomobilleri Yenikapı’ya dizmesini tartıştık. “İsraf mı? Şov mu?” konusunu, iki farklı görüş, kıran kırana tartıştı.
*
Bir okurum bana sormuş:
“İki farklı görüşün tezlerini de dikkatle dinledin... Vardığın kanaat nedir? İsraf mı? Şov mu?”
*
Şunu yazdım okuruma:
“Biraz kül, biraz duman... Biraz israf, biraz şov...”
KREDİSİ BENDE SONSUZ OLANLAR
ŞEVKET ÇORUH: Kendisine karşı müthiş bir empati besliyorum... Nedenini asla bilemediğim bir şekilde.
MAZHAR ALANSON: Kendisine asla kızamıyorum... Ne söylerse söylesin... Ne yaparsa yapsın... Hatta ve hatta hangi reklamı çekerse çeksin.
ERKİN KORAY: Benim için “babaların babasıdır”. Söz söyletmem sözünün üstüne. Bitti. Nokta.
TÜRKAN ŞORAY: Yanımda dedikodusunu bile yaptırmam... “Yeşilçam’ın en güzeli kim” diye soranı da terslerim.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN: Yaptığı her heykele Rodin’in yaptığı heykel muamelesi yaparım. Kredisi o derece yüksek yani!
GÖNÜL YAZAR: En saçma tavrını bile yeryüzünün en mantıklı davranışı olarak görürüm. Bu konuda tarafım yani.
BURHAN KUZU: Sekter mi sekter siyasi tavırlar alsa da, özeleştiriye pek yanaşmasa da... Son tahlilde severim Kuzu’yu... Ama en son tahlilde!
CEP TELEFONSUZ YARIM SAAT
GEÇENLERDE cep telefonlarının kapıda alındığı çok kozmik bir ortamda birbirini tanımayan şahıslarla yarım saat geçirdim. İzlenimlerimi aktarıyorum:
*
Sohbete nasıl başlayacağımızı unutmuşuz... Alık alık birbirimize baktık durduk.
*
Alışmışız cep telefonuna gömülmeye... Gözümüze ışık tutulmuş tavşana döndük.
*
Cep telefonuyla üç saatin nasıl geçtiğini bilemezken... Bir dakika bile zor geçti.
*
Muhabbet ederken... “E daha daha nasılsınız bakalım” falan bile diyemedik.
YERLİ OTOYU GÖRENLERİN İÇLERİNDEN GEÇİRDİKLERİ
SANAYİ Bakanı Mustafa Varank, çok büyük bir gururla yerli otomobilin prototipini Hürriyet’in Ankara ekibine göstermiş... Fotoğrafa biraz dikkatle bakınca... Ankara’daki arkadaşlarımızın yerli otomobile bakarken içlerinden neyi geçirdiklerini az çok tahmin ettim... Takdim ediyorum:
*
Hande Fırat... “Ay bunun kırmızısı enfes” der gibi.
Murat Çelik... “50 bine verirlerse alırım abi” der gibi.
Abdulkadir Selvi... “Almanları kıskandırsın yeter” der gibi.
Nuray Babacan... “Bana göre hava hoş” der gibi.
Eray Görgülü... “Güzel, güzel de ne zaman bitecek?” der gibi.
Serkan Demirtaş... “Fotoğrafa bakıp ne mavra döndürürler ama!”
der gibi.
ATATÜRK’E HAKARET EDEREK MEŞHUR OLMAK İSTEYENLER
ADAMLARIN tek derdi:
Atatürk’le uğraşmak... Atatürk’e hakaret etmek... Atatürk’ün hayatını eşelemek...
Kafayı Atatürk’le bozmuşlar.
Neredeyse varoluşlarını Atatürk’e hakaret etmeye adamışlar.
Öyle ki...
Bunlar, “Atatürk’e hakaret ettin” falan diye sorguya çekilmekten bile memnun olurlar.
*
“Atatürk’le uğraşmak” dışında kendine meşgale bulamamış bir insan, zaten Allah’tan cezasını bulmuş demektir. Ekstra cezaya gerek yok.